Jeśli myślałeś, że kamerki samochodowe nie mogą już niczym zaskoczyć, NAVITEL właśnie udowadnia, że jednak mogą. Na rynku pojawił się R87 GPS – wideorejestrator, który ma w sobie coś więcej niż tylko zwykłe „nagraj i zapomnij”.

NAVITEL R87 GPS

Najważniejszy atut tego sprzętu? Sensor Sony STARVIS 2. Brzmi poważnie i – co tu dużo mówić – faktycznie robi robotę. Kamera rejestruje obraz w rozdzielczości 2.7K (czyli sporo lepiej niż klasyczne Full HD), a dzięki wspomaganiu trybem Night Vision Pro nie boi się ani ostrych promieni słońca, ani mrocznych zaułków w środku nocy. Więcej detali, lepsza jasność, a do tego kontrast, który nie wygląda jak z kalki.

NAVITEL R87 GPS

Co jeszcze? Standardy, których dziś coraz częściej oczekujemy:

GPS – bo czasem fajnie wiedzieć, którędy i z jaką prędkością się naprawdę jechało.

Wi-Fi – nie trzeba było wyciągać karty pamięci na stacji benzynowej, żeby obejrzeć filmik.

Tryb parkingowy – bo czasami to właśnie na parkingu dzieją się te najbardziej „filmowe” sceny.

Całość zamknięta w obudowie, która nie wygląda jak z poprzedniej dekady i spokojnie odnajdzie się w nowoczesnym wnętrzu auta. Ekran IPS 3.7 cala pozwala łatwo zerknąć na to, co kamera właśnie widzi, bez szukania lupy.

NAVITEL R87 GPS

Ile kosztuje NAVITEL R87 GPS?

Cena? Około 399 zł, czyli jak na te parametry, bardzo rozsądna kwota. A chyba warto mieć coś, co może zaoszczędzić trochę nerwów, gdy zdarzy się coś na drodze. Jak zawsze – warto pamiętać: kamerka w aucie to nie talizman, ale dobry świadek, który czasami mówi więcej niż tysiąc słów. Gdzie go kupić? Sprawdź porównywarkę Ceneo, by znaleźć najlepszą cenę.

