Najnowsze karty graficzne NVIDIA szybsze o 40% od poprzedników?

Najnowsze karty graficzne NVIDIA zapowiadają się naprawdę świetnie. Z przecieku możemy się dowiedzieć, że są szybsze od TITAN RTX o 40%. Jest to naprawdę duży wzrost wydajności i od razu pragnę zaznaczyć, iż karty wykorzystują nową, 7 nm litografię. Dzisiejszy przeciek mówi nie o jednej karcie, lecz o dwóch. Są to dwa oddzielne układy graficzne i żaden z nich nie jest topowym modelem. Owe karty opierają się na architekturze Ampere (nazwa może ulec zmianie) i to im mogą zawdzięczać tak znaczący skok wydajności względem poprzedników.

Pierwszy wariant jaki mamy okazję ujrzeć dysponuje 7552 rdzeniami CUDA oraz 118 multiprocesorami strumieniującymi. Poprzednie plotki dotyczące kart mówiły, że ten model ma posiadać 128 rdzeni. Jeśli odczyt z Geekbench jest poprawny to były one błędne. Owy układ ma posiadać 118 SM, na które ma przypadać 64 rdzeni (CUDA). Taktowanie układu wynosi 1.11 GHz, co oznacza, iż karta osiąga przepustowość 16,7 TFLOP (teraflopy) przy obecnych prędkościach. Jeśli Geekbench wykrywa poprawnie kartę i ten przeciek jest prawdziwy, to układ nie jest topowym. Najwyższy z hierarchii ma posiadać 8192 rdzeni CUDA. Warto zaznaczyć, że ten układ posiada 24 GB pamięci VRAM, choć Geekbench może go błędnie pokazywać.

Najnowsze karty graficzne NVIDIA 40% szybsze od TITAN RTX

Pierwszy z modeli osiągnął wynik (184096) o 40% wyższy od tego, który osiąga TITAN RTX. Warto również zaznaczyć, że 1.11 GHz, nie jest ostatnim zegarem jaki osiągnie ten model. Bardzo możliwym scenariuszem jest to, że model jest skierowany głównie dla entuzjastów jak i profesjonalistów.

Jak prezentuje się druga karta?

Drugi układ jest wyposażony w 6912 rdzeni CUDA i 108 SM. Taktowanie jest nieznacznie niższe, a dokładniej wynosi ono 1,01 GHz. Daje nam to wynik około 13,9 TFLOP (RTX 2080Ti ma bardzo podobny wynik). Według GeekBench karta ma 47 GB pamięci VRAM, więc na 99% jest to po prostu błędny odczyt. Karta osiąga z tą specyfikacją wynik na poziomie 141654. Jest on nieznacznie wyższy niż ten osiągany na karcie NVIDIA TITAN RTX.

Patrząc na resztę informacji na temat karty, można sądzić, iż jest ona prawdziwa (w większości przypadków tak jest). Specyfikacja zdecydowanie wskazuje, iż najnowsze karty graficzne NVIDIA są oparte o najnowszą architekturę i świadczą o tym m.in. taktowania. Można to wywnioskować po tym, iż jest to nowy układ, z racji niższych taktowań od poprzedników.

Czego dowiedzieliśmy się do tej pory?

Między innymi tego, że procesory Ampere przeszły certyfikację EWG Może to jedynie potwierdzać, że zieloni zostaną przy tej nazwie. Patrząc na słabsze modele RTX’ów (2060) śmiem twierdzić, iż nie radzą sobie z Ray Tracingiem. Spoglądając na wszystkie informacje do których można dotrzeć wnioskuję, że Ampere może wiele zmienić w tej kwestii.

7nm niesie ze sobą nie tylko moc obliczeniową, ale również wyższą wydajność energetyczną. 50% wzrost wydajnościowy to naprawdę dużo. Warto poczekać na informacje na temat poboru prądu tych jednostek.

Z racji mocnej dominacji NVIDIA na rynku kart graficznych rozwój tego rynku jest dość mozolny. Oczywiście nie mam tutaj na myśli wyłącznie wydajności per pieniądz, lecz całkowitego wzrostu wydajności. AMD swoje próbuje, lecz głównie udaje im się zawojować w przedziale cenowym. NVIDIA przez pewien czas zaczęła zachowywać się jak Intel i uparcie trzymała się swojej 16 nm litografii, w momencie gdy AMD miało już tych nanometrów siedem. Patrząc na Ampere widać, że zieloni chcą to zmienić i liczmy na to, że z udanym skutkiem.

Nowe karty graficzne NVIDIA. Co analityk sądzi o obecnej sytuacji?

On Tuesday, Susquehanna Financial Group analyst Christopher Rolland reiterated his Positive rating for Nvidia shares, citing the strong sales for the Nintendo videogame console. Nvidia makes chips for the gaming device.

“We think Nvidia faces the most reasonable Street expectations in quite some time, with potential tailwinds from improving DC [data center], Switch [Nintendo console], and high GPU [graphics processing unit] attach rates (laptops/desktops), all in front of a litany of upcoming 7nm [nanometer] launches over the next nine months,” he wrote. Source.

NVIDIA nie chce stać w miejscu nie reagując na obecną sytuację i chce nadrobić zaległości względem AMD. Swoje 7 nm układy ma zaprezentować jeszcze w tym roku. Warto zaznaczyć, że produkuje je Samsung, który jest znacznie lepszym (pod względem jakości) producentem, aniżeli TSMC (produkują procesory dla AMD). Dlatego też możemy się spodziewać znaczącego wzrostu wydajności na wszystkich płaszczyznach.