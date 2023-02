Modern Warfare 2 to maszynka do pieniędzy bez contentu

Modern Warfare 2 wkrótce otrzyma drugi sezon, masę nowości i nowe życie. Jednak tak tylko z pozoru.

Wkrótce otrzymamy 2 sezon do Modern Warfare 2

No ileż można było czekać chce się rzec. Nie dość, że pierwszy sezon trwał niesłychanie długo to jeszcze drugi sezon zaliczył opóźnienie. Taki stan rzeczy można wynagrodzić graczom tylko na jeden sposób. Konkretną dawką porządnego contentu, ale z informacji, które uzyskaliśmy tak nie będzie.

Z jednej strony jest na co czekać, a z drugiej nie

Zacznijmy może od przedstawienia tego co zawita w Modern Warfare 2 już 15 lutego o godzinie 18:00.

2 nowe mapy do trybu 6vs6 DOME I VALDERAS MUSEUM

Już tutaj czuć mocne rozczarowanie. DOME to mapa z Modern Warfare 3 z 2011 roku oraz Muzeum, które miało znajdować się od początku w samej grze, ale finalnie zostało usunięte. Ba! Graliśmy na tej mapie nawet podczas bety!

2 nowe mapy do trybu 64v64

Będą to mapy AL MALIK INTERNATIONAL oraz ZAYA OBSERVATORY

6 trybów rozgrywki

Dobra sprawa, ale my je już dobrze znamy z poprzednich odsłon, bo mowa o takich trybach jak: Zainfekowany, Zabawa bronią, Grind (zmodyfikowane Zabójstwo potwierdzone), które zostaną dodane na stałe. Pozostałe trzy tryby, czyli Strefa Zrzutu, Wszystko albo nic oraz Jeden w komorze będą aktywne na zmianę w cotygodniowej rotacji przez cały okres trwania drugiego sezonu.

Tryb rankingowy

W końcu pojawi się obiecany od dłuższego czasu tryb rankingowy. Podczas “wbijania” coraz to wyższej rangi będziemy nagradzani różnego rodzaju przedmiotami.

Nowy operator, nowe bronie i skórki

Do gry trafi nowy operator “RONIN” oraz nowe skórki ROZE oraz NOVA. Otrzymamy także pięć nowych broni: ISO HEMLOCK, KV BROADSIDE, CROSSBOW, DUAL KODACHIS, TEMPUS TORRENT.

Warzone 2 również otrzyma trochę świeżości

Do Warzone 2 trafi nowa mapa, a dokładniej wyspa Ashika, która jest zlokalizowana w Japonii i jest o 30% większa od innych map w grze. Powróci tryb Resurgence znany z Warzone oraz od drugiego sezonu Gułag będzie polegał na walkach 1 vs 1.

Niby trochę tego jest, a zarazem rzekłbym, że niewiele

W Modern Warfare z 2019 roku spędziłem sporo czasu, tak samo jak w pierwszym Warzone. Ilością nowości multiplayer nie grzeszył, co chwilę nowy sezon, spor ciekawych smaczków, ciekawe mapy, a powroty do przeszłości nie nudziły, a napędzały do grania, bo jednak było sporo nowości opracowanych, a relikty przeszłości były tylko smaczkami. Na start było także zdecydowanie więcej map w samym trybie 6vs6, a przecież twórcy jeszcze rozwijali tryb Strzelanina, w którym widzieli potencjał, a umarł szybciej niż się spodziewałem.

W nowym Call of Duty Modern Warfare 2 otrzymujemy mało map, a te co miały być od początku, nagle są nowościami w drugim sezonie. Na dodatek w pierwszym na samym początku gry otrzymaliśmy odgrzewane kotlety pokroju Shipmenta oraz Shoot House. Nic tak nie zniechęca gracza poprzedniej odsłony Modern Warfare od najnowszej odsłony do grania jak takie decyzje twórców. Przez to wszystko w nowym “codzie” nie spędzam zbyt wiele godzin, a twórcy już mają pomysł jak wyciągnąć z niego jeszcze więcej kasy.

Pomysł na podwójny pieniądz z jednego tytułu

Pierwsza odsłona odświeżonej serii Modern Warfare oferowała naprawdę masę map znanych nam z poprzednich odsłon serii. Podobnie ma być również tym razem, ale twórcy obrali inną metodę z pomysłem na zarobek. Zamiast dorzucać po kilka ciekawych map co sezon i za rok robić nowe Call of Duty, lepiej rzucić “ochłapy” graczom i dać beznadziejne Warzone 2 i za rok wyciągnąć od nich kasę płatnym DLC z nowymi mapami. Tak gracze, dokładnie takie zamiary mają twórcy względem nowego “CODa” wedle przecieków, które zdają się coraz bardziej potwierdzać.

