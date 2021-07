Xbox Game Pass to subskrypcja Microsoftu, która w ostatnim czasie cieszy się naprawdę dużą popularnością. Niemal w każdym tygodniu dowiadujemy się o nowych grach zmierzających do usługi, z których przynajmniej część wzbudza zainteresowanie wielu graczy. W niniejszym tekście przyjrzymy się najciekawszych premierom lipca w XGP. Spoiler: ten miesiąc będzie naprawdę ciekawy!

Najciekawsze gry, które zadebiutują w Xbox Game Pass w lipcu 2021

Microsoft bardzo dba o subskrybentów swojej usługi. Gigant doskonale zdaje sobie sprawę, że gdyby nie dodawał do oferty nowych gier, to gracze szybko straciliby zainteresowanie i być może skierowali się po ofertę konkurencji. Dlatego też nic dziwnego, że w lipcu w Xbox Game Pass zadebiutuje wiele świetnych pozycji; darujmy sobie jednak dalszy wstęp i przejdźmy do konkretów. Zestawienie najciekawszych premier tego miesiąca rozpoczyna się poniżej. Kolejność gier jest przypadkowa.

1. Farming Simulator 19

Farming Simulator 19 to znany i lubiany symulator rolnika. Gra pozwala wcielić się w postać farmera i wykonywać wiele aktywności, którymi zajmują się rolnicy w prawdziwym życiu. Mowa tu więc m.in. o jeździe traktorami, wypasaniu zwierząt, uprawie warzyw i owoców, a także kupowaniu ziemi czy sprzedawaniu swoich plonów. Co ciekawe, produkcja pozwala także na zabawę w kooperacji.

Farming Simulator 19 zadebiutował w XGP 15 lipca.

2. Microsoft Flight Simulator

Jak sama nazwa wskazuje, Microsoft Flight Simulator jest realistycznym symulatorem lotów cywilnych od firmy Microsoft. Należy zaznaczyć, że gra figuruje w Xbox Game Pass od dawna, jednak tylko w wersji na PC; w tym miesiącu produkcja zadebiutuje na konsolach nowej generacji. Symulator pozwoli fanom lotnictwa zasiąść za sterami wielu licencjonowanych maszyn, a także zwiedzić… cały świat. Na graczy czeka aż 37 tysięcy lotnisk.

Microsoft Flight Simulator w wydaniu na Xbox Series X|S wzbogaci ofertę tytułowej subskrypcji 27 lipca.

3. The Forgotten City

The Forgotten City to dość unikalna pozycja, bo gra wywodzi się z modyfikacji do The Elder Scrolls V: Skyrim. Mod cieszył się tak dużą popularnością, że jego twórcy zdecydowali się wydać pełnoprawną grę o tej samej nazwie. W The Forgotten City wcielimy się w bohatera, który trafia do tajemniczej podziemnej metropolii. Na miejscu protagonista szybko odkrywa, że badacze, którzy przybyli na miejsce przed nim, zamienili się w złote posągi. Zadaniem gracza będzie poznanie historii tego wydarzenia i uratowanie pechowców.

The Forgotten City pojawi się w Xbox Game Pass już 28 lipca.

4. The Ascent

Akcja The Ascent, czyli cyberpunkowej gry RPG, w której akcję obserwujemy z lotu ptaka, rozgrywa się w odległej przyszłości na planecie Veles. Jak to w cyberpunkowych realiach bywa, światem rządzi potężna megakorporacja, która jednak niespodziewanie upada. Wbrew pozorom dla społeczeństwa nie jest to wcale dobra wiadomość, bo władzę przejmuje bezprawie. Zadaniem protagonisty będzie odkrycie prawdy o tajemniczym upadku The Ascent Group.

The Ascent trafi do XGP w dniu swojej premiery, czyli 29 lipca.

Najważniejsze premiery gier lipca w Xbox Game Pass – podsumowanie

To by było na tyle, jeśli chodzi o najważniejsze premiery gier lipca w XGP. Nie da się ukryć, że miesiąc zapowiada się naprawdę dobrze; wielu graczy z pewnością będzie zadowolonych.

Pod koniec warto wspomnieć, że sierpień zapowiada się równie ciekawie – wówczas w Xbox Game Pass zadebiutuje m.in. Hades czy Psychonauts 2. Tymczasem dajcie znać w komentarzach poniżej, za jakimi premierami lipca czekacie najbardziej!