Święta to czas prezentów. Oto najlepsze pomysły na świąteczny prezent. Z tego powodu warto zastanowić się nad tym, co takiego warto położyć pod choinką. Przygotowaliśmy dla Was kilka uniwersalnych propozycji, które powinny nadać się dla dzieci w różnym wieku.

Najlepsze pomysły na świąteczny prezent w 2022. Co kupić?

Planszówki

Gry planszowe zdecydowanie wróciły do łask. Choć był czas, gdy mogło się wydawać, że ich czas już przeminął, to jednak od paru lat widzimy, że ludzie coraz częściej po nie sięgają. W tym także dzieci, co daje dobrą okazję do wspólnej rodzinnej zabawy. Po jakie planszówki warto sięgnąć? Naszym zdaniem absolutnym klasykiem jest Monopoly. Zasady rozgrywki każdy pojmie bardzo szybko, natomiast gra potrafi wywołać wiele emocji. W dodatku jest dostępna w różnych wersjach – bez problemu znajdziemy edycję nawiązującą do jednego z naszych ulubionych uniwersów.

Klocki LEGO

Tej firmy chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Duńczycy od lat robią klocki, które są rozpoznawalne na całym świecie. Przede wszystkim ich układanie sprawia wiele radości. Niektóre dzieci decydują się nawet na odsunięcie instrukcji na bok i popuszczenie wodzy wyobraźni. W ten sposób tworzą unikalne konstrukcje z Lego. Być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale istnieją również zestawy dla dorosłych. W pudełku znajdziemy większą ilość klocków, a ułożenie całej konstrukcji bywa naprawdę wymagające. Możemy jednak ułożyć wspaniałe modele, które będą się znakomicie prezentować na półce.

Z kolei dla najmłodszych dzieci również stworzono zestawy, których złożenie nie będzie tak problematyczne, za to pozwoli rozwinąć zdolności manualne. Zaletą LEGO jest również współpraca firmy ze znanymi markami. Dzięki temu na sklepowych półkach znajdziemy egzemplarze powiązane z uniwersum Star Wars, Minecrafta czy Harrego Pottera.

Puzzle

Jest to kolejny klasyk, który chyba nigdy się nie znudzi. Żyjemy w bardzo zabieganym świecie i tyczy się to również dzieci. Przy układaniu puzzli można się zrelaksować i wyciszyć. Bez problemu znajdziemy obrazek, który aż prosi się o ułożenie. Aktualnie wiele maluchów lubi oglądać Psi Patrol. Na rynku są dostępne puzzle z tej popularnej bajki, a także wielu innych. Furorę robią także puzzle drewniane.

W ich przypadku chodzi nie tylko o sam materiał, ale również i o to, że po ich ułożeniu układają się w ciekawą konstrukcję, którą możemy na przykład powiesić na ścianie. Inną opcją będą puzzle 3D. One także idealnie nadadzą się do postawienia w widocznym miejscu, gdy już skończymy całą budowlę.

Najlepsze pomysły na świąteczny prezent? Kreatywne zabawki

Warto również wspomnieć o zabawkach, które zachęcają do kreatywnego myślenia. Są to na przykład zestawy małego fizyka lub chemika. Podczas zabawy dziecko może zobaczyć tę przyjemną stronę nauki. Samo przeprowadzi eksperymenty, z instrukcji dowie się, dlaczego zachodzą pewne procesy. W dodatku przy takiej rozrywce mogą uczestniczyć również rodzice, którzy opowiedzą maluchowi inne ciekawostki związane z daną dziedziną. To znakomita zachęta do nauki i być może sprawienie, że niektóre lekcje w szkole staną się przyjemniejsze.

