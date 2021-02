Ranking smartfonów luty 2021 – jaki smartfon wybrać?

Smartfon to urządzenie, z którego korzystamy codziennie i to przez kilka godzin. Upgrade technologiczny w przypadku nowoczesnych smartfonów jest więc zrozumiany. Po czasie nasze stare smartfony zwalniają i trzeba rozglądnąć się za czymś nowym. Ranking smartfonów luty 2021 to zestawienie, które pomoże wybrać wam nowy smartfon.

Jeśli poszukujecie nowego smartfona, to świetnie trafiliście. Ranking smartfonów luty 2021 to zestawienie polecanych przez nas telefonów, które oferują świetną jakość i wydajność do ceny. Poniżej umieściliśmy urządzenia, w różnym przedziale cenowym, więc na pewno każdy znajdzie smartfon na swoją kieszeń spełniający jego wymagania.

RANKING SMARTFONÓW LUTY 2021 – MODELE DO 1000 ZŁOTYCH

Honor 9X

Honor 9X

Ekran: 6.59-cala, 1080 x 2340 px

Procesor: Kirin 810

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 48+2 Mpix, przód 16 Mpix

Cena: do 900 zł

Jeśli poszukujecie dobrego smartfona w budżecie do 1000 złotych, to jednym z najlepszych telefonów dostępnych obecnie na rynku jest Honor 9X. Model ten napędzany jest procesorem Kirin 810 i oferuje 4 GB pamięci RAM. Dysk w tym smartfonie ma pojemność 64 GB, więc jeśli nie jesteście wymagającymi użytkownikami w zupełności wam to wystarczy. Bez problemu zmieścimy tutaj tysiące zdjęć, piosenek czy zagramy też w kilka gier. Taki układ specyfikacji sprawi, że model Honor X9 będzie oferował wysoką wydajność przez następne kilka lat. Model został wyposażony w baterię o pojemności 4000 mAh.

Producent w swoim smartfonie wykorzystał matrycę IPS, a wyświetlacz ma przekątną 6,59-cala. Wokół ekranu zastosowano cienkie ramki wokół ekranu, na którym nie znajdziemy ani notcha, ani samego obiektywu aparatu przedniego. Ten element wysuwa się z górnej krawędzi telefonu i ma matrycę o rozdzielczości 16 Mpix. Honor X9 posiada podwójny aparat główny – podstawowy 48 Mpix obiektyw wspierany jest przez obiektyw do pomiaru głębi ostrości o matrycy 2 Mpix.

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro

Ekran: 6.53-cala, 1080 x 2340 px

Procesor: MediaTek Helio G90T

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+8+2+2 Mpix, przód 20 Mpix

Cena: od 900 zł

Telefony z Pro w nazwie są zawsze lepsze, przynajmniej na papierze. Redmi Note 8 Pro to model, który może pochwalić się świetnym designem. Jest on wykonany ze szkła i oferuje bardzo dobrą specyfikację, jeśli patrzymy przez pryzmat budżetu. Smartfon Redmi pracuje na procesorze MediaTek G90T o taktowaniu procesora na poziomie 2,1 GHz. Układ ten wspierany jest przez 6 GB pamięci RAM, dzięki temu telefon jest wydajny i szybki. W cenie do 1000 złotych bez problemu znajdziemy model z dyskiem 128 GB. Bateria w tym modelu ma pojemność 4500 mAh.

Wyświetlacz w tym telefonie ma przekątną 6,53 cala i wykonany został w technologii IPS. Gwarantuje on świetną szczegółowość, dobre podświetlenie i odwzorowanie barw. Jeśli chodzi o aparaty w Redmi Note 8 Pro to mamy tutaj do czynienia z poczwórnym aparatem głównym – podstawowy obiektyw ma 64 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix, a obiektyw makro i do pomiaru głębi ostrości po 2 Mpix. Przednia kamerka oferuje 20 Mpix.

RANKING SMARTFONÓW LUTY – MODELE DO 1500 ZŁOTYCH

Oppo Reno 3

Oppo Reno 3

Ekran: 6.40-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: MediaTek Helio P90 MT6779

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+8+2+2 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: do 1300 zł

Oppo Reno 3 to model, na który warto zwrócić uwagę jeśli poszukujemy smartfona do 1500 złotych. Smartfon polecany przez nas w zestawieniu “Ranking smartfonów luty 2021” pracuje na układzie MediaTek Helio P90 MT6779, który wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM. Telefon jest szybki, wydajny i świetnie radzi sobie z nakładem pracy. W tym budżecie znajdziemy model o pojemności 128 GB, na którym zmieścimy tysiące plików. Jeśli chodzi o baterię, to pojemność akumulatora w tym modelu wynosi 4025 mAh i obsługuje szybkie ładowanie VOOC 4.0 30W.

Smartfon Oppo Reno 3 posiada wyświetlacz o przekątnej 6,4-cala, który został wykonany w technologii Super AMOLED. Cechuje się on niesamowitą szczegółowością, świetnym odwzorowaniem barw oraz bardzo dobrym podświetleniem. Co do aparatów, to producent wyposażył Reno 3 w poczwórny obiektyw – podstawowy ma 64 Mpix, teleobiektyw 13 Mpix, obiektyw szerokokątny 8 Mpix, zaś obiektyw głębi ostrości ma 2 Mpix. Telefon jest zdolny do nagrywania w rozdzielczości 4k 30fps. Z przodu zaś znalazło się miejsce na podwójną kamerę w układzie 44 + 2 Mpix (szerokokątny i głębia ostrości).

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5T

Ekran: 6.26-cala, 1080 x 2340 px

Procesor: HiSilicon Kirin 980

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 48+16+2+2 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: do 1200 zł

Nie ma co ukrywać, rynek zdominowany jest przez producentów smartfonów z Chin, a zwłaszcza jeśli chodzi o niższe budżety. Huawei Nova 5T to kolejny model tego producenta w naszym zestawieniu “Ranking smartfonów luty 2021”. Smartfon został wyposażony w wydajny procesor Kirin 980, który w połączeniu z 6GB RAM i 128 GB pamięci na dane daje nam szybkiego i funkcjonalnego smartfona. Huawei Nova 5T został wyposażony w akumulator o pojemności 3750 mAh oraz posiada funkcję Dual SIM.

Huawei Nova 5T został wyposażony w 6,26-calowy wyświetlacz IPS oferujący szczegółowość, odwzorowanie barw i podświetlenie na wysokim poziomie. Model posiada poczwórny aparat – jednostkę główną o rozdzielczości 48 Mpix, którą wspiera obiektyw ultraszerokokątny, marko oraz głębi ostrości. Smartfon jest jednym z najlepiej robiących zdjęcia telefonów w tej klasie cenowej.

RANKING SMARTFONÓW LUTY 2021 – MODELE DO 2000 ZŁOTYCH

Motorola Moto G 5G Plus

Motorola Moto G 5G Plus

Ekran: 6.70-cala, 1080 x 2520 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 765 5G

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 48+8+5+2 Mpix, przód 16+8 Mpix

Cena: do 1700 zł

W naszym zestawieniu “Ranking smartfonów luty 2021” w cenie do 2000 złotych polecanym modelem jest zdecydowanie Motorola Moto G 5G Plus. Model ten pracuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 765G i oferuje 6 GB pamięci RAM. Konfiguracja z taką ilością RAMu oferuje 128 GB pamięci na dane. Największym plusem smartfona Motoroli jest to, że pracuje on na praktycznie czystym Androidzie, który jest świetnie zoptymalizowany. Warto dodać, że smartfon ten pracuje na akumulatorze o pojemności 5000 mAh i obsługuje ładowanie 20W. Posiada NFC, GPS z GALILEO oraz znikający powoli ze smartfonów port słuchawkowy. Jak sama nazwa mówi obsługuje sieć 5G.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to Motorola Moto G 5G Plus została wyposażona w ekran o przekątnej 6,8-cala z odświeżaniem 90 Hz. Tak wysokie odświeżanie sprawia, że wyświetlane treści działają bardzo płynnie. Smartfon został wyposażony w poczwórny aparat główny i podwójny obiektyw z przodu.

iPhone SE 2020

Apple iPhone SE 2020

Ekran: 4.70-cala, 750 x 1334 px

Procesor: Apple A13

Pamięć RAM: 3 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 12 Mpix, przód 7 Mpix

Cena: od 1999 zł

Nie ma co ukrywać, Apple iPhone SE 2020 nie należy do najnowocześniejszych smartfonów jeśli chodzi o jego wygląd. Smartfon ma identyczną konstrukcję jak iPhone 8, który swoją premierę miał w 2017 roku. Niemniej jednak pod względem technologicznym telefon amerykańskiego producenta spełnia wszystkie normy. Telefon jest niesamowicie szybki i wydajny dzięki procesorowi Apple A13. Jest to zdecydowanie propozycja dla osób, które chcą wymienić swojego starego iPhone 7/8 na coś podobnego, tylko z lepszą specyfikacją.

Apple wyposażyło iPhone SE 2020 w wyświetlacz o przekątnej 4,7-cala, który posiada grube ramki po bokach ekranu oraz duży “podbródek i czoło”. Pod względem aparatów mamy tutaj do czynienia z pojedynczym obiektywem o rozdzielczości 12 Mpix. Niech ilość obiektywów was nie zmyli, ponieważ SE 2020 to jeden z najlepiej fotografujących smartfonów w swojej klasie.

RANKING SMARTFONÓW LUTY 2021 – MODELE DO 3000 ZŁOTYCH I POWYŻEJ

Oppo Reno 4 Pro 5G

Oppo Reno 4 Pro 5G

Ekran: 6.55-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 48+2 Mpix, przód 16 Mpix

Cena: od 2999 zł

Oppo Reno 4 Pro 5G to model, który zachwyca nie tylko swoją specyfikacją, ale również nowoczesny wyglądem. Sercem telefonu jest świetny procesor Qualcomm Snapdragon 765G, a na pokładzie znajdziemy również 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na dane. Telefon jest mocny i wydajny i z pewnością wart swojej ceny. Bateria ma pojemność 4000 mAh i obsługuje ładowanie 65 W!

Na przodzie znajdziemy ekran o przekątnej 6,55-cala wykonany w technologii AMOLED i wyświetlający obraz w rozdzielczości FullHD+. Częstotliwość odświeżania obrazu to 90 Hz. Tył i przód smartfona pokryto szkłem Gorilla Glass 6. Jeśli chodzi o aparaty to mamy tutaj trzy obiektywy – główny ma rozdzielczości 48 Mpix, teleobiektyw – 13 Mpix z 2x zoomem optycznym i obiektyw ultraszerokokątny– 12 Mpix. Główny obiektyw posiada optyczną stabilizację obrazu.

Motorola RAZR 5G

Motorola RAZR 5G

Ekran: 6.20-cala, 876 x 2142 px; 2,7-cala

Procesor: Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 48 Mpix, przód 20 Mpix

Cena: od 5999 zł

Jeśli szukacie czegoś niekonwencjonalnego, to postawcie na Motorolę RAZR 5G. Jest to smartfon ze składanym ekranem dotykowym, który zdecydowanie prezentuje się wyjątkowo. Telefon nie tylko wygląda świetnie, ale również posiada świetną specyfikację. Model pracuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 765G i posiada 8 GB pamięci RAM. Motorola przekazała użytkownikowi 256 GB pamięci na dane. W smartfonie znajdziemy baterię o pojemności 2800 mAh.

Telefon Motorola RAZR 5G został wyposażony w dwa ekrany . Główny wykonany w technologii P-OLED o przekątnej 6,2-cala oraz ekran G-OLED umieszczony na klapce o przekątnej 2,7-cala. Urządzenie ma pojedynczy obiektyw z przodu i z tyłu. Główny aparat ma rozdzielczość 48 Mpix, zaś kamera do selfie – 20 Mpix. Jest to zdecydowanie najciekawiej wyglądający smartfon w naszym zestawieniu “Ranking smartfonów luty 2021”.