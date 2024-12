Motorola w 2025 dołączy do smartfonów kawę. Nie wypijesz jej

Na początku grudnia poznaliśmy kolor roku 2025 PANTONE. Nie wiem czy wiesz, ale Motorola w 2025 roku będzie sprzedawać smartfony z… kawą. Dlaczego? To z racji tego, że przedsiębiorstwo Pantone współpracuje z marką tworzącą smartfony, a kolorem roku jest Mocha Mousse. Nic z tego nie rozumiesz? Już wyjaśniam.

Nie każdy może wiedzieć, ale w 1963 roku w Stanach Zjednoczonych powstała firma Pantone LCC. Czym się zajmuje? Jest związana z przemysłem poligraficznym. Firma opracowała, a także wydała swoją skalę kolorów, które oznaczane są numerami z informacjami dodatkowymi, takimi jak np. metaliczność. Kooperacja przedsiębiorstwa Pantone i marki Motorola cały czas się rozwija. Efektem współpracy są nowe smartfony w kolorze 2025 Pantone Mocha Mousse. O jaki mniej-więcej kolor chodzi, tłumaczyć raczej nie muszę, prawda?

Motorola w 2025 dołączy do dwóch modeli smartfonów kawę. Źródło grafiki: Pantone.com.

Motorola w 2025 roku sprzeda smartfon z kawą

Jak to możliwe? O co chodzi? Oczywiście, to nie jest tak, że dostaniesz w opakowaniu ziarna kawy, które wykorzystasz w ekspresie. Kawa się pojawi, ale w formie drobinek, które będą „wtłoczone” w tylną część smartfonów takich jak Motorola edge 50 neo oraz Motorola razr 50 ultra. O ile ten pierwszy jest w pewnym sensie dla mnie zaskoczeniem, o tyle „klapka”, czyli ikona stylu i mody, była dla mnie oczywistym wyborem. Dlaczego? Wydawało mi się, że marka zastosuje kolor roku w modelu Ultra, a więc będzie on dostępny we flagowym smartfonie. A jednak, producent wybrał inaczej.

Czy nowe smartfony Motorola będą pachnieć kawą?

Wielokrotnie miałem okazję sprawdzić smartfony marki Motorola, które pod kątem wizualnym były efektem współpracy z Pantone. Peach Fuzz, Viva Magenta, Very Perl – było ich wiele. Za każdym razem zaskakiwały mnie przede wszystkim… zapachem. Oczywiście występowały różnice, w zależności od wersji, która w danym momencie była testowana. Dodam tylko, że to nie smartfony były perfumowane, a opakowania – taki wymóg. To jednak nie zmienia faktu, że zapach ten przechodził na telefony. Mam nadzieję, że w przypadku koloru roku Pantone 2025, Mocha Mousse, który będzie dostępny w seriach razr oraz edge, również poczujemy… smak. Tym razem kawy, rzecz jasna.

Jak będą wyglądać nowe smartfony Motorola w 2025 roku?

Nie, zdecydowanie nie tak, jak moja wersja „koncepcyjna”. Smartfony te będą wyglądać naprawdę dobrze. Oczywiście, piszę teraz o tych, które „reprezentują” kolor roku Pantone 2025, czyli Mocha Mousse. Będą nimi smartfony z serii razr i edge, o czym już wspominałem. Wyróżnią się przede wszystkim tylną częścią obudowy, która ma zawierać drobinki kawy. Oprócz tego w przypadku modelu razr można zauważyć efektowne, błyszczące ramki – również w kolorze przypominającej brąz, aczkolwiek w mojej prywatnej opinii delikatnie wpadające w złoto. Coś czuję, że smartfony w tym wariancie kolorystycznym bardzo szybko zyskają nowych właścicieli.

Smartfony Motorola z kolorami Pantone

Z racji tego, że oba przedsiębiorstwa współpracują ze sobą od dawna, do oferty marki Motorola trafiło wiele smartfonów w różnych wersjach kolorystycznych. Oczywiście, mam na myśli paletę Pantone. Przykłady? Oto kilka z nich.

Pantone Black Beauty – motorola edge 40 neo

Pantone Grisaille – motorola edge 50 neo

Pantone Latte – motorola edge 50 neo

Pantone Poinciana – motorola edge 50 neo

Pantone Nautical Blue – motorola edge 50 neo

Pantone Soothing Sea – motorola edge 40 neo

Pantone Caneel Bay – motorola edge 40 neo

Jak widać, liczba smartfonów jest bardzo duża. Nietypowe wersje kolorystyczne wpływają pozytywnie na wizualny odbiór urządzeń. Oczywiście, w 2025 roku dołączy do nich nowy kolor – Mocha Mousse. Przyjrzyjmy się bliżej obu modelom, gdyż warto wiedzieć, z jakimi smartfonami mamy, a raczej będziemy mieli do czynienia.

Tył smartfonu Motorola razr pokrywa sztuczna skóra w kolorze Peach Fuzz od PANTONE. Marka Motorola w 2025 również zaprezentuje modele w kolorze roku PANTONE.

Smartfony Motorola w kolorze PANTONE 17-1230 Mocha Mousse

Oba modele są już dobrze znane na naszym rynku. Co prawda łączy je wspomniany kolor roku Pantone 2025, jednak są to tak naprawdę różne urządzenia. Przyjrzyjmy się każdemu z nich. Oczywiście, tak w skrócie, bowiem recenzji zarówno razr 50 ultra, jak i edge 50 neo jest mnóstwo – zarówno tych tekstowych, jak i wideo.

Motorola edge 50 neo

12 GB pamięci RAM, 512 GB na nasze dane, wydajny procesor MediaTek Dimensity 7300 i pojemna bateria z opcją ładowania 68 W TurboPower. Do tego 6,4-calowy ekran pOLED wyświetlający obraz w rozdzielczości 2670 x 1220 pikseli przy 460 pikselach na cal. Czego chcieć więcej? Dokładnie – to jeden z najciekawszych smartfonów na rynku, który dodatkowo cechuje się bardzo dobrą ceną. Okej, a co z aparatem? W tym modelu zastosowano matrycę Sony LYTIA. Jeśli chodzi o główny aparat, ma on 50 Mpx, optyczną stabilizację obrazu, zoom optyczny 3x, teleobiektyw oraz obiektyw ultraszerokokątny. Oprócz koloru PANTONE Mocha Mousse, możemy kupić go w czterech innych wariantach: Grisaille, Nautical Blue, Latte oraz Poinciana.

Motorola w 2025 doda do oferty model edge 50 neo w kolorze roku Pantone.

Motorola razr 50 ultra

Jeśli pomyślisz o kultowym smartfonie z klapką, zapewne będzie to Motorola razr 50 ultra. Dlaczego? To proste. Jest to model nawiązujący do telefonu Motorola razr V3, który oczywiście zyskał szereg nowoczesnych rozwiązań. Zacznijmy od procesora. W tym przypadku mamy do dyspozycji flagowy wariant, jakim jest Snapdragon 8s Gen 3. Do tego 12 GB RAM oraz aż 512 GB pamięci wewnętrznej na nasze dane. Bateria ma pojemność 4000 mAh, a naładujemy ją z prędkością 45 W. Czas na najważniejszy atut, a więc wyświetlacze. Tak, są dwa: zewnętrzny 4-calowy pOLED (1272 x 1080 pikseli) oraz wewnętrzny 6,9-cali, również pOLED (rozdzielczość 2640 x 1080 pikseli). Masz chęć na fotkę? Nie ma sprawy. Jest matryca 50 Mpx, optyczna stabilizacja obrazu, teleobiektyw, zoom optyczny 2x.

Motorola w 2025 doda do oferty model razr 50 ultra w kolorze roku Pantone.

Artykuł powstał we współpracy z marką Motorola.