Zbliżają się walentynki. Zapewne wielu z Was zastanawia się, czym zaskoczyć wybrankę życiową. Skoro już miałeś takie szczęście, że trafiłeś na tą jedyną, to może znów będziesz mieć fart! O co chodzi? Motorola moto g9 power może być Twoja, gdyż producent ten przygotował specjalny konkurs, w którym możesz wygrać właśnie ten smartfon z pojemną baterią. Promocja trwa do 18 lutego.

Jaki jest Twój związek? Zrób test #powerlovers

Tak na marginesie, powerlovers kojarzy mi się z tą parą influencerów – fitlovers. Ale mniejsza. Motorola przygotowała test, który ma sprawdzić, jak silny jest wasz związek. Nie jest to jednak jeden z popularnych quizów z Facebooka. Co to, to nie. Możecie wygrać dwie sztuki Motorola Moto G9 Power. Jest to bardzo fajny smartfon z pojemną baterią.

Motorola moto g9 power w promocji i konkursie na walentynki

Jak wygrać? Należy odpowiedzieć na serię pytań, a następnie udostępnić wyniki na instastories. Akcja już trwa. Zostanie zakończona w walentynki, czyli 14 lutego. To właśnie w tym dniu podczas transmisji live w mediach społecznościowych Motoroli zostaną wyłonieni trzej zwycięzcy. Jakby tego było mało, marka ma w planach przygotowanie innej niespodzianki, dlatego warto śledzić profile Motoroli. Tam też znajdziecie szczegóły na temat konkursu.

Motorola Moto G9 Power – smartfon z pojemną baterią

Największą zaletą modelu, który możecie wygrać jest jego akumulator. Bateria o pojemności 6000 mAh pozwala na nawet 60 godzin pracy bez konieczności ładowania. Oczywiście to nie wszystko. Jak na Motorolę przystało, użytkownik ma do dyspozycji gesty moto, które pozwalają na przykład na włączenie latarki poprzez podwójne machnięcie telefonem. Jego plusem jest również dobry, 64-mpix aparat. Duży ekran pozwoli na komfortowe oglądanie materiałów wideo.

Co ciekawe, smartfon dostępny jest teraz w bardzo atrakcyjnej cenie, która wynosi 699 zł. Gdzie kupić Moto G9 Power? Model ten dostępny jest przede wszystkim na stronie motorola.com, ale również w RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet czy Max Elektro.

