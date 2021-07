Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Pewnie zauważyłeś, że na każdej oponie roi się od symboli. Każda litera, liczba, a nawet cyfra coś oznacza. Dziś rozszyfrujemy dla Ciebie te najważniejsze oznaczenia opon, które powinien znać każdy kierowca. Wtedy łatwiej kupisz ogumienie pasujące do Twojego auta. Ponadto postawisz na komplet oferujący dobre osiągi i przystosowany do konkretnych warunków pogodowych!

Podstawowe oznaczenia opon – rozmiary, indeksy i data produkcji

Podstawowe oznaczenia zacznijmy od rozmiaru. Wartości jest kilka, przede wszystkim szerokość opony podawana w milimetrach. Druga wartość to profil ogumienia, który jest procentową wartością szerokości. Ostatnia liczba oznacza średnicę obręczy, czyli średnicę osadzenia. Pomiędzy nimi jest jeszcze oznaczenie mówiące o tym, jakiego typu są to opony samochodowe. Najczęściej spotykanym jest literka R, czyli opona radialna. W praktyce wygląda to na przykład tak: 195/50R15.

To jednak nie koniec, bo zaraz po rozmiarze na ogumieniu wyryto indeksy. Pierwszy z nich mówi o nośności i wyrażony jest w liczbie, na przykład 82, czyli maksymalnie 475 kilogramów na oponę. Drugi to litera, która mówi o prędkości, może to być literka T mówiąca o maksymalnej prędkości równej 190 km/h.

Ważnym oznaczeniem jest także data produkcji znajdująca się na końcu kodu DOT. Najczęściej w obwódce ustawione są po sobie cztery cyfry. Dwie pierwsze mówią nam o tygodniu produkcji, a dwie kolejne o tym, w którym roku konkretny model został wyprodukowany. Ogumienie sprzed 2000 roku oznaczone jest trzema cyframi. Jednak takich w hurtowniach opon czy sklepach stacjonarnych i internetowych raczej nie znajdziesz.

Pozostałe oznaczenia – rant, ogumienie wzmacniane i Run-Flat

Opony zimowe czasem mają rant ochronny felgi, który gwarantuje lepszą ochronę jej krawędzi przed uszkodzeniami mechanicznymi. Takowe mogą powstać na przykład w trakcie podjeżdżania pod krawężnik. Poniżej lista wszystkich oznaczeń ochraniaczy felg, jakie mogą znaleźć się na oponie:

MFS – Maximum Flange Shield, najpopularniejszy ochraniacz felgi

RFP – Rim Fringe Protector – ochraniacz felgi

FP – Fringe Protector – ochraniacz felgi

FR – Felgen Ripen to pierścień ochraniający obręczy

Przejdźmy teraz do oznaczeń opon wzmacnianych, które najczęściej występują w przypadku ogumienia terenowego lub przystosowanego do pojazdów dostawczych, poniżej wymienione możliwości:

Oznaczenie XL – (Extra Load) oznacza oponę, której ładowność, czyli indeks nośności został zwiększony w porównaniu do modelu standardowego w takim samym rozmiarze

Oznaczenie RF – znaczenie podobne, jak w przypadku opon z symbolem XL

Inne oznaczenia – EXL, RFD, REF, REINF

Na koniec opony samochodowe, na których można kontynuować jazdę, mimo że utraciły ciśnienie. Warto dodać, że oznaczenia te zmieniają się w zależności od producenta. Przykłady poniżej:

RunOnFlat lub ROF – podstawowe oznaczenie Run-Flat dla opon Goodyear,

EMT – (Extended Mobility Technology) – drugie oznaczenie firmy Goodyear,

RFT – (Run Flat Tire) – oznaczenie na ogumieniu firmy Bridgestone,

ZP – (Zero Pressure) – marka Michelin,

DSST – (Dunlop Self-Supporting Technology) – Run-Flut dla opon Dunlop,

RFT – (Run Flat Tire) – tym razem firma Firestone,

Run Flat Technology, Self-Supporting Run Flat – w modelach marki Pirelli,

SSR (Self Supporting Runflat) – oznaczenie opon Continental.

Przedstawiliśmy podstawowe oznaczenia, jakie znajdują się na prawie każdej oponie letniej, zimowej i całorocznej. Warto zwracać uwagę na wszystkie symbole, które mogą uświadomić nas o oryginalności ogumienia, jego wieku czy stopnia zaawansowania.