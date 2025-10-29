Po zeszłorocznym sukcesie program „Bouncing for Good” wraca w nowej, jeszcze bardziej rozbudowanej odsłonie. Motorola i Euroleague Basketball ponownie połączyły siły z inicjatywą One Team, by pokazać, że koszykówka to nie tylko sport, ale też sposób na rozwój, współpracę i pozytywne zmiany społeczne.

Motorola i Euroleague. Drugi sezon Bouncing for Good.

Pierwsza edycja projektu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem — ponad 500 dzieci z różnych krajów wzięło udział w warsztatach, grach i akcjach charytatywnych. W tym roku skala ma być jeszcze większa. Więcej miast, więcej klubów, więcej uśmiechów – a wszystko z misją, by dzieciaki z mniej uprzywilejowanych środowisk mogły odkryć moc sportu, technologii i kreatywności.

Motorola i Euroleague. Drugi sezon Bouncing for Good.

Koszykówka + technologia = dobra energia

„Bouncing for Good” to coś więcej niż zajęcia sportowe. Program łączy edukację, technologię i zabawę w jednym miejscu. Każdy z klubów Euroleague współpracuje z lokalnymi szkołami lub organizacjami społecznymi, tworząc unikalne projekty dopasowane do potrzeb lokalnej społeczności.

Dzieci w wieku od 8 do 12 lat uczestniczą w interaktywnych warsztatach, które prowadzą trenerzy One Team. Zamiast nudnych wykładów – dużo ruchu, śmiechu i koszykarskiej rywalizacji. Uczestnicy uczą się pracy zespołowej, szacunku i wytrwałości, a przy okazji korzystają z technologicznych gadżetów od Motoroli.

Na przykład – zamiast zwykłych ćwiczeń, pojawiają się wyzwania z kodami QR, quizy na refleks czy zabawy pamięciowe. Dzieciaki projektują też własną „idealną piłkę” – mural, który pokazuje, czego się nauczyły i co dla nich znaczy wspólna gra. Bo tu nie chodzi tylko o trafianie do kosza, ale o wspólnotę i radość z bycia częścią zespołu.

Motorola i Euroleague. Drugi sezon Bouncing for Good.

Dar serca i piłka z autografem

Na koniec każdego spotkania odbywa się wyjątkowa ceremonia przekazania darów – każdy uczestnik otrzymuje prawdziwą piłkę do koszykówki oraz pamiątki z autografami zawodników. To nie tylko prezent, ale symbol – coś, co przypomina dzieciom, że ich wysiłek ma znaczenie, a pasja może zmieniać życie.

Gwiazdy Euroligi po raz kolejny pokazują, że ich zaangażowanie nie kończy się na boisku. W zeszłym roku hiszpański zawodnik Juancho Hernangómez opowiadał, jak wiele satysfakcji daje mu możliwość dzielenia się doświadczeniem z najmłodszymi:

„Koszykówka dała mi tak wiele, że możliwość odwzajemnienia się – nawet prostym gestem, jak wspólna gra z dziećmi – jest czymś wyjątkowym. Wierzę w inspirującą moc sportu i w to, że potrafi łączyć ludzi.”

W tym sezonie tradycja się nie zmienia – gracze Euroligi będą pojawiać się na warsztatach, wspierać uczestników i inspirować ich swoją historią.

Motorola i Euroleague. Drugi sezon Bouncing for Good.

Artystyczny finał: „Perfect Ball”

Jednym z najbardziej widowiskowych elementów programu jest finałowy projekt artystyczny. Kilka tygodni po zakończeniu warsztatów, podczas oficjalnego meczu Euroligi, na boisku pojawi się „Perfect Ball” – prawdziwa piłka do koszykówki ręcznie pomalowana przez lokalnego artystę, zainspirowana muralem dzieci.

To nie tylko efektowne wydarzenie, ale też piękny sposób na docenienie pracy młodych uczestników i podkreślenie, że każda społeczność ma swoją historię wartą opowiedzenia – nawet w formie sportowej piłki.

Motorola i Euroleague. Drugi sezon Bouncing for Good.

Sport, technologia i serce

Jak podkreśla Daniela Idi, dyrektor marketingu w Motorola Business Group na region EMEA, ta inicjatywa pokazuje, że technologia może być czymś więcej niż tylko narzędziem:

„Bouncing for Good to nie tylko koszykówka. To o budowaniu relacji, nauce i dawaniu każdemu dziecku szansy na większe marzenia. Dzięki połączeniu technologii i sportu możemy naprawdę dokonywać trwałych zmian.”

Podobnie myśli Gawain Davies, dyrektor handlowy Euroleague Basketball:

„Wierzymy, że siła sportu wykracza daleko poza boisko. Dzięki takim programom możemy inspirować kolejne pokolenia i wprowadzać realne zmiany w naszych społecznościach.”

Motorola i Euroleague. Drugi sezon Bouncing for Good.

Drugi sezon startuje już 3 listopada

Nowa edycja programu wystartuje 3 listopada w szkole Kralj Aleksandar I w Belgradzie, z udziałem zawodników Crvena Zvezda i Partizan Belgrad. Potem akcja ruszy dalej – przez kolejne europejskie miasta, gdzie lokalne kluby Euroligi będą organizować swoje warsztaty, gry i wydarzenia.

Motorola i Euroleague pokazują, że można łączyć pasję do sportu z realnym działaniem społecznym. Bo czasem wystarczy jedna piłka, kilka QR-kodów i grupa zaangażowanych ludzi, by dzieciaki uwierzyły, że wszystko jest możliwe. „Bouncing for Good” – to dowód, że koszykówka naprawdę potrafi odbijać dobro dalej.