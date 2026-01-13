Te kierunki będą najtańsze w 2026 roku. Skyscanner wskazuje

Zima ma swój klimat, ale nie oszukujmy się – długie wieczory i chłodne poranki to idealny moment, żeby myślami uciec trochę dalej. Najlepiej tam, gdzie świeci słońce albo przynajmniej zmienia się perspektywa. I właśnie wtedy pojawia się temat planowania podróży. Dane Skyscanner pokazują, że wielu z nas myśli o wyjazdach w 2026 roku, nawet jeśli decyzje jeszcze chwilę poczekają.
Z najnowszego badania wynika, że 86% Polaków planuje zagraniczny wyjazd w 2026 roku. Brzmi obiecująco, ale gdy spojrzeć na szczegóły, widać, że sporo osób jest jeszcze na etapie „zastanawiam się”. Loty zarezerwowało 47% badanych, hotele 49%, a wynajem samochodu – 13%, co raczej nikogo nie dziwi, bo to zwykle ostatni punkt na liście.
Najczęstsze powody odkładania decyzji są bardzo przyziemne: 56% osób wciąż ustala najlepszy termin, 47% nie może zdecydować się na kierunek, a 33% nadal szuka korzystnych cen. Krótko mówiąc – plany są, tylko jeszcze bez konkretów.
Ceny lotów – wyobrażenia a rzeczywistość
Wiele osób zakłada, że w 2026 roku latanie będzie drogie. 54% Polaków uważa, że ich loty będą kosztować ponad 1000 zł. To przekonanie skutecznie potrafi zniechęcić do sprawdzania ofert.
Tymczasem analiza tysięcy tras i milionów rezerwacji pokazuje coś innego. Skyscanner przygotował zestawienie 10 najtańszych kierunków na 2026 rok, w którym średnia cena lotu w obie strony nie przekracza 521 zł. To konkretne liczby, które trochę uspokajają – zwłaszcza na początku roku. Dodatkowo już teraz można sprawdzić realne ceny. Funkcja „Cały miesiąc” pokazuje, że na przykład do Tirany w lutym da się polecieć od 128 zł w obie strony. Bez skomplikowanych przesiadek i bez wyjątkowych warunków.
Top 10 najtańszych kierunków na 2026 rok według Skyscanner
Na pierwszym miejscu rankingu znalazła się Tirana ze średnią ceną 297 zł w obie strony. Kolejne pozycje wyglądają następująco:
- Mediolan – średnio 359 zł
- Londyn – 378 zł
- Helsinki – 378 zł
- Pafos – 412 zł
- Praga – 421 zł
- Rzym – 436 zł
- Paryż – 445 zł
- Valletta – 519 zł
- Ateny – 521 zł
Planowanie bywa męczące – i to normalne
Choć planowanie podróży bywa przyjemne, nie dla wszystkich jest ono źródłem radości. 28% polskich podróżnych przyznaje, że sama wizja rezerwowania wyjazdów na 2026 rok jest dla nich przytłaczająca. Najczęściej chodzi o koszty – 71% badanych wskazuje je jako główne źródło stresu.
Dlatego coraz więcej osób zaczyna planowanie od pytania „kiedy?”, a nie „gdzie?”. Takie podejście pozwala spojrzeć na podróże spokojniej i elastyczniej.
Planer najtańszych miejsc docelowych – czyli jak uprościć wybór kierunku
Z myślą o takich osobach powstał planer najtańszych miejsc docelowych na 2026 rok od Skyscanner. Jego zadaniem jest zdjęcie z planowania części presji i chaosu, które często pojawiają się na starcie.
Działanie planera jest proste:
- wybierasz miesiąc, w którym chcesz podróżować,
- narzędzie pokazuje 10 najtańszych kierunków w tym okresie,
- do każdego z nich podana jest średnia cena lotu w obie strony oraz najtańszy dzień na podróż.
Dzięki temu łatwiej spojrzeć na wyjazd elastycznie. Przykładowo:
- Sztokholm w lutym ma średnią cenę 208 zł w obie strony,
- Rijeka w czerwcu – 261 zł.
Zamiast godzin porównań i wahań między kilkoma pomysłami, od razu widać, które opcje w danym miesiącu są najkorzystniejsze cenowo.
Najtańszy dzień na lot w 2026 roku
Jedna z bardziej praktycznych informacji dotyczy dnia wylotu. Z danych wynika, że najtańszym dniem na lot w 2026 roku – średnio – jest wtorek.
Co ciekawe:
- 28% Polaków nie wie, który dzień jest najtańszy,
- 23% wskazuje środę,
- poprawną odpowiedź zna 19%.
Oczywiście ceny różnią się w zależności od trasy i miesiąca, ale wtorek może być dobrym punktem wyjścia przy szukaniu korzystniejszych terminów.
Dlaczego styczeń sprzyja planowaniu?
Po świętach wiele osób potrzebuje czegoś, na co można czekać. Zaplanowany urlop – nawet z dużym wyprzedzeniem – daje poczucie spokoju i kontroli. Jednocześnie dane pokazują, że mimo obaw o koszty, średnie ceny lotów do najtańszych kierunków w 2026 roku pozostają poniżej 521 zł w obie strony. To nie obietnica idealnych podróży, ale jasny sygnał: elastyczność w wyborze terminu i spokojne podejście do planowania mogą naprawdę ułatwić decyzję.