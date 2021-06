Najem długoterminowy BMW – czy to się opłaca?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Nie każdego stać na zakup nowego samochodu za gotówkę. W takiej sytuacji wiele osób decyduje się na skorzystanie z możliwości, które stwarza najem konsumencki. Taka forma użytkowania auta w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością. Najem długoterminowy BMW lub innego pojazdu ma wiele zalet, dlatego kierowcy chętnie sięgają po tę opcję. Warto jednak zastanowić się, czy rozwiązanie to w dłuższej perspektywie czasowej rzeczywiście jest opłacalne?

Najem konsumencki to pojęcie, które może być definiowane w różny sposób. Najczęściej terminem tym określa się odpłatny kontrakt, którego stronami są dwie osoby: użyczająca dany przedmiot oraz korzystająca z niego. Wspomnianą umowę zawiera się na określony czas (zazwyczaj jest to kilka lat), a jej obiektem często staje się właśnie samochód.

Najem długoterminowy BMW – na czym to polega?

Najem długoterminowy BMW i innych aut polega na ich udostępnianiu zainteresowanym osobom pojazdów w oparciu o konkretne, ściśle zdefiniowane w kontrakcie warunki. Innymi słowy, umowa najmu konsumenckiego jest określoną formą zobowiązania finansowego, której istota sprowadza się do pokrywania kosztów zakupu pojazdu przez nabywcę, zarabiającego później na opłatach leasingowych, a także prowizjach i ewentualnych karach umownych.

W większości przypadków rolę właściciela pojazdu pełni firma, która kupuje samochód u dealera, a następnie przeznacza go na wynajem. Niekiedy tego typu przedsiębiorstwa samodzielnie zarządzają nabytą flotą, inne natomiast decydują się na udzielenie kredytu zewnętrznemu administratorowi, który w relacjach między wynajmującym a najemcą odgrywa rolę pośrednika. To właśnie on pobiera opłaty w określonej wysokości od osoby korzystającej z samochodu.

Najem konsumencki – zalety nie do przecenienia

Powszechnie uważa się, że najem konsumencki to bardzo korzystna opcja dla użytkowników samochodu. Rzeczywiście, jest to rozwiązanie dostępne dla wszystkich – zarówno firm, jak i klientów indywidualnych. Zawarcie stosownej umowy nie wiąże się z koniecznością załatwiania mnóstwa formalności. Wystarczy skontaktować się z konkretną firmą leasingową i wybrać najlepszą z możliwych ofert. Klient, który decyduje się na najem długoterminowy samochodu, samodzielnie dobiera optymalny dla siebie okres obowiązywania umowy oraz wysokość comiesięcznych rat, do obliczania których służy praktyczny, bardzo prosty w obsłudze kalkulator.

Z uwagi na to, że użytkownik pojazdu nie jest formalnie jego właścicielem, nie musi martwić się takimi kwestiami, jak naprawa, przedłużanie ubezpieczenia albo zakup i przechowywanie opon. Najem długoterminowy BMW zwykle opłacany jest w formie abonamentu, w którego zakresie mieści się dostęp do rozmaitych usług. Klienci firm leasingowych mogą też liczyć na możliwość systematycznej wymiany wykorzystywanego pojazdu na nowszy model. Zwykle opcję taką udostępnia się im po około 2 latach od zawarcia umowy.

Najem długoterminowy a leasing

W większości przypadków umowa najmu długoterminowego BMW jest zawierana na zbliżonych do umów leasingowych zasadach. W obu przypadkach ponosi się określone koszty udostępnienia samochodu. Istnieje także możliwość wykupu dodatkowych opcji. BMW leasing konsumencki nie jest jednak tym samym co najem długoterminowy BMW. Przy wynajmie samochodu trzeba bowiem liczyć się z koniecznością wyboru limitu przejechanych kilometrów. Zwykle jednak można bez trudu dobrać opcję idealnie dopasowaną do swoich potrzeb.

Najem konsumencki samochodu BMW zazwyczaj jest opłacalną opcją dla użytkownika pojazdu. Można to łatwo stwierdzić, analizując dane wskazane przez kalkulator najmu długoterminowego. Nie do przecenienia są też korzyści wynikające z tego rozwiązania, w tym przede wszystkim wygoda korzystania z auta.