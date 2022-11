Już dziś dowiemy się kto otrzyma bilet na MŚ 2022 Katar. Według wiadomości, do których dotarł Przegląd Sportowy Czesław Michniewicz ma zaskoczyć kilkoma nazwiskami, które wręcz nie były brane pod uwagę. A jednak!

Przegląd Sportowy jest, jakby nie patrzeć, rzetelnym źródłem wiadomości na temat piłki nożnej. Dlatego też można faktycznie brać pod uwagę to, że wspomniane informacje mogą okazać się prawdą. Według redakcji, trener Reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz, ma postawić na trzy nazwiska. Co ciekawe, nikt nawet nie stawiał na to, że ci zawodnicy mogą otrzymać bilet na MŚ 2022 w Katarze. O kogo chodzi?

fot. PZPN

MŚ 2022 Katar: oni nawet nie marzyli o powołaniu, a jednak!

Fani piłki nożnej, którzy obserwują poczynania naszych zawodników mogą się już domyślać o kogo chodzi. Przegląd Sportowy sugeruje, że na liście powołanych piłkarzy mogą pojawić się między innymi Michał Skóraś, Jakub Kamiński oraz Michał Karbownik. Dlaczego akurat oni?

Zacznijmy od zawodnika Lecha Poznań – Michała Skórasia. Piłkarz ten naprawdę „jest w gazie” i udowodnił to między innymi podczas ostatniego spotkania. Villarreal podczas zmagania Kolejorza w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Prawdę mówiąc, gdyby nie on, mogłoby być różnie, a tak, bohater spotkania strzelił dwie bramki. Zdecydowanie jest to jeden z zawodników grających na co dzień w Ekstraklasie, który zasługuje na bilet MŚ 2022 Katar.

Czy Michał Skóraś pojedzie na MŚ 2022 Katar?

Przejdźmy do dwóch kolejnych, nieoczywistych nazwisk, które mogą znaleźć się na liście 26 piłkarzy, którzy wybiorą się do Kataru z Czesławem Michniewiczem. 20-letni Jakub Kamiński gra w niemieckiej Bundeslidze, a konkretnie w Wolfsburgu. To od ubiegłego miesiąca podstawowy zawodnik tego klubu. Co prawda nie może pochwalić się golem, jednak jest to postać, która faktycznie mogłaby pojawić się pośród powołanych na Mundial. Dlaczego? Chodzi o jego bardzo dobre występy i zaangażowanie podczas spotkań. Mam na myśli szczególnie ten z Borussią Dortmund.

Jakub Kamiński pojawi się na liście powołanych na MŚ 2022 Katar?

Według Przeglądu Sportowego, Czesław Michniewicz może również zabrać do Kataru Michała Karbownika, a więc zawodnika Fortuny Düsseldorf. Lewy obrońca mógłby być kluczowym zawodnikiem dla trenera polskiej reprezentacji, bowiem przez kontuzję odpadł Arkadiusz Reca. To więc sprawia, że Nicola Zalewski miałby zmiennika, co jest bardzo dobrą wiadomością – zarówno dla piłkarza, jak i dla trenera. Tym bardziej, że Czesław Michniewicz oglądał jego zmagania podczas meczu z Sankt Pauli. Najwidoczniej Karbownik jest „na celowniku”.

Listę zawodników, którzy wybiorą się do Kataru poznamy dziś o godzinie 15:00.

Źródło zdjęć: profile zawodników na Instagramie.