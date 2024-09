Motorola Roadshow 2024. Strefa marki w 9 miastach. Jakich?

Popularny w Polsce producent smartfonów wyrusza „w głąb kraju”. Motorola Roadshow 2024 odwiedzi dziewięć polskich miast. W jakim celu? Oczywiście, by promować swoje najnowsze produkty. Na tym nie koniec ciekawostek, jakie przygotowali przedstawiciele marki.

Motorola Roadshow 2024. Strefa marki w 9 miastach.

Kiedy mówię „Polska”, mam przed oczami pszeniczny kłos wyrosły na tej ziemi. Znajome boćki, co przycupnęły na przyjaznej mazurskiej chacie. Widzę bursztynowy świerzop tańczący wśród fal burzanu. A nie, to nie o to chodzi marce Motorola w kwestii wyruszenia na tak zwany roadshow. Raczej nie chcą podziwiać świerzopu, a o boćkach mogą zapomnieć, bo te już dawno wygrzewają się w ciepłych krajach. Czy na all inclusive, tego nie wiem. Wiem natomiast, że jeśli jesteś mieszkańcem jednego z większych polskich miast, powinieneś udać się do jednej z galerii, by odwiedzić stoisko marki Motorola. Dlaczego warto? Nie tylko poznasz nowe produkty ale również będziesz mógł wziąć udział w aktywnościach z nagrodami!

Motorola Roadshow 2024. Jakie miasta odwiedzi marka?

26-28 września, Galeria Krakowska, Kraków;

3-5 października, Galeria Rzeszów, Rzeszów;

10-12 października, Galeria Wroclavia, Wrocław;

17-19 października, Manufaktura, Łódź;

24-26 października, Złote Tarasy, Warszawa;

7-9 listopada, Galeria Katowicka, Katowice;

14-16 listopada, Galeria Echo, Kielce;

21-23 listopada, Zielone Arkady, Bydgoszcz;

28 listopada – 2 grudnia, Galeria Riviera, Gdynia.

Jak widzisz, już jutro, 26 września strefa marki Motorola pojawi się w Galerii Krakowskiej. Wybór nieprzypadkowy, bowiem miejsce to jest skomunikowane z dworcem PKP i PKS. Podobnie wygląda to między innymi w Rzeszowie czy Warszawie. Zresztą, nie inaczej będzie w innych lokalizacjach, które wybrała marka Motorola na swój pierwszy w historii roadshow. Wydaje mi się, że przedstawiciele prezentujący nowe telefony i akcesoria będą mieli ręce pełne roboty.

Dlaczego warto odwiedzić stoisko marki Motorola?

Przede wszystkim, zobaczysz nowości takie jak Motorola edge 50 neo, który aktualnie testujemy. Rzecz jasna, modeli, które się pojawią na stoiskach marki będzie o wiele, wiele więcej. Do tego dochodzą ciekawe akcesoria. Oczywiście, będzie można porozmawiać z przedstawicielami marki. Na tym nie koniec. Marka Motorola przygotowała szereg aktywności, dzięki którym będzie można zdobyć nagrody, biorąc udział w różnych akcjach zorganizowanych przez przedstawicieli. Będzie można wydrukować pamiątkowe zdjęcie przygotowane za pomocą smartfonu Motorola edge 50 neo czy wyłowić gadżet ze specjalnego automatu. Na tym nie koniec, dlatego jeśli jesteś z jednego z wymienionych miast (bądź mieszkasz niedaleko), warto poświęcić chwilę, aby odwiedzić stoisko marki Motorola.