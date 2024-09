Samochód zaniedbany i niepoddawany regularnym przeglądom technicznym to pojazd bardziej awaryjny oraz kosztowny w utrzymaniu. Jeśli więc zależy Ci na dobrej kondycji i nienagannym wyglądzie auta, koniecznie poznaj podstawowe zasady konserwacji samochodu.

Regularne przeglądy pojazdu

Nie zapominaj o technicznych badaniach auta. Jest to obowiązek, jaki na każdego właściciela samochodu nakłada prawo. Ale regularne przeglądy w Stacji Kontroli Pojazdów stanowią też znakomitą okazję do wykrycia awarii części, które z czasem mogą stać się przyczyną wypadku na drodze i zagrozić życiu oraz zdrowiu zarówno kierowcy, jak i pasażerów. W ramach diagnostycznego badania pojazdu fachowiec sprawdzi funkcjonowanie podzespołów niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach. Oceniona zostanie sprawność układu hamulcowego i kierowniczego. Diagnosta skontroluje także elektrykę, zawieszenie pojazdu, zamocowanie i ustawienie kół. Nie obędzie się również bez sprawdzenia świateł, drzwi auta oraz wyposażenia kabiny, w tym pasów bezpieczeństwa, klaksonu czy poduszek powietrznych.

Jakie są najważniejsze zasady konserwacji samochodu? Poradnik dla początkujących kierowców

Samodzielne monitorowanie sprawności samochodu

Wiele usterek można dostrzec samodzielnie podczas codziennej eksploatacji auta. Aby uniknąć przykrych niespodzianek na drodze, a szczególnie zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu, warto obserwować sygnały wysyłane przez samochód, a wskazujące na konieczność wymiany któregoś z podzespołów. Awarii mogą ulec pasek rozrządu, pompa cieczy chłodzącej, klocki hamulcowe, alternator, wtryskiwacz, świece zapłonowe i wiele innych części. Szczególnie należy zwracać uwagę na opony i układ jezdny, bezpośrednio wpływające na komfort oraz bezpieczeństwo poruszania się po drogach. Systematyczny monitoring ciśnienia w oponach oraz bieżnika to gwarancja sprawnego przemieszczania się pojazdem i odpowiedniej przyczepności kół do nawierzchni. Nie wolno zapominać, że zużyte opony wpływają na wydłużenie drogi hamowania, przez co wzrasta ryzyko wpadnięcia auta w poślizg.

Najważniejsze zasady konserwacji samochodu? Priorytetem jest wymiana oleju i filtrów na czas

Podczas eksploatacji samochodu niezbędna jest systematyczna kontrola oleju silnikowego oraz filtrów powietrza i paliwa. Ich monitoringu należy dokonywać zgodnie z instrukcjami producenta auta. Stosowanie się do jego zaleceń pozwoli uniknąć poważnych awarii silnika oraz znacznie wydłuży jego żywotność. Czas, po jakim należy wymienić zarówno olej silnikowy, jak i filtry zależy od modelu samochodu, intensywności jego użytkowania oraz przebiegu. Większość producentów rekomenduje wymianę oleju po przejechaniu kilkunastu tysięcy kilometrów. Wszystko zależy od tego czy auto pokonuje długie trasy, czy też przemieszcza się głównie na krótkich dystansach, często stojąc w korkach.

Kontrola stanu płynów eksploatacyjnych

Ważną czynnością konserwacyjną jest kontrola płynów eksploatacyjnych. Szczególne istotne jest, aby nie dopuścić do niedoboru płynu chłodniczego, hamulcowego, płynu wspomagania układu kierowniczego oraz płynu do spryskiwaczy. Płyn chłodniczy – odpowiedzialny za zapobieganie przegrzaniu silnika, a w konsekwencji jego uszkodzeniu – należy uzupełniać przynajmniej raz na pięć lat. Płyn niezbędny do sprawnego działania hamulców wymaga wymiany (w zależności od intensywności użytkowania pojazdu) średnio co dwa lata. Natomiast zbiornik z płynem wspomagania kierownicy, zapewniający komfort prowadzenia pojazdu, powinien być uzupełniany co trzy lub cztery lata.

Należy mieć świadomość, że istotna jest nie tylko wymiana płynów, ale również ich odpowiednia jakość, zgodna z zaleceniami producenta auta. Dla komfortu kierowania pojazdem ważny jest również płyn do spryskiwaczy, gwarantujący wycieraczkom samochodowym odpowiedni poślizg i pozwalający na staranne oczyszczenie szyb, a tym samym zapewnienie kierowcy dobrej widoczności.

Troska o nienaganny wygląd auta

Pamiętając, że nawet największa troska o samochód nie jest gwarancją uniknięcia nieprzewidzianych sytuacji na drodze, możesz wykupić ubezpieczenie Assistance. W jego ramach uzyskasz profesjonalną pomoc, holowanie, auto zastępcze w razie awarii bądź wypadku. Konserwacja samochodu powinna objąć również czynności, dzięki którym auto będzie się prezentowało nienagannie. Przede wszystkim warto regularnie odwiedzać myjnią samochodową i samodzielnie dbać o czystość swoich czterech kółek. Każdemu posiadaczowi auta przydadzą się dobrej jakości szampon samochodowy oraz płyn do czyszczenia lusterek i szyb. Należy także zadbać o stan lakieru – wyblakły, łuszczący się i pokryty nalotem rdzy będzie wyglądał nieestetycznie, a auto będzie sprawiało wrażenie zaniedbanego. Warto zatem stosować środki antykorozyjne, woskować pojazd lub pokryć go ceramiczną powłoką ochronną. Ważna jest także odpowiednia pielęgnacja tapicerki.