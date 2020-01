Najdroższe samochody świata. Ile może kosztować auto?

Przez lat zmieniały się wyznaczniki ludzkiego statusu majątkowego. Dwory, bogaty ubiór, ilość własnej ziemi i inne tym podobne. W to grono można było także zaliczyć środki transportu – niegdyś były nimi np. konie i wozy, do których je zaprzęgano. Ówcześnie potrafiły one kosztować niebotyczne sumy – ekwiwalenty kilku wsi czy niewielkich mieścin. Jeśli interesuje was ile może kosztować auto, a także jak wyglądają najdroższe samochody świata warto przeczytać ten artykuł.

Najdroższe samochody świata

Niektóre rzeczy się nie zmieniają – w tym także i rzeczy dające znać o naszej majętności. Wielkie wille, designerskie, ekstrawaganckie ubrania czy bajecznie drogie samochody. Dzisiaj skupię się na tych ostatnich i postaram się przedstawić kilka z tych najciekawszych przykładów. Oto najdroższe samochody świata. Zapraszam!

Ferrari LaFerrari

Koszt: ~5.3 mln PLN

Jeśli chodzi o najdroższe samochody świata o jakich modelach najczęściej myślisz? Oczywiście o autach Ferrari. Marki raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Od lat jest ona wyznacznikiem tego co w motoryzacji najlepsze – pięknych, sportowych rys i niepodważalnie wysokich osiągów. Model LaFerrari, jak sama nazwa modelowa mówi, miał być kwintesencją tego, czym marka z Maranello jest. Następca i spadkobierca Ferrari Enzo równie godnie reprezentował markę jako topowy model. Moc 963KM oraz 700Nm momentu obrotowego, generowane przez hybrydowy układ napędowy oparty na silniku 6,3l V12 dawało kierowcy wrażenie kompletnego supersamochodu. Wyprodukowanych zostało tylko 499 sztuk, które i tak bardzo sprawnie rozeszły się wśród miłośników.

Koenigsegg One:1

Koszt: ~7,6 mln PLN

Szwedzka marka Koenigsegg dla każdego mającego jakiekolwiek pojęcie o motoryzacji raczej nie jest niczym nowym. Założona została przez wizjonera Christiana von Koenigsegg. Marzył on o stworzeniu najszybszego samochodu na świecie. Model One:1 pokazał na co go stać. Wartą nadmienienia rzeczą jest fakt, iż nazwa modelu odnosi się do osiągów samochodu – jeden kilogram masy przypada na jeden koń mechaniczny. Ile więc wynosi jego moc? Skromne 1360KM przy wadze dokładnie 1360kg, z momentem obrotowym 1371Nm. Takie ogromne osiągi rozpędzają Koenigsegga maksymalnie do 455 km/h, a pierwsza setka na liczniku pojawia się po 2,6s. Wszystko to z silnika 5.0 V8 doładowanego dwoma turbosprężarkami.

Mercedes-AMG One

Koszt: ~10,35 mln PLN

Ten model ma bardzo wiele wspólnego z Formułą 1. Przy pracach projektowych i testach czynny udział bierze kierowca Mercedesa w tymże motosporcie – Lewis Hamilton. Napędzany jest przez jednostkę V6 o pojemności… 1,6l (bardzo podobnie do obecnych standardów F1) oraz 3 silniki elektryczne oraz jedną elektryczną turbosprężarkę. Wszystko to generuje moc ok. 961KM. Pierwsi klienci kluczyki do swoich egzemplarzy mają odebrać w roku 2021.

Bugatti Chiron

Koszt: ~12,3 mln PLN

Marka Bugatti jest wręcz ikoną ekstrawagancko drogich i szybkich aut. W sumie jeśli chodzi o najdroższe samochody świata, to Bugatti ma praktycznie tylko takie pojazdy. Zapoczątkowana modelem Veyron, a kontynuowana wyżej wymienionym tradycja bicia rekordów jest niejako swoistym celem Francuzów. Można by wręcz rzec, iż ekstrawagancja jest mottem zarządu marki. Model Chiron jest wręcz ikoną piekielnie szybkiego samochodu. Moc 1500KM z momentem obrotowym na poziomie aż 1600Nm z poczwórnie doładowanego 8-litrowego silnika W16 robi naprawdę ogromne wrażenie. Oficjalnie, samochód ten rozpędza się do 420 km/h, lecz nałożoną ma elektroniczną blokadę, której zdjęcie, według plotek, pozwala rozpędzić to monstrum do aż 490 km/h!

Najdroższe samochody świata to również model z Bliskiego Wschodu. Oto Lykan Hypersport

Koszt: ~13 mln PLN

Jest to pierwszy w historii supersamochód wyprodukowany na Bliskim Wschodzie. Odpowiedzialna za niego jest marka W Motors. Jego wygląd oddaje charakter tego samochodu – bezkompromisowy supersamochód. Wszak który inny samochód ma wbudowanych w przednie światła aż 420 diamentów o masie 15 karatów? Napędzany jest jednostką o pojemności 3,7L wyposażoną w dwie turbosprężarki, generującą zawrotne 760KM.

Ile może kosztować auto? Na przykładzie Rolls-Royce Sweptail tyle, ile może zapłacić klient

Koszt: ~48,7 mln PLN

Brytyjska marka Rolls-Royce przez wielu uznawana jest za symbol bajecznie wygodnej, a zarazem drogiej limuzyny, na którą stać tylko niektórych. Prawdziwym pokazem motoryzacyjnej ekstrawagancji ma być model Sweptail. Nie przewidzieliście się – jego cena ma wynosić niespełna 49 milionów złotych (12,8 mln $)! Wyglądem utrzymuje stylistyczną tradycję marki, zarazem nadając jej wiele nowoczesnych, futurystycznych elementów. Odnośnie zaplecza technicznego wiemy tylko, że napędzany będzie silnikiem V12 o pojemności 6,75L.

W zestawieniu pt. “najdroższe samochody świata” nie mogło zabraknąć Bugatti La Voiture Noire

Koszt: ~70 mln PLN

Myślę, że nie jest to duże zaskoczenie. Wszak o tym modelu Bugatti było w czasie jego premiery niezwykle głośno, również poza światem motoryzacji. Okrzyknięty został wówczas jako najdroższy samochód na świecie i tak też jest. Ile może kosztować auto? Około 70 milionów złotych przyszło zapłacić obecnemu właścicielowi tego samochodu. Wyprodukowany został tylko w jednym egzemplarzu. Ma sporo wspólnego z Chironem – między innymi silnik 8.0L W16 o mocy 1500KM. Najprawdopodobniej nowym właścicielem tego arcydzieła został Ferdinand Piëch (zmarł 25 sierpnia 2019) – były prezes Volkswagen AG.

