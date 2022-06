mObywatel równy z tradycyjnymi dokumentami Będzie rewolucja

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister Adam Andruszkiewicz przedstawił główne założenia projektu ustawy o aplikacji mObywatel.

mObywatel na równi z tradycyjnymi dokumentami. Szykuje się wyczekiwana zmiana!

Na ten moment z aplikacji mObywatel korzysta prawie osiem milionów Polaków. Liczba ta z całą pewnością będzie rosnąć, głównie ze względu na wygodę tego rozwiązania. Na ten moment za jej pomocą możemy okazać prawo jazdy, potwierdzić tożsamość, sprawdzić e-recepty. Jednak dostępne w niej dokumenty nie są na równi z tymi tradycyjnymi i najwyższa pora to zmienić.



Do wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów wprowadzony został projekt ustawy o aplikacji mObywatel. W ciągu tygodnia ma on zostać zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Ustawa w pełni zrówna w skutkach prawnych dokument tożsamości w aplikacji mObywatel z tradycyjnym dowodem osobistym – Sekretarz Stanu w Kancelerii Premiera – Adam Andruszkiewicz

Główne założenia projektowych zmian:

w jednym miejscu znajdziemy podstawę prawną dotyczą funkcjonowania aplikacji mObywatel,

zrównanie pod względem prawnym dokumentów tradycyjnych, z tymi cyfrowymi dostępnymi w aplikacji mObywatel,

zapewnienie możliwości dokonywania płatności w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne w aplikacji,

uproszczenie i usprawnienie nawiązywania współpracy z usługodawcami, którzy chcieliby udostępniać swoje usługi w aplikacji,

umożliwienie wykorzystania aplikacji jako czynnika uwierzytelniania profilu zaufanego,

otrzymywanie powiadomień,

logowanie do publicznych usług i systemów,

upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji szkolnej i studenckiej odpowiednio przez uczniów i studentów.

Dzięki posiadaniu aplikacji:

nie będzie trzeba nosić dowodu osobistego, legitymacji studenckiej, karty mieszkańca,

będzie można korzystać z dokumentów elektronicznych na co dzień,

będzie można płacić online za usługi publiczne,

będzie można posiadać szybki dostęp do swoich danych,

będzie można korzystać z usług online,

użytkownik już o niczym nie zapomni (powiadomienia typu PUSH)

Statystyki pobrań aplikacji

Na konferencji zaprezentowano również to jak obywatele Polski pobierają mObywatel i główny wniosek jest jeden: trend jest rosnący.

1 stycznia 2020 – 776 600 zainstalowanych aplikacji

1 stycznia 2021 – 2 004 849 zainstalowanych aplikacji

1 stycznia 2022 – 6 625 566 zainstalowanych aplikacji

29 maja 2022 – 7 817 604 zainstalowanych aplikacji

Na #IMPACT22 pokazujemy plany na nadchodzący rok. mObywatel2.0 to:

✅płatności

✅pełnomocnictwa

✅prawa jazdy



ale też nowa filozofia tworzenia e-usług🙂



Janusz Cieszyński o nowościach w aktualizacji

Te zmiany to nie wszystko. Mają one się zbiec w czasie z ogromną aktualizacją, która jest przygotowywana do mObywatela. Po zmianach aplikacja będzie zintegrowana z poniższymi rejestrami:

Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej

Krajowym Rejestrem Sądowym

Rejestrami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rejestrem Komorników i Notariuszy

Będzie można udzielać pełnomocnictwa wskazanym przez nas osobom, która będzie mogła chociażby „załatwić” za nas jakąś sprawę przez e-usługę czy w urzędzie. Dodatkowo będzie dostępna weryfikacja pełnomocnictwa za pomocą kodu QR. To jednak nie wszystko. Będziemy otrzymywać powiadomienia o chociażby zwrocie podatku, terminie ważności paszportu i dowodu osobistego, czy chociażby dofinansowaniu.

