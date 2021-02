Messenger nie działa. Kolejna awaria komunikatora Facebooka!

Messenger, jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych po raz kolejny boryka się z awarią. Tysiące użytkowników komunikatora Facebooka nie mogą rozmawiać ze swoimi znajomymi. Dlaczego Messenger nie działa?

Messenger nie działa. O co chodzi?

Jeśli korzystacie z Messengera to możecie doświadczać problemy z komunikacją ze swoimi znajomymi. W serwisie Downdetector pojawiają się wpisy sygnalizujące awarię komunikatora Facebooka. Według danych przedstawionych przez serwis zajmujący się wykrywaniem problemów w sieci, błąd występuje głównie w Polsce. To właśnie z naszego kraju wpłynęło najwięcej zgłoszeń. Prawie 90% osób, które zgłosiły awarię sygnalizują, że problem pojawia się przede wszystkim przy odbieraniu i wysyłaniu wiadomości.

Zgłoszenia napływają sugestywnie z wielu miast w Polsce. Nie jest jednak wykluczone, że problem z Messengerem odczuwalny jest globalnie. Na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli jeszcze poczekać, bo problem jest „świeży”. Obecnie w serwisie Downdetector znajduje się ponad 7000 zgłoszeń.

Zgłoszenia problemów z Messengerem nadal wpływają!

A co z innymi portalami Facebooka?

Jak się okazuje Messenger to jedyny portal należący do Facebooka, który ma problemy z prawidłowym działaniem. Sam Facebook działa tak jak powinien, to samo tyczy się Instagrama i WhatsAppa. Nie określono jednak co wywołuje problem z komunikatorem. Użytkownicy mogą liczyć tylko na to, że programiści szybko poradzą sobie z awarią komunikatora i wszystko wróci do normy.

Warto jednak przypomnieć, że to nie pierwsza taka awaria, która dotknęła komunikator Messenger. Z poważniejszym problemem Facebook musiał zmierzyć się nie tak dawno, bo w grudniu. Dokładnie 10 grudnia nie tylko Messenger, ale również i sam Facebook przestały prawidłowo działać. W tamtym czasie błąd z dwoma witrynami zgłosiło grubo ponad 12 tysięcy użytkowników na całym świecie. Problemy doświadczane były głównie w Europie, jednak zgłoszenia napływały również ze Stanów Zjednoczonych oraz Dalekiego Wschodu.