Lubisz motocykle? Oto nowa kolekcja Levi’s i Denim Tears

Połączmy społeczność z popularną marką i oto jest nowa, trzecia już wspólna kolekcja Levi’s i Denim Tears. Jazda motocyklem to coś więcej. To kultura. Szczególnie (tak mi się wydaje) jest ona widoczna w USA. Warto przy okazji wspomnieć o kulturze czarnoskórych motocyklistów. Przykładowo, East Bay Dragoni to klub założony w 1959 roku w Oakland w Kalifornii, bardzo blisko siedziby marki Levi’s.

Motocyklowy styl. Nie do podrobienia

Jak kojarzy Ci się fan harleyów, który należy do klubu motocyklowego? Może jest to człowiek z przeżyciami, “ubrany” w kolory zniszczone przez słońce posiadający liczne zadrapania na swojej skórze? Wszyscy dobrze wiemy, że motocyklistą, a konkretniej członkiem klubu się jest, a nie bywa, a wspomniane znaki szczególne to historia. Każdy z nich dotyczy innej podróży, przygody i chwili. Wydaje mi się, że właśnie taka też jest nowa kolekcja Levi’s i Denim Tears.

Kiedy widzisz gościa, który ubrany jest w charakterystyczny strój, od razu wiesz, że siądzie on na tego przepięknego harleya, lub inny motocykl. Oni faktycznie są tak wyróżniający się, a przy okazji tak charakterystyczni, że nie sposób ich podrobić i pomylić z kimś innym. Taka też jest nowa kolekcja Levi’s i Denim Tears. Tak mi się wydaje. Z resztą, widzicie ją na zdjęciach i możecie sami ocenić.

Nowa kolekcja Levi’s i Denim Tears

W skład nowości wchodzi przede wszystkim kurtka Leather Cotton Wreath Type III. Wykonano ją z włoskiej skóry. Jak widać, na całej powierzchni umieszczono nadruk z motywem bawełnianego wieńca Denim Tears. Dodatkowo pojawia się zamszowa naszywka z zapięciami. Wszystko to ma nawiązywać do tradycyjnych wzorów motocyklowych. Jakby tego było mało, możecie również kupić skórzane spodnie, które także są charakterystycznym dla harleyowców elementem ubioru.

Klienci mogą także kupić dżinsy Western Stitch 501. Co ciekawe, w tym roku obchodzą one 150 rocznicę powstania! Pasuje do nich idealnie kolejna nowość, czyli koszula Western Stitch Denim Shirt. Warto przyjrzeć się tym elementom garderoby bliżej. Szczególnie zwraca uwagę sprany kolor indygo oraz haftowane motywy westernowe na ramionach. Dostępna jest także koszula Western Cowboy, którą wykonano z wytartego czarnego denimu. Ma kołnierz sherpa, detale z frędzlami i skórzane koronkowe zapięcie. Wygląda rewelacyjnie!

Oczywiście, nie sposób pominąć jeden z najbardziej charakterystycznych elementów ubioru każdego motocyklisty. Mowa oczywiście o kamizelce. W tym przypadku mamy do czynienia z modelem wykonanym ze skóry. Leather Jest wykończono szenilową nazywa faraona. W kolekcji znajdziemy również koszulkę Longest Ride Tee, która także wykorzystuje grafikę faraona. Pojawiają się także fajne akcesoria, takie jak czarno-złota torba Rucksack, jeansowa czapka ADG oraz skórzany pasek z kolorze brązowym z klamrą faraona. Wszystkie produkty z nowej kolekcji znajdziecie na stronie Levi.com.

