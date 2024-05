Zmiany w programie Mój Prąd 6.0! Musisz również to posiadać!

W lipcu możemy spodziewać się podwyżek cen energii. Co zrobić aby nasz budżet domowy nie był mocno obciążony przez planowaną zmianę cen? Wiele osób decyduje się na inwestycję w fotowoltaikę. Nasuwa się pytanie: czy warto czekać na start programu Mój Prąd 6.0? Przeanalizujmy to.

Zdecydowałeś się – chcesz zamontować fotowoltaikę. Wolałbyś jednak, aby inwestycja nie nadwyrężała Twojego budżetu domowego. Co robić? Czekać na kolejną edycję programu Mój Prąd czy jednak nie? Szósta edycja to przede wszystkim 400 milionów złotych dofinansowania. Osoba, która zdecyduje się na montaż paneli i magazynu energii może liczyć na 50% zwrotu całej inwestycji. To oznacza, że z programu skorzysta kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych. Jedno jest pewne – Mój Prąd cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego jeśli chcesz skorzystać z programu, lepiej nie zwlekaj.

Na chwilę obecną nie wiemy kiedy startuje nabór wniosków do najnowszej edycji programu. Nie ma jeszcze jego szczegółów. Przez to wielu inwestorów woli poczekać do momentu startu i dopiero wtedy złoży wniosek o dotację. Czy słusznie? Kwestię tą wyjaśnia Maciej Czapla z przedsiębiorstwa Woltair.

Oczywiście jest to indywidualna decyzja każdego z konsumentów, determinowana przez różne czynniki. O czym jednak warto pamiętać to fakt, że mamy teraz najlepszy okres w roku, tj. wiosenno-letni, na instalację paneli. Jest coraz więcej coraz dłuższych dni słonecznych, co sprawia, że produkcja energii ze słońca jest teraz największa. Ponadto konsumenci, którzy już teraz zdecydują się na inwestycję i w momencie uruchomienia naboru będą posiadać pełną dokumentację niezbędną do uzyskania dotacji, będą mieli pierwszeństwo w uzyskaniu tych środków. Jeśli planujemy montaż takiej instalacji dopiero w momencie ogłoszenia programu, to należy pamiętać, że czas oczekiwania na zaświadczenie operatora sieci o przyłączeniu mikroinstalacji wynosi średnio wraz z montażem około 45 dni. W tym przypadku może się okazać, że pula środków z nowej edycji programu zostanie już do tego czasu wyczerpana mówi Maciej Czapla z Woltair.

Pojawiła się ważna informacja dla osób, które planują skorzystanie z programu Mój Prąd 6.0. O co chodzi? W skrócie, jeśli będziesz chciał zdobyć dofinansowanie musisz posiadać magazyn energii. To wymóg. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania możesz zwiększyć efektywność wykorzystania energii, którą wyprodukujesz. Brzmi to rozsądnie, gdyż dzięki magazynowi wykorzystasz energię wtedy, kiedy produkcja jest niższa niż zapotrzebowanie. Wszyscy jednak wiemy, że magazyny energii do najtańszych nie należą. Całe szczęście, koszt zakupu spada, gdyż ceny ogniw litowo-jonowych są coraz niższe.

W 2024 r. ceny są zdecydowanie niższe niż na początku 2023 r., kiedy np. system magazynowania energii kosztował około 1800 zł za kWp, aktualnie koszt zbliża się już do 1100- 1200 zł/kWp. Dodatkowo w przypadku instalacji on-grid, elektrownia o mocy 9 kWp kosztowała ok. 45000 zł brutto, obecnie koszt takiej samej instalacji wynosi ok. 36500 zł brutto. Inwestycja jest więc zdecydowanie opłacalna, nawet nie biorąc pod uwagę zwrotu z dotacji“ „Jeśli chodzi o magazyn energii, to jego posiadacz otrzymuje wiele istotnych korzyści. Zwiększa niezależność energetyczną swojego gospodarstwa domowego, co jest szczególnie istotne np. w przypadku awarii prądu. Ponadto może wykorzystywać zgromadzoną nadwyżkę energii, zamiast sprzedawać ją do sieci po stosunkowo niskiej cenie Maciej Czapla – ekspert Woltair.

