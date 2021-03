Motorola od lat słynie z produkcji solidnych, świetnie prezentujących się smartfonów za rozsądną cenę. Kilkanaście lat temu flagowym modelem była Motorola Razr – telefon z klapką, który powrócił do nas w poprzednim roku w całkowicie nowym wydaniu. W ofercie producenta znajdują się także smartfony, które przeznaczone są dla osób poszukujących solidnego, wydajnego i przede wszystkim niedrogiego telefonu. Takim właśnie modelem jest testowana przeze mnie Motorola Moto E7 Power. Śmiało można powiedzieć, że jest to najbardziej rozsądny wybór jeśli chodzi o smartfony ze średniej półki. Jak sprawdził się podczas testów?

Solidna obudowa i świetnie spasowane elementy – to jedne z największych zalet smartfona Motorola Moto E7 Power

Smartfony ze średniej półki nie muszą być wykonane z tanich materiałów, które uginają się przy mocniejszym nacisku. Motorola Moto E7 Power to model, który potwierdza tą tezę. Tył urządzenia wykonano z dość grubego plastiku z matową powierzchnią. Chwała producentowi za to, że nie zdecydował się wykorzystać tutaj błyszczącego materiału, ponieważ nie musielibyśmy długo czekać na pierwsze ryski. Matowy materiał wydaje się być bardziej odporny na uszkodzenia i nie brudzi się tak szybko. Model ten dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: Coral Red i Tahiti Blue. Jak się zapewne domyślacie – testowałem pierwszy wariant.

Cała konstrukcja Moto E7 Power jest bardzo dobrze spasowana. Producent pokrył obudowę smartfona powłoką hydrofobową klasy IP52, co oznacza, że Motorola Moto E7 Power chroniona jest przed przypadkowym zalaniem czy deszczem. Niestety, smartfon nie jest jednak przystosowany do pływania pod wodą.

Porty, przyciski i ich umiejscowienie

Motorola Moto E7 Power została wyposażona w trzy przyciski funkcyjne znajdujące się na prawej krawędzi. Dwa z nich to: standardowy przycisk blokady/zasilania i przycisk odpowiedzialny za regulację głośności multimediów czy dzwonka. Trzecim, najwyżej umieszczonym przyciskiem jest klawisz dedykowany asystentowi Google. Osoby, które regularnie korzystają z asystenta głosowego docenią to rozwiązanie. W prosty i szybki sposób możemy mu zadać pytanie. Jedynie do czego mogę się przyczepić to umiejscowienie tego właśnie przycisku. Znajduje się on nieco za wysoko. Osoby z mniejszymi dłońmi mogą mieć nieco utrudniony dostęp. Poza tym jest to świetny i przydatny dodatek. Lewa krawędź zarezerwowana została jedynie dla tacki na karty SIM i kartę pamięci.

To, co może przemawiać za Motorolą Moto E7 Power to fakt, że producent nie zdecydował się na usunięcie portu słuchawkowego Jack 3,5 mm. Jeśli w dalszym ciągu nie jesteście przekonani do słuchawek bezprzewodowych, to E7 Power pozwoli wam słuchać ulubionej muzyki na modelach przewodowych. Telefon korzysta z portu ładowania USB typu-C.

Z tyłu smartfona znajdziemy oczywiście podwójny aparat, czytnik linii papilarnych oraz głośnik mono umieszczony w lewym dolnym rogu. Sam skaner odcisku palca umiejscowiony jest na bardzo komfortowej wysokości. Od razu po wzięciu smartfona do ręki nasz palec wędruje właśnie na jego miejsce.

Duży wyświetlacz w standardowym dla tej półki cenowej wydaniu

Smartfon Motorola Moto E7 Power został wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz Max Vision o rozdzielczości HD+ (720 x 1600). Wykonany w technologii LCD IPS ekran jest absolutnym standardem w tym przedziale cenowym. Kolory w standardowym trybie wyświetlacza są nieco blade, dlatego zalecam korzystanie z trybu “wzmocnione”, który ładnie podkreśla barwy. Jasność podświetlania ekranu stoi na przyzwoitym poziomie.

Z racji tego, że nie jest to flagowiec, ramki wokół ekranu są dość spore jak na dzisiejsze standardy. Oczywiście nie przeszkadza to w jakimkolwiek użytkowaniu smartfona. Na górze wyświetlacza Motoroli Moto E7 Power znajdziemy wcięcie – “łezkę”. Ten subtelny dodatek kryje w oko aparatu przedniego.

Dobra wydajność i czysty Android

Nad wydajnością smartfona Motorola Moto E7 Power czuwa MediaTek Helio G25 z 8-rdzeniowym procesorem ARM Cortex-A53, którego maksymalne taktowanie wynosi 2 GHz. Na pokładzie znajdziemy również grafikę IMG GE8320 650 MHz. Testowany przeze mnie smartfon oferował 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci na dane. Połączenie tych podzespołów sprawia, że telefon pracuje szybko, nie zacina się, a nawet jest w stanie udźwignąć bardziej wymagające gry. Podczas testów nie doświadczyłem żadnych zacięć czy przegrzewania się. Wydajność utrzymuje się nawet wtedy, kiedy bateria prosi o ładowanie.

Oczywiście jednym z głównych aspektów, które mają wpływ na płynne i bezproblemowe działanie smartfona jest czysty Android, z którego przecież słyną smartfony Motoroli. Model E7 Power pracuje na systemie Google Android 10. OS bez żadnej nakładki graficznej nie jest tak wymagający, dlatego wszystko pracuje tutaj wyśmienicie. To właśnie wyróżnia Motorolę Moto E7 Power od konkurencji. W momencie, gdy inne smartfony z cięższymi systemami zwalniają, czysty Android jest w dalszym ciągu piekielnie szybki. Warto wspomnieć, że w testowanym telefonie nie znajdziemy preinstalowanych aplikacji Motoroli, które znajdowały się w każdym innym modelu producenta. Niemniej jednak wszelkie gesty, z których słynęły telefony z “M” w logu dalej dostępne są w E7 Power.

Bateria w smartfonie Motorola Moto E7 Power zdecydowanie na plus. I to ogromny.

Producent zdecydował się na zamontowanie akumulatora o pojemności 5000 mAh. Jak wygląda praca na baterii w przypadku Motoroli Moto E7 Power? Świetnie, i to chyba za mało powiedziane. Czas pracy na pojedynczym ładowaniu to około 11 godzin jeśli mówimy o ciągły użytkowaniu. Potwierdza to fakt, że po 5 godzinach oglądania YouTube stan baterii ze 100% zmalał do 70. Jeśli korzystacie ze smartfona sporadycznie, to bateria w modelu Motorola Moto E7 Power wystarczy spokojnie na 3 dni. Jest to wynik świetny, dlatego bez obaw możecie wychodzić z domu bez ładowarki w kieszeni.

Niestety, w przypadku samego ładowania baterii w tym modelu nie jest jednak tak kolorowo.Telefon obsługuje jedynie ładowanie 10W. To przenosi się na długi czas ładowania. W niektórych aspektach, jak widać trzeba iść na kompromisy.

Dokładność czytnika linii papilarnych, jakość dźwięku i łączność

Motorola Moto E7 Power posiada czytnik linii papilarnych umieszczony na tylnej klapce. Tak jak już wcześniej wspomniałem, umiejscowienie tego elementu jest bardzo komfortowe. Jak jednak z działaniem? Tutaj nie mogę się do niczego przyczepić – skaner odcisku palca działa bardzo dokładnie i za każdym razem, kiedy chciałem odblokować telefon nie miałem z tym żadnego problemu.

Jeśli chodzi o jakość dźwięku płynących z głośników smartfona, to nie mam dobrych wieści. Dźwięk jest bardzo płaski, co zauważy nawet osoba, która nie przykuwa do tego zbyt dużej uwagi. W momencie kiedy podepniemy słuchawki jest już zdecydowanie lepiej. Dźwięk jest bardziej stonowany i mamy do czynienia z większą ilością basów. Słuchając muzyki na słuchawkach będziemy zadowoleni z Moto E7 Power.

Jeśli chodzi o łączność to w smartfonie znajdziemy Bluetooth w wersji 5.0, GPS, obsługę sieci LTE czy Wi-Fi w standardzie 802.11 b/g/n. Niestety, na pokładzie nie znajdziemy łączności NFC. Motorola Moto E7 Power posiada dual SIM.

Motorola Moto E7 Power została wyposażona w dwa obiektywy

Na plecach smartfona znajdziemy dwa obiektywy – główna matryca ma rozdzielczość 13-megapikseli, obiektyw makro ma zaś 2 Mpix. Aparat wspiera format HDR, co polecam włączyć od razu, ponieważ zdjęcia wyglądają znacznie lepiej. Ogólna jakość ujęć jest bardzo zadowalająca, jednak Moto E7 Power ma skłonność do gubienia detali w przypadku bardziej szczegółowych obiektów. Po przybliżeniu obrazu doświadczymy szumów, co w tej klasie urządzenia jest nieuniknione. Niemniej jednak, smartfon robi bardzo fajne zdjęcia, które z pewnością będą dobrze prezentowały się na mediach społecznościowych.

Motorola Moto E7 Power nie posiada jednak trybu nocnego, co widać przy ujęciach wykonywanych po zmroku. Zdjęcia po prostu wyglądają słabo, jest strasznie dużo szumów i widać, że telefon nie jest przystosowany do fotografowania w nocy. Jeśli jednak na horyzoncie pojawi się trochę więcej światła, to ujęcia wyglądają zdecydowanie lepiej.

Z przodu znajdziemy aparat o rozdzielczości 5-megapikseli. Zdjęcia selfie z tego urządzenia mogą pochwalić się dużą ilością detali. Wśród funkcji aparatu znajdziemy tryb bokeh.

Materiały wideo nagrywane są w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080. Motorola Moto E7 Power nie posiada jednak optycznej czy cyfrowej stabilizacji obrazu, co świetnie widać na filmach. Filmy są więc dobre jeśli patrzymy na telefon przez pryzmat jego ceny.

Podsumowanie – jakim smartfonem jest Motorola Moto E7 Power?

Śmiało mogę przyznać, że smartfon Motorola Moto E7 Power zaskoczył mnie w kilku kwestiach. Model posiada bardzo dobrą baterię, która wystarczy na kilka dni pracy. Na pokładzie znajdziemy wydajną specyfikację, która w połączeniu z czystym systemem Google Android pozwala na komfortową pracę. Bez problemu będziemy mogli korzystać z Internetu czy grać w bardziej wymagające gry. Wykonanie i materiały użyte w produkcji są wysokiej jakości.

Niestety nie obyło się bez mankamentów. Boli brak łączności NFC, która pozwalałaby na szybkie łączenie się z innymi urządzeniami czy płatność elektroniczną. Mocno widoczny jest również brak optycznej i cyfrowej stabilizacji obrazu, a z czasem może być również odczuwalny brak technologii szybkiego ładowania.

Jak więc prezentuje się smartfon pod względem cenowym? Motorola wyceniła Moto E7 Power na 500 złotych. Jest to naprawdę świetna cena za tak przyzwoity smartfon jak ten. Jeśli więc rozglądacie się za tanim modelem, który nie zacznie zacinać się po pół roku, a przy okazji zaoferuje dobry aparat i zadowalającą wydajność, to Moto E7 Power jest urządzeniem dla was.