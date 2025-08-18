Obserwuj nas
Michał Dubicki najlepszym drwalem Europy 2025! Sprawdź!

Polska górą! Michał Dubicki pokazał, kto rządzi w świecie drwali. Dosłownie!
Autor:Natalia Bajek
18/08/2025
Spis treści ukryj
1. Format zawodów? Ekstremalny!
2. Zacięta rywalizacja w sercu Holandii
3. Polska w czołówce timbersportu. Michał Dubicki zwycięzcą!

Michał Dubicki nie przestaje zadziwiać. Pochodzący z Wielkopolski 44-letni zawodnik po raz czwarty w karierze i drugi raz z rzędu został najlepszym drwalem w Europie! W miniony weekend w holenderskiej miejscowości Laage Vursche odbyły się ekstremalne zawody z serii European Trophy STIHL TIMBERSPORTS®, a Dubicki udowodnił, że pseudonim „Axe Machine” w pełni do niego pasuje.

Na starcie stanęło 20 najlepszych zawodników z całego kontynentu, w tym dwójka Polaków – obok doświadczonego Dubickiego, także 20-letni Szymon Groenwald. I trzeba przyznać, że młody zawodnik nie zawiódł – zajął wysokie 6. miejsce, pokazując, że Polska ma już nowego następcę w świecie sportowego rąbania drewna.

Format zawodów? Ekstremalny!

Rywalizacja w European Trophy STIHL TIMBERSPORTS® to nie przelewki. Zawodnicy mierzą się w czterech konkurencjach:

  • Underhand Chop – rąbanie poziomej kłody, stojąc na niej,
  • Standing Block Chop – cięcie pionowo ustawionej kłody,
  • Single Buck – precyzyjne odcinanie drewnianego krążka olbrzymią piłą ręczną,
  • Stock Saw – cięcie standardową pilarką.

W każdej rundzie dwóch zawodników rywalizuje równocześnie, a szybszy przechodzi dalej. Kluczem jest nie tylko siła, ale też precyzja, strategia i kondycja, bo w ciągu zawodów wykonuje się aż pięć takich rund.

Zacięta rywalizacja w sercu Holandii

Polacy pokazali klasę już od pierwszych rund, bez problemu awansując do ćwierćfinałów i pokonując rywali z Austrii i Belgii. Groenwald w ćwierćfinale zmierzył się z faworytem gospodarzy, Redmerem Knolem. Walka była niesamowicie wyrównana – doganiał Holendra w kolejnych konkurencjach, ale ostatecznie do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była wideo weryfikacja. Kilkanaście setnych sekundy zadecydowało, że Szymon zakończył rywalizację na 6. miejscu.

Dubicki miał w półfinale okazję do rewanżu – zmierzył się z Redmerem Knolem i wygrał, osiągając najlepszy czas całych zawodów. W finale czekał na niego Czech Matyas Klim, którego Polak pokonał aż o 7 sekund! Kolejne mistrzostwo Europy trafia więc do Polski, a sukces Dubickiego oraz wysoka pozycja Groenwalda dają im przepustkę do przyszłorocznych zawodów World Trophy, gdzie będą rywalizować z najlepszymi drwalami na świecie.

Polska w czołówce timbersportu. Michał Dubicki zwycięzcą!

Sukcesy Dubickiego i Groenwalda to nie przypadek. Polska konsekwentnie umacnia swoją pozycję w światowym timbersporcie, a kolekcja krajowych trofeów regularnie się powiększa. Kibice znad Wisły nie będą musieli długo czekać na kolejne emocje – już 13 września w Barzkowicach w woj. zachodniopomorskim odbędą się XXII Mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS®. Najlepsi zawodnicy wyłonieni podczas tej rywalizacji będą reprezentować nasz kraj 24 i 25 października na indywidualnych i drużynowych Mistrzostwach Świata w Mediolanie.

Polscy drwale pokazali w Holandii, że siła, precyzja i doświadczenie mogą iść w parze z klasą i stylem. A my już nie możemy się doczekać kolejnych ekstremalnych starć na europejskich i światowych arenach!

Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
