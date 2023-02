Moto G73 5G to tani smartfon, który będzie hitem! Oto dlaczego!

Smartfony z 5G to w dzisiejszych czasach normalność i ubezpieczenie się na przyszłość, jeśli chodzi o chęć korzystania z internetu na telefonie. Jeśli szukacie taniego, a przede wszystkim dobrego urządzenia, to smartfon Motorola Moto G73 5G, będzie świetnym wyborem. To będzie hit, a to wszystko przez cenę.

Budżetowy smartfon o iście fotograficznych właściwościach

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach wyznacznikiem dobrego smartfona, jest cena, która zazwyczaj zaczyna się od 3 tys. w górę. Tak oczywiście nie jest, ponieważ na rynku znajdziemy wiele smartfonów, które określamy mianem budżetowców. Takim modelem będzie Motorola Moto G73 5G, która już niedługo wejdzie do sprzedaży. Jego największą zaletą jest świetny stosunek ceny do jakości.

Przeczytaj także: Test OnePlus 9 Pro. Smartfon który miał premierę 2 lata temu

Motorola Moto G73 5G to najmocniejszy smartfon z nowej generacji serii moto g. Telefon ten został stworzony z myślą o miłośnikach fotografii, dlatego też na wyposażeniu znajdziemy zaawansowany system aparatów o rozdzielczości 50 Mpix. Jak zapewnia producent, smartfon ten poradzi sobie z najtrudniejszymi warunkami oświetleniowymi. Zastosowano tutaj technologię Ultra Pixel, aparat łączy cztery piksele w jeden wielki, 2‑mikrometrowy ultrapikse.

Świetna specyfikacja i atrakcyjna cena? To przepis na sukces!

Na pokładzie znajdziemy także zaawansowaną matrycę 8 Mpix, która daje nam trzy unikatowe spojrzenia. Znajdziemy tutaj obiektyw ultraszerokokątny, obiektyw Macro Vision oraz aparat głębi ostrości.

Moto G73 5G to telefon, który będzie hitem

Producent postanowił wyposażyć Moto G73 5G w ultrapanoramiczny wyświetlacz FHD+ o przekątnej 6,5-cala. Częstotliwość odświeżania obrazu tego panelu wynosi 120 Hz, więc mówimy tutaj o bardzo płynnym obrazie. Znajdziemy tutaj również bardzo cienkie ramki oraz głośniki Dolby Atoms! Nad wydajnością smartfona czuwa chipset MediaTek Dimensity 930, który oczywiście wspiera łączność 5G.

Wydajny procesor oraz łączność 5G to nie wszystko, ponieważ producent wyposażył urządzenie w 8 GB pamięci RAM, co zapewnia płynność działania. A co z baterią? Akumulator w Moto G73 5G ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie TurboPower o mocy 30 W.

Dlaczego ten smartfon będzie hitem? Wszystko przez cenę, która jest bardzo atrakcyjna. Za Moto G73 5G w konfiguracji 8/256 GB będziemy musieli zapłacić 1499 złotych (cena detaliczna), co patrząc na specyfikację tego smartfona, jest bardzo atrakcyjną kwotą!

Moto G73 5G to tani smartfon, który będzie hitem! Oto dlaczego!

Źródło: info. prasowe Motorola