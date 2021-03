Minimalizm w męskiej modzie: jak wyglądać lepiej, mając mniej?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Mówi się, że to kobiety częściej spędzają czas na zakupach. Jednak niejedna męska szafa również pęka w szwach od niepotrzebnych ubrań i dodatków. Z idealnym rozwiązaniem przychodzi moda na minimalizm w modzie męskiej. Do czego ograniczyć swoją garderobę, by pozostała stylowa?

Podstawowe zasady minimalistycznej szafy

Podobnie jak w modzie damskiej, minimalizm w męskim wydaniu powinien opierać się przede wszystkim na klasycznych fasonach w stonowanej gamie kolorystycznej oraz wysokiej jakości wszystkich ubrań i dodatków. Warto też postawić na mniejszą ilość elementów garderoby, za to idealnie do siebie dopasowanych.

– Ograniczona liczba ubrań sprawia, że bardziej o nie dbamy, łatwiej utrzymać nam porządek i bez problemu wybierzemy rano stylizację. Ponadto, nie wydając niepotrzebnie pieniędzy na kolejną, podobną koszulkę czy buty, stać nas na najlepsze produkty najdroższych marek – mówi Karolina Pietrasik-Książek, ekspert ze sklepu internetowego Vitkac.com.

Warto również wypracować sobie własny styl i gamę kolorystyczną np. z trzech barw. Posłuży to jako osobisty przewodnik, którym będziemy kierować się podczas kolejnych zakupów. Dzięki temu uda się stworzyć spójną i modną garderobę minimalisty.

Minimalizm w modzie męskiej – koszule i koszulki

W każdej męskiej szafie bez wątpienia można znaleźć najwięcej koszul, koszulek i t-shirtów. Jednak podążając filozofią minimalizmu warto nieco zredukować ich ilość. Na pewno warto mieć pewną możliwość wyboru, jednak najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie na podstawowe kolory i fasony.

Koniecznością będzie biała gładka koszula, która przyda się na oficjalne okazje. Klasyka od Givenchy, Armani czy Balmain nigdy nie wyjdzie z mody. Przydadzą się też t-shirty na krótki rękaw w białym i czarnym kolorze, na przykład od Stone Island lub Moncler. Taka baza sprawdzi się w każdej stylizacji.

Spodnie na co dzień i na specjalną okazję

Uniwersalnym typem spodni będą jeansy. Najlepiej wybrać gładkie, z dobrej jakości materiału i w naturalnym odcieniu. Fantastyczne fasony można znaleźć u Diesel, DSQUARED2 i Maison Margiela. Model właściwie dopasowany do sylwetki będzie pasował do T-shirtu na co dzień, białej koszuli czy eleganckiej marynarki.

Koniecznie warto zainwestować też w eleganckie spodnie do garnituru. Czerń, granat lub ciemny odcień szarości będą pasować do pracy, na imprezę lub rodzinną uroczystość. Warto przyjrzeć się projektom takich marek, jak Paul Smith, Versace czy Lanvin.

Minimalizm w modzie męskiej – okrycie wierzchnie

Prawdziwy minimalista powinien być przygotowany na każdą pogodę. W idealnej szafie powinien znaleźć się przyjemny w dotyku, kaszmirowy sweter w neutralnym kolorze, np. od AllSaints albo Jaquemus oraz marynarka garniturowa, np. Gucci albo Dolce & Gabbana.

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii moda męska.

Stylowy mężczyzna potrzebuje również eleganckiego płaszcza w wersji wiosennej i zimowej. Warto przyjrzeć się kolekcjom Neil Barrett, Alexander Mattiussi i Bottega Veneta. Nie zaszkodzi też zainwestować w jedną skórzaną lub jeansową kurtkę z pazurem, chociażby projektu Givenchy lub Saint Laurent.

Obuwie na każdą okazję

Dopełnieniem każdej stylizacji jest dobrze dobrane obuwie. W minimalistycznym wydaniu będzie to oznaczać męskie, gładkie botki na zimę, na przykład od Gucci lub Marsell, oraz dwie pary butów letnich – w wersji eleganckiej i na casualowej. W tej roli znakomicie sprawdzą się mokasyny, espadryle lub loafersy. Wiele modeli można znaleźć u Dolce & Gabbana czy Salvatore Ferragamo. Koniecznie trzeba dopilnować, by były one wygodne i nie obcierały stóp.

Ubrania sportowe

W kapsułowej szafie, którą cechuje minimalizm w modzie męskiej jak najbardziej znajdzie się miejsce na pasje, na przykład sport. Ograniczona liczba ubrań nie wyklucza bowiem sportowych butów, oddychających koszulek, bluz czy spodenek. Produkty Adidas, Puma albo Reebok przydadzą się nie tylko w czasie aktywności fizycznej, ale również w codziennych stylizacjach.

Wszystkie prezentowane produkty oraz wymienione w tekście marki odzieży kupisz w sklepie internetowym Vitkac.com.