Pewnie wielu z Was zastanawia się czy kontrole przez dodatek węglowy to mit czy prawda. Tak się okazuje, że to prawda i to taka, że przekonałem się o niej na własnej skórze i chcę się z Wami podzielić tym jak wyglądają.

Zacznijmy od samych podstaw, czyli tego, że kontrole są realne i naprawdę mają miejsce. To jakiś mit powstały w Internecie i opinii ludzkiej, że nie będą tego kontrolować. Myślę, że początkowo nikt nie miał zamiaru tego robić, ale patrząc na skalę tego jak dużo tych wniosków zostało złożonych i ile z tego był prób wyłudzenia dodatku węglowego takie kontrole zaczęły się pojawiać. Ludzie żyją w świadomości, że kontrole to tylko puste słowa rzucone na wiatr tak jak w przypadku abonamentu radiowo-telewizyjnego. No bo w końcu kto będzie kontrolował te wszystkie domy i mieszkania?

Miałem kontrolę pieca przez dodatek węglowy. Jak to wygląda?

Jaka jest podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli i kto ją może przeprowadzić?

Podstawę do przeprowadzenia kontroli dodatku węglowego stanowią przepisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, a dokładnie art. 2 ust. 15b. Przepis ten mówi o wywiadzie środowiskowym, który przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby, która złożyła wniosek o świadczenie i porównuje się go z danymi umieszczonymi we wniosku o dodatek węglowy. Jednak warto pamiętać, że przepis ten nie nakłada obowiązku przeprowadzenia takiej kontroli.

Kontrolę w większości przypadków przeprowadzają pracownicy socjalni lub urzędu gminy, a także strażnicy gminni (po upoważnieniu przez burmistrza lub wójta) lub miejscy (po upoważnieniu przez prezydenta miasta), jednak kontroli dokonać mogą także:

funkcjonariusze policji

inspektor ochrony środowiska

kominiarz

Obawiać się kontroli powinni przede wszystkim osoby, które złożyły więcej niż jeden wniosek na gospodarstwo domowe. Spać spokojnie nie mogą także Ci, którzy dokonali korekty deklaracji CEEB po ogłoszeniu ustawy. Bardzo wiele osób w sierpniu dopisywało najczęściej kozy jako głównej źródło ogrzewania, choć w praktyce było zdecydowanie inaczej.

Jednak najbardziej zagrożone są osoby, o których w trakcie wywiadu środowiskowego uzyskano sprzeczne informacje w porównaniu z tymi przedstawionymi we wniosku. Niemniej, należy pamiętać, że kontrolowani byli także osoby, które nie mają zupełnie nic wspólnego z tymi trzema grupami powyżej, bo jak na dzień dzisiejszy wiemy, wybiera się także losowe wnioski, które poddaje się kontroli.

Jak w praktyce wygląda taka kontrola?

Sprawa wygląda tak, że otrzymałem telefon od pracownika Centrum Świadczeń Socjalnych, w którym zostałem poinformowany, że mój wniosek musi zostać zweryfikowany i, że odbędzie się kontrola. Musiałem umówić się na jeden z dostępnych terminów, które były dosyć szybkie (jeden z nich tego samego dnia po południu) i czekać na wizytę.

Na kontroli zjawili się dwaj pracownicy: jeden mężczyzna i jedna kobieta. Poza zweryfikowaniem tego czym ogrzewam, sprawdzali także podłączenie pieca, czym jest palone w piecu, a także zadawali pytanie m.in. o to skąd mam węgiel, skoro jest problem z jego otrzymaniem. Od razu informuję, że osoby, które uważają, że wystarczy po prostu mieć piec wyjaśniam – nie wystarczy, bo ujmując to w jedno krótkie zdanie – “w piecu musi się palić”.

Miałem kontrolę pieca przez dodatek węglowy. Jak to wygląda? Źródło: infor

W moim przypadku kontrola zakończyła się pomyślnie i dosłownie za kilka dni otrzymałem potwierdzenie przyznania dodatku węglowego na podany przeze mnie adres e-mail. Za kilka kolejnych dni pieniądze trafiły na konto bankowe.

Co grozi za próbę wyłudzenie dodatku węglowego?

Patrząc przez pryzmat tego, że kontrole faktycznie mają miejsce wiele osób zrezygnuje z próby wyłudzenia dodatku węglowego, jednak na sam koniec tylko przypomnę co za to grozi. Odpowiedź znajdziemy w artykule 233 § 6 Kodeksu karnego, który mówi o składaniu fałszywych oświadczeń. Zgodnie z tym paragrafem próba wyłudzenia dodatku węglowego jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

To jednak jest teoria. W praktyce organy ścigania, czyli w tym przypadku prokuratura, musiałaby udowodnić w trakcie trwania procesu karnego, że oskarżony działał świadomie i zataił informacje we wniosku lub podał je błędne. W przypadku braku twardych dowodów lub naocznych świadków, doprowadzenie do skazania może być bardzo trudne.

Źródło: opracowanie własne.