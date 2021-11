NAVITEL R450 NV – wideorejestrator z wbudowanym kondensatorem

Kamerka samochodowa to super rzecz. Możemy dzięki niej uzyskać dowody podczas niejasnych sytuacji na drodze. W sprzedaży pojawił się nowy wideorejestrator z wbudowanym kondensatorem. NAVITEL R450 NV, bo o nim mowa nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD. Jego cena nie przekracza 300 zł.

Atrakcyjna cena to nie jedyna rzecz, dla której warto rozważyć zakup tej kamery. Producent zastosował w tym przypadku sensor Night Vision GC2053. Dodajmy do tego szklaną optykę i możemy cieszyć się dobrą jakością nagrań w nocy. Kolejnym plusem jest szeroki kąt widzenia na poziomie 130 stopni. To sprawia, że na nagraniu zobaczymy nie tylko jezdnię, ale również pobocza. Oczywiście, przy odpowiednim umiejscowieniu kamery.

NAVITEL R450 NV – wideorejestrator za niecałe 300 zł

Pozostając przy temacie specyfikacji technicznej, urządzenie zostało wyposażone w procesor GP6248 oraz wspomniany już sensor optyczny GC2053 ze szklaną optyką. Obraz nagrywany jest w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli przy 30 klatkach na sekundę. Producent umieścił również 2,35-calowy ekran IPS, na którym możemy sprawdzić podgląd nagrania. Kolejnym zastosowaniem wyświetlacza jest możliwość prezentacji tego, co znajduje się za autem. Tak, na obudowie urządzenia znajduje się port kamery cofania. Niestety, drugiego obiektywu nie ma w zestawie. Musimy go dokupić. Na szczęście, w opakowaniu oprócz wideorejestratora znajdziemy czytnik kart pamięci. Możemy go podpiąć do naszego komputera, aby w szybkim tempie skopiować nagrane materiały na dysk. Jeśli chodzi o zapis materiałów, możemy w tym celu wykorzystać kartę pamięci microSD, o maksymalnej pojemności 128 GB.

Kolejną zaletą prezentowanego modelu jest kondensator. Takie „urządzenie” sprawia, że gdy odłączymy zasilanie, NAVITEL R450 NV nadal będzie mógł pracować – bez względu na to, czy na zewnątrz panuje upał, czy też mróz. Tak, to oznacza, że model ten nie posiada klasycznej baterii wbudowanej w obudowę, a właśnie wspomniany kondensator. Nie należy jednak obawiać się takiego rozwiązania. W zestawie znajduje się „normalna”, znana z innych wideorejestratorów ładowarka samochodowa 12/24 V.

Jak już wspominałem, kamera samochodowa NAVITEL R450 NV jest już dostępna w sklepach stacjonarnych, a także internetowych. Jej sugerowana cena to 299 zł.

Sprawdź również nasz ranking kamer samochodowych 2021.