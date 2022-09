Nadciąga nowy Ford Mustang z legendarnym V8 na pokładzie!

W dniu dzisiejszym Ford zaprezentował nową odsłonę najlepiej sprzedającego się na świecie sportowego coupe. Spore przemodelowanie wizualne można dostrzec w nadwoziu. Nowy Ford Mustang jest jeszcze bardziej wyrazisty!

Nowy Ford Mustang Sprzedażowym hitem?

Przedni zderzak zmienił swój kształt. Teraz jest jeszcze bardziej uwydatniony. Reflektory uległy wysmukleniu, a cały system oświetlenia został przearanżowany. Największą zmianę można zauważyć z tyłu samochodu. Znacznie zmniejszone lampy dostały nową geometrię, przez co tył auta wydaje się być znacznie delikatniejszy w porównaniu do poprzednika. Kierowcom pozostanie wybór między klasycznym nadwoziem coupe i cabrio.

Nadciąga nowy Ford Mustang! Nadciąga nowy Ford Mustang!

V8 z krwi i kości!

W dobie dzisiejszej elektryfikacji prawdziwi fani Mustanga mogą spać spokojnie, gdyż marka nie zrezygnowała z ponadczasowego, wolnossącego silnika V8.

„Inwestowanie w kolejną generację Mustanga to wielkie zobowiązanie w czasach, gdy wielu naszych konkurentów wycofuje się z produkcji pojazdów spalinowych” – powiedział Jim Farley, prezes Ford Motor Company.

Tak jak w poprzednich generacjach, „topową” jednostką napędową pozostanie V8. Jego moc będzie przenoszona w pełni na tylną oś samochodu. Do dyspozycji kierowcy zostanie oddanych aż sześć trybów jazdy: Normal, Sport, Slippery, Drag, Track 2 oraz tryb indywidualny z wieloma opcjami wyboru. Nowy Ford Mustang GT będzie występował z 10-biegową skrzynia automatyczną lub opcjonalnym manualem.

Cyfrowy kokpit!

Kosmetyczne zmiany nadwozia Mustanga to tylko przedsmak tego, co dostajemy we wnętrzu. Tutaj ciężko znaleźć podobieństwa względem starszego modelu. Kierowca dostaje do dyspozycji ogromny ekran podzielony na część multimedialną oraz tą od danych podróży. Przycisków fizycznych jest tutaj jak na lekarstwo, jednak według producenta są one niepotrzebne, gdyż nowy system multimedialny SYNC4 ma działać bez najmniejszych problemów.

Dark Horse!

Ford wraca z przytupem do sportowych startów. Model Dark Horse wprowadzany na rynek równolegle z wersją GT będzie pokazem szczytowych możliwości wyścigowych. Nowy Ford Mustang Dark Horse będzie w standardzie wyposażony w pakiet Performance, który składa się z kluczowych podzespołów zwiększających szanse w wyścigach. Chodzi o nowe wałki rozrządu, podwójną przepustnicę, większe tylne drążki stabilizacyjne czy 19-calowe przednie hamulce Brembo o stałych tłokach z większymi wirnikami.

Jak wam się podoba nowa odsłona Mustanga?

Źródło: fordmedia.pl.