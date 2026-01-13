Te kierunki będą najtańsze w 2026 roku. Skyscanner wskazuje

Zima ma swój klimat, ale nie oszukujmy się – długie wieczory i chłodne poranki to idealny moment, żeby myślami uciec trochę dalej. Najlepiej tam, gdzie świeci słońce albo przynajmniej zmienia się perspektywa. I właśnie wtedy pojawia się temat planowania podróży. Dane Skyscanner pokazują, że wielu z nas myśli o wyjazdach w 2026 roku, nawet jeśli decyzje jeszcze chwilę poczekają.

Według Skyscanner warto rozważyć te kierunki, bo będą najtańsze w 2026

Z najnowszego badania wynika, że 86% Polaków planuje zagraniczny wyjazd w 2026 roku. Brzmi obiecująco, ale gdy spojrzeć na szczegóły, widać, że sporo osób jest jeszcze na etapie „zastanawiam się”. Loty zarezerwowało 47% badanych, hotele 49%, a wynajem samochodu – 13%, co raczej nikogo nie dziwi, bo to zwykle ostatni punkt na liście.

Najczęstsze powody odkładania decyzji są bardzo przyziemne: 56% osób wciąż ustala najlepszy termin, 47% nie może zdecydować się na kierunek, a 33% nadal szuka korzystnych cen. Krótko mówiąc – plany są, tylko jeszcze bez konkretów.

Ceny lotów – wyobrażenia a rzeczywistość

Wiele osób zakłada, że w 2026 roku latanie będzie drogie. 54% Polaków uważa, że ich loty będą kosztować ponad 1000 zł. To przekonanie skutecznie potrafi zniechęcić do sprawdzania ofert.

Tymczasem analiza tysięcy tras i milionów rezerwacji pokazuje coś innego. Skyscanner przygotował zestawienie 10 najtańszych kierunków na 2026 rok, w którym średnia cena lotu w obie strony nie przekracza 521 zł. To konkretne liczby, które trochę uspokajają – zwłaszcza na początku roku. Dodatkowo już teraz można sprawdzić realne ceny. Funkcja „Cały miesiąc” pokazuje, że na przykład do Tirany w lutym da się polecieć od 128 zł w obie strony. Bez skomplikowanych przesiadek i bez wyjątkowych warunków.

Top 10 najtańszych kierunków na 2026 rok według Skyscanner

Na pierwszym miejscu rankingu znalazła się Tirana ze średnią ceną 297 zł w obie strony. Kolejne pozycje wyglądają następująco:

Mediolan – średnio 359 zł

Londyn – 378 zł

Helsinki – 378 zł

Pafos – 412 zł

Praga – 421 zł

Rzym – 436 zł

Paryż – 445 zł

Valletta – 519 zł

Ateny – 521 zł

Planowanie bywa męczące – i to normalne

Choć planowanie podróży bywa przyjemne, nie dla wszystkich jest ono źródłem radości. 28% polskich podróżnych przyznaje, że sama wizja rezerwowania wyjazdów na 2026 rok jest dla nich przytłaczająca. Najczęściej chodzi o koszty – 71% badanych wskazuje je jako główne źródło stresu.

Dlatego coraz więcej osób zaczyna planowanie od pytania „kiedy?”, a nie „gdzie?”. Takie podejście pozwala spojrzeć na podróże spokojniej i elastyczniej.

Planer najtańszych miejsc docelowych – czyli jak uprościć wybór kierunku

Z myślą o takich osobach powstał planer najtańszych miejsc docelowych na 2026 rok od Skyscanner. Jego zadaniem jest zdjęcie z planowania części presji i chaosu, które często pojawiają się na starcie.

Działanie planera jest proste:

wybierasz miesiąc, w którym chcesz podróżować,

narzędzie pokazuje 10 najtańszych kierunków w tym okresie,

do każdego z nich podana jest średnia cena lotu w obie strony oraz najtańszy dzień na podróż.

Dzięki temu łatwiej spojrzeć na wyjazd elastycznie. Przykładowo:

Sztokholm w lutym ma średnią cenę 208 zł w obie strony,

Rijeka w czerwcu – 261 zł.

Zamiast godzin porównań i wahań między kilkoma pomysłami, od razu widać, które opcje w danym miesiącu są najkorzystniejsze cenowo.

Najtańszy dzień na lot w 2026 roku

Jedna z bardziej praktycznych informacji dotyczy dnia wylotu. Z danych wynika, że najtańszym dniem na lot w 2026 roku – średnio – jest wtorek.

Co ciekawe:

28% Polaków nie wie, który dzień jest najtańszy,

23% wskazuje środę,

poprawną odpowiedź zna 19%.

Oczywiście ceny różnią się w zależności od trasy i miesiąca, ale wtorek może być dobrym punktem wyjścia przy szukaniu korzystniejszych terminów.

Dlaczego styczeń sprzyja planowaniu?

Po świętach wiele osób potrzebuje czegoś, na co można czekać. Zaplanowany urlop – nawet z dużym wyprzedzeniem – daje poczucie spokoju i kontroli. Jednocześnie dane pokazują, że mimo obaw o koszty, średnie ceny lotów do najtańszych kierunków w 2026 roku pozostają poniżej 521 zł w obie strony. To nie obietnica idealnych podróży, ale jasny sygnał: elastyczność w wyborze terminu i spokojne podejście do planowania mogą naprawdę ułatwić decyzję.