Młody kierowca może oszczędzić 2000 zł! To bardzo łatwe!

Każda osoba, która uzyskała dokument umożliwiający prowadzenie samochodów doskonale wie, jaka to radość móc wsiąść „za kółko”. Oczywiście, myśląc przy okazji o własnym aucie, niezależnie od budżetu, taka osoba powinna zdawać sobie sprawę z tego, że koszty OC są przerażające. Na szczęście jest sposób, dzięki któremu młody kierowca może oszczędzić nawet 2000 zł!

Nie wiem czy wiecie, ale kierowca mający od 18 do 24 lat, który kupi swoje własne auto, płaci OC o wartości wynoszącej nawet trzy razy więcej, niż wynosi średnia kraju. To sprawia, że wiele osób rezygnuje z zakupu samochodu. A to błąd! Wystarczy bardzo prosta i przede wszystkim szybka modyfikacja w dowodzie rejestracyjnym, aby zaoszczędzić sporą ilość gotówki.

Młody kierowca może oszczędzić 2000 zł! Jak to zrobić?

Chodzi oczywiście o dopisanie współwłaściciela do naszego pojazdu, który ma już zniżki. Może to być ktoś z rodziny, kto oczywiście się na to zgodzi. Dzięki temu koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC będą o wiele niższe, a młody posiadasz auta będzie mógł przeznaczyć gotówkę na paliwo lub drobne naprawy. Rzecz jasna pamiętajcie, by była to osoba, która faktycznie ma już zniżki na OC. Jeśli dodacie rówieśnika, nic wam to nie da.

