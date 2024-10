Nawigacja TomTom w IVECO. Nowe mapy z info o ITD i wadze?

Nigdy nie pytaj kobietę o wiek, a IVECO o to, o ile jest przeładowane. Żarty, żartami, ale popularne przedsiębiorstwo zajmujące się danymi lokalizacyjnymi rozpoczęło, a raczej wróciło do kooperacji. W skrócie – nawigacja TomTom w IVECO już w modelach Daily, eDaily i S-Way. Wszystko za sprawą odnowienia wieloletniej współpracy obu przedsiębiorstw.

Wszyscy doskonale wiemy, że praca w transporcie nie należy do najłatwiejszych. Niby masz dojechać z punktu A do B, ale po drodze czeka na Ciebie wiele niespodzianek. Jakby tego było mało, możesz przypadkowo pomylić trasę, a to wygeneruje dodatkowe koszty i niepotrzebnie stracisz cenny czas. Dlatego też wykorzystanie dobrej nawigacji to podstawa. Odpowiednio dobierzesz trasę do pojazdu, a co najważniejsze, nie pomylisz się w podróży. Dlatego też Iveco Gorup wybrało TomTom jako dostawcę sprzętu nawigacyjnego do swoich pojazdów.

Nawigacja TomTom w IVECO. Które modele ją dostaną?

Współpraca obu marek rozpoczyna się od trzech modeli użytkowych, a więc IVECO Daily, elektrycznego eDaily, a także ciężarówki S-Way. Każdy z tych pojazdów będzie wyposażony w pełen pakiet nawigacyjny TomTom. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że w samochodach pojawią się mapy, a także niestandardowe trasy dla ciężarówek. Oprócz tego auta będą wyposażone w informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, co ułatwi sprawną zmianę trasy, by szybciej dotrzeć do celu.

TomTom dostarczy również usługi connected. Dzięki temu kierowca zyska bezprzewodowe aktualizacje. Finalnie jest to rozwiązanie bardzo wygodne dla kierowców i operatorów. Dlaczego? Ponieważ otrzymują rozwiązanie, które zagwarantuje dokładność tras, a także, o czym już wspominałem, skróci czas podróży i poprawi komfort użytkowania. Coś w tym faktycznie jest. A co na ten temat mają do powiedzenia przedstawiciele obu przedsiębiorstw?

Planujesz zakup IVECO? Samochód otrzyma system nawigacyjny TomTom

Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę z IVECO, aby opracować nowe rozwiązania, które zaspokoją stale zmieniające się potrzeby kierowców i operatorów flot oraz całej branży logistycznej. Zapewniając firmom płynny dostęp do aktualnych i precyzyjnych danych lokalizacyjnych, umożliwiamy ulepszoną nawigację dla flot w pełni elektrycznych, mieszanych lub zasilanych gazem, aby pomóc zoptymalizować ich działania. Mike Schoofs, Chief Revenue Officer, TomTom.

W IVECO nieustannie dążymy do ulepszania naszej oferty usług, aby zapewnić kompletne rozwiązania w zakresie mobilności, które zaspokajają konkretne potrzeby naszych klientów. Wykorzystując wiodące w branży mapy, oprogramowanie nawigacyjne i informacje o ruchu drogowym TomTom, możemy zaoferować zaawansowane rozwiązanie, dostosowane do lepszej optymalizacji dostaw floty, poprawy doświadczenia kierowcy oraz zwiększenia ogólnej wydajności biznesowej naszych klientów. Lorenzo Marangio, Head of IVECO Service Solutions.

Ile kosztują samochody IVECO?

Wiemy już, że pojawi się nawigacja TomTom w IVECO. Przy okazji pomyślałem, że sprawdzę, ile kosztują nowe pojazdy IVECO, które mają posiadać system nawigacyjny TomTom. Zacznijmy od kultowego modelu Daily, który możesz kupić w dwóch wariantach silnikowych: 2,3-litra FIA oraz 3-litrowy FIC. Oczywiście, moc różni się od tego, jaki wariant wybierzemy. W skrócie – opcji jest tak dużo, że wybór nie jest taki łatwy, jak mogłoby się to nam wydawać. Wszystko zależy też od tego czy wybieracie opcję furgon czy podwozie. Na tym, rzecz jasna nie koniec. Możecie bowiem wybrać bardzo ciekawe opcje takie jak 4×4 furgon i 4×4 podwozie. Nie ukrywam, furgon w takim wydaniu wygląda „potężnie”. Podobnie wypada model S-Way, który można dostać w wersji ciągnik siodłowy lub podwozie.

Dobrze, wróćmy jednak do tych cen. Przyznam szczerze, że konfigurator mnie pokonał. Jest tam tak dużo opcji do wyboru, że ciężko pokazać konkretne wersje. Postanowiłem więc pomóc sobie jednym z popularnych portali ogłoszeniowych. Najtańsze Daily jakie znalazłem wyceniono na około 147 tysięcy złotych. Mówimy o aucie z 3-litrowym silnikiem w wersji 35S18 AT furgon. Najdroższe okazało się elektryczne eDaily, które kosztowało ponad pół miliona złotych za wersję Furgon. Swoją drogą, niezła różnica cenowa. Jeśli natomiast chodzi o S-way, znalazłem praktycznie nowe, bo z przebiegiem tysiąca kilometrów. Cena? Niecałe sto tysięcy euro, co daje około 422 tysiące złotych.

