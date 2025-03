Masz czas do 27 marca by kupić edge 50 neo za 1799 zł. Serio

Motomarzec trwa, a firma kusi klientów kolejnymi promocjami. Tym razem do oferty promocyjnej na dłużej, bo do 27 marca trafił model edge 50 neo, który kupisz za 1799 zł. Brzmi rozsądnie, prawda? Powiem Ci więcej: to bardzo dobry telefon, który warto brać pod uwagę, jeśli chcesz kupić solidny i wydajny, a przy okazji, co widać, dobrze wyceniony smartfon.

Od początku marca, marka Motorola z okazji kampanii o nazwie Motomarzec 2025 oferuje wiele różnych świetnych smartfonów w mocno obniżonych cenach. Dzięki temu my, klienci, możemy zyskać solidny sprzęt, a przy okazji zostawić sobie trochę pieniążków w kieszeni. Kilka dni temu marka poinformowała o kolejnym modelu, który jest sprzedawany o wiele taniej. To Motorola edge 50 neo, który wyceniono na 1799 zł. Korzystam z niego od dłuższego czasu i wiecie co? To naprawdę dobry sprzęt, który zaskakuje pod wieloma względami.

Motomarzec trwa. Motorola edge 50 neo za 1799 zł

Raczej celowałbym w średnią półkę, jeśli miałbym określi jednym zdaniem podzespoły, jakie posiada ten model. Tak czy inaczej, wcale nie są one złe. Wręcz przeciwnie, podczas długich testów nie doświadczyłem żadnych „skutków ubocznych” w postaci zacinania się aplikacji. Wszystko za sprawą 12 GB pamięci RAM oraz procesora MediaTek Dimensity 7300. W połączeniu z praktycznie „czystym” systemem mamy bardzo dobry zestaw, który „obsłuży” te mniej wymagające gry, a o przeglądaniu social media nawet nie wspominam. W tym pomaga nam również duży i czytelny wyświetlacz 6,4 cala pOLED oferujący rozdzielczość Super HD.

Jeśli chodzi o miejsce na nasze dane, możemy liczyć na 512 GB, co sprawia, że możemy archiwizować wiele filmów i zdjęć. A pozostając przy tym temacie, warto wspomnieć o rozbudowanym systemie aparatów 50 Mpx. Mowa o matrycy Sony LYTIA 700C. Do tego dochodzi aparat 32 Mpx do selfie. Krótko mówiąc, mamy czym robić fotki, a ich jakość stoi na wysokim poziomie, co sprawdziłem zarówno w dzień, jak i w nocy.

Z mojego doświadczenia mogę śmiało napisać, że akumulator (mamy do dyspozycji 4310 mAh) pozwala na cały dzień korzystania z telefonu. Mam tu na myśli kilka fotek, sporo aplikacji społecznościowych i kilka wykonanych połączeń. Jeśli będziemy chcieli szybko podładować baterię, możemy wykorzystać ładowanie 68 W TurboPower. A teraz najciekawsza rzecz, którą model edge 50 neo może się pochwalić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mowa o ochronie IP68 oraz wojskowym normom wytrzymałości MIL-STD-8109H. To oznacza, że ten telefon „nie boi się” zarówno wody i kurzu, jak i upadku, co potwierdził podczas moich raczej wymagających testów.

Jeśli chcesz poznać szczegóły na temat promocji, bądź samego smartfonu (i innych, które są dostępne w ramach motomarca), kliknij w ten link. Zostaniesz przekierowany na stronę producenta.

Aktualne promocje na smartfony Motorola

Myślisz, że Motorola oferuje tylko edge 50 neo w promocji? Nie, motomarzec to również inne modele. Obecnie możecie kupić w dobrej cenie między innymi model motorola edge 50 ultra, czyli flagowiec z 1 TB pamięci na nasze dane i 16 GB pamięci RAM. Do tego dochodzi topowy procesor Snapdragon 8s Gen 3, system aparatów 50 Mpx, wyświetlacz 6,7-cali Super HD pOLED, a także bateria o pojemności 4500 mAh z ładowarką 125 W TurboPower w zestawie.

Coś innego? W takim razie może zainteresuje Cię motorola edge 50 pro z 12 GB pamięci RAM i 512 GB na pliki. Do tego dochodzi procesor Snapdragon 7 Gen 3, wyświetlacz 6,7 cali Super HD pOLED oraz aparat 50 Mpx. Podobna specyfikacja do modelu ultra, fakt, jednak nieco inaczej wygląda tu system aparatów oraz procesor.

Marka ma również w dobrych cenach dwa inne modele. Mowa o motorola edge 40 neo z 12 GB pamięci RAM i 256 GB na pliki. Model ten jest wyposażony w system aparatów 50 Mpx, baterię 5000 mAh oraz wyświetlacz 6,55 cali FHD+ pOLED. Procesor? W tym przypadku jest to MediaTek Dimensity 7030. Pozostaje jeszcze jeden smartfon. Jest to motorola moto g85 5G z 12 GB pamięci RAM i 256 GB na pliki. Do tego dochodzi wyświetlacz 6,67 cali pOLED i procesor Snapdragon 6s Gen 3.