Netflix i HBO Go. Jakie nowości pojawią się w tym tygodniu?

Lista aktualnych tytułów na serwisach streamingowych Netflix i HBO Go zmienia się regularnie. Niektóre z produkcji są usuwane, zaś inne dodawane. Co zatem obejrzymy w dwóch najpopularniejszych serwisach VOD dostępnych w naszym kraju?

Co w tym tygodniu obejrzymy na Netflixie i HBO Go?

Netflix poszedł w animację i fantasy, ale będzie też groźnie

DOTA: Dragon’s Blood

Na Netflixie w tym tygodniu zobaczymy kilka nowości, które na pewno przykują uwagę fanów animacji oraz graczy. W czwartek sowią premier będzie miała produkcja DOTA: Dragon’s Blood. Jest to serial oparty na popularniej grze DOTA. Na pewno przypadnie on do gustu fanom serii. Fabuła będzie opowiadała historię Smoczego Rycerza, który aby ocalić świat przed groźnym demonem, musi użyć mocy smoka.

Premiera „DOTA: Dragon’s Blood” odbędzie się 25.03.

Ferajna z Baker Street

Sherlock Holems i doktor John Watson – chyba każdy z nas wie kim są te dwie postacie. Oczywiście to niezastąpiona para, która żyje by rozwiązywać zagadki. Ferajna z Baker Street o jednak nieco „podrasowana” wersja wydarzeń. Fabuła serialu rozgrywa się w wiktoriańskim Londynie, w którym to banda uliczniaków bada paranormalne zbrodnie zlecone przez wcześniej wspomnianych jegomościów.

Premiera „Ferajna z Baker Street” odbędzie się 26.03.

Kto zabił Sarę?

Jeśli lubicie bardziej mroczne klimaty, takie jak morderstwa i ciężkie zbrodnie to z pewnością zainteresuje was serial „Kto zabił Sarę?”. Meksykański serial opowie o zemście Alexa, który został wrobiony w morderstwo swojej siostry. Tytułowy bohater nie cofnie się przed niczym. Nie tylko prawdziwy sprawca zbrodni jest na celowniku.

Premiera „Kto zabił Sarę?” odbędzie się 24.03.

Na HBO GO filmy i premiery odcinków seriali

Fani seriali i filmów o superbohaterach nie mogą narzekać. W poprzednim tygodniu na platformie HBO Go pojawiła się długo wyczekiwana wersja Justice League Zacka Snydera, a do tego regularnie pojawiają się nowe odcinki seriali spod kreski DC.

Batwoman – odcinek 8, sezon 2

Batwoman odpowiada o zmaganiach podopiecznej Bruce Wayne, która przejęła jego rolę mściciela Gotham. Trzy lata po zniknięciu Nietoperza Kate postanawia walczyć z szerzącą się zbrodnią w mrocznym mieście Gotham City. Drugi sezon jest pełen akcji, a we wtorek (23.03) zobaczymy jego 8 odcinek.

Superman i Lois – odcinek 5, sezon 1

Z kolei Superman i Lois opowiada o przygodach Clarka Kenta, jego żony Lois Lane oraz ich dzieci, którzy odkrywają w sobie supermoce odziedziczone po ojcu. Oczywiście, życie rodziny nie jest usłane różami, bo oprócz rodzinnych problemów muszą radzić sobie ze złoczyńcami. W środę (26.03) pojawi się 5. odcinek pierwszego sezonu.

Ci, którym się udało

„Ci, którym się udało” to film dokumentalny opowiadający historię Thomasa Becka. Bohater w 1944 roku, w wieku 15-lat uciekł z nazistowskiego więzienia. Niestety, pozostawił w nim swoją ukochaną, Edith. Chłopak uciekał przez rok, i nie raz otarł się o śmierć. To dzięki sprytowi, urokowi osobistemu i szczęściu udało mu się przeżyć. Na drugim końcu świata, Edith Greiman opowiada o tym, jak udało jej się przeżyć koszmar nazistowskiego więzienia. Po 60 latach Edith i Thomas odnawiają relacje starając się poznać siebie na nowo. Premiera dokumentu zaplanowana została na 22.03.