MŚ 2022 Katar. Holandia w ćwierćfinale po wygranej 3:1 z USA

Aż dwie asysty i bramka strzelona w 81 minucie. Takim wynikiem mógł pochwalić się dziś Denzel Dumfries. Można go śmiało uznać bohaterem dzisiejszego spotkania Holandia – USA, które „Oranje” wygrało 3:1, dzięki czemu eliminując drużynę „zza wielkiej wody”, dotarła do ćwierćfinału Mistrzostw Świata 2022 w Katarze jako pierwsza z szesnastu drużyn.

Poznaliśmy pierwszą reprezentację, która dotarła do ćwierćfinału MŚ 2022 Katar. Holandia pewnie wygrała z USA w 1/8 finału. Co prawda drużyna ze Stanów Zjednoczonych Ameryki bardzo mocno starała się wygrać, to właśnie Holandia była bardziej skuteczna.

