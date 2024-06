Messi, Bellingham i Dembele pokazują, jak walczyć z presją

Lionel Messi, Jude Bellingham i Ousmane Dembele to nie tylko gwiazdy światowej piłki, ale także ambasadorzy marki adidas. Łączy ich także coś jeszcze – presja, z którą muszą się mierzyć, kiedy wychodzą na największe piłkarskie boiska. W najnowszej kampanii marka chce pokazać młodym sportowcom, jak mierzyć się z tym zjawiskiem.

Presja na turniejach jest większa

EURO 2024 rozgrywane w Niemczech rozpocznie się już za kilka dni, a to oznacza, że presja będzie jeszcze większa. Piłkarze nie reprezentują klubów, a cały swój naród, przez co oczekiwania wobec nich są zdecydowanie większe. Badania i statystyki tylko to potwierdzają – piłkarze pudłują rzuty karne trzy razy częściej grając w narodowych barwach, niż w momencie, gdy mają na sobie klubowy trykot. I to właśnie na presji związanej z grą z narodowym herbem na piersi skupia się najnowsza kampania marki adidas.

Z tej okazji adidas przygotował spot, w którym pokazuje młodym piłkarzom, jak radzić sobie z presją. David Beckham, piłkarska ikona, która nie pękała pod presją, podkreśla w filmie, że nieważne czy bronisz zdobytego tytułu, czy debiutujesz na wielkim turnieju – ważne jest to, aby wymagania i presję “przekuć” na pozytywną motywację, zgodnie z hasłem “You Got This”.

Narratorem w najnowszym spocie marki jest David Beckham.

Messi, Bellingham i inni podpowiadają, jak radzić sobie z oczekiwaniami

W filmie, któremu akompaniuje utwór zespołu Queen i Davida Bowie „Under Pressure”, zobaczymy największe gwiazdy futbolu – m.in. Messiego, Bellinghama, Dembele, Floriana Wirtza, czy Pedriego – które pokazują młodym i aspirującym sportowcom, jak radzić sobie z presją i jak odpowiednią ją ukierunkować, tak aby działała ona na naszą korzyść, a nie nas deprymowała przed najważniejszymi momentami w życiu sportowca.

Gwiazdy światowej piłki pokazują, jak walczyć z presją.

W kampanii na nogach Ousmane’a Dembele i Santi Jimeneza możemy zauważyć nowy model obuwia piłkarskiego – F50. Ich debiut przypadł na finał Ligi Mistrzów, który odbył się w sobotę, 1 czerwca. Na boisku mogliśmy zobaczyć Jude Bellighama, który pierwszy raz w swojej karierze wzniósł puchar Champions League. Angielski pomocnik Realu Madryt, którego również możemy zobaczyć na filmie, ma na sobie bluzę z dedykowanej linii “JB Originals”, która w najbliższych miesiącach pojawi się w sprzedaży.

Gdy po raz pierwszy grasz dla drużyny narodowej, wiąże się to z wyższym poziomem presji, do której musisz się szybko dostosować. Grając na najwyższym poziomie w tak młodym wieku, nauczyłem się że presja wiąże się z większą odpowiedzialnością i gra z takim obciążeniem może być trudna. W życiu kieruje się zasadą – i to też mogę doradzić innym – jeśli pojawia się presja, musisz pamiętać, dlaczego tak naprawdę grasz w piłkę. Wyjeżdżając na tegoroczny turniej, będę miał z tyłu głowy to, że gram z miłości do futbolu. Samą presję natomiast wykorzystuje do motywowania się, by grać najlepiej, jak potrafię. mówi Jude Bellingham

Przed tym wielkim futbolowym świętem chcemy wyróżnić i wesprzeć naszych graczy, by jeszcze lepiej inspirowali młode pokolenia sportowców. Kampania przypomina nam wszystkim, że presja może być odczuwalna na każdym poziomie bez względu na uznanie czy osiągnięcia. Wciąż chcemy pomagać w „zdejmowaniu” negatywnej presji ze sportowców i przypominać im, co rozpaliło w nich miłość do futbolu. Mamy nadzieję, że nasze hasło „You Got This” zainspiruje sportowców do przełamywania presji i osiągania szczytów własnych możliwości Florian Alt, wiceprezes adidas ds. globalnej komunikacji marki nt. nowego rozdziału kampanii marki