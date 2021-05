Netflix wchodzi na rynek gier? Tak sugerują ostatnie ruchy

Netflix to najpopularniejszy serwis do streamowania filmów oraz seriali. Amerykański gigant wydaje się jednak nie spoczywać na laurach i ma chęć podbić kolejny rynek. Chodzi konkretnie o rynek graczy, na który planuje wkroczyć.

Netflix podbije rynek graczy?

Netflix ma ogromny budżet, co sprawia, że możliwości przedsiębiorstwa są praktycznie nieograniczone. Najwidoczniej rynek stremingowy nie wystarcza amerykańskiemu gigantowi i celuje on w podbój rynku dla graczy. Nie chodzi tutaj jednak o tworzenie gier AAA, które trafią na komputery PC i konsole do gier wideo. Plany te nie sięgają tak wysoko… na razie. W sieci pojawiły się pogłoski, że Netflix szykuje konkurencję dla usług Apple Arcade, czyli serwisu z grami mobilnymi.

Netflix podbije rynek gier mobilnych?

Dostęp do Apple Arcade jest możliwy dzięki opłacaniu subskrypcji i prawdopodobnie na takiej samej zasadzie miałby działać serwis od Netflixa. Informacje, które znalazły się na wielu serwisach zostały poniekąd potwierdzone przez rzecznika prasowego serwisu. Co prawda nie bezpośrednio, ale w oświadczeniu możemy przeczytać, że Netflix „nieustannie poszerza swoją ofertę”. Rzecznik prasowy potwierdził również, że użytkownicy „lubią angażować się bezpośrednio w historie za pomocą interaktywnych programów. Dlatego też nie możemy doczekać się tego, co więcej możemy zrobić z interaktywną rozrywką”.

Przedsiębiorstwo podjęło już pierwsze kroki

Wytłumaczenie rzecznika prasowego Netflix jest dość zawiłe, jednak wielu w nich widzi potwierdzenie tego, że przedsiębiorstwo chce wejść na rynek gier. Plotki nasiliły również działania firmy, która według informacji rozpoczęła rekrutację na nowe stanowiska. Poszukiwana jest osoba z doświadczeniem w branży gier, która będzie zdolna pokierować całym projektem.

Netflix w ostatnim czasie wziął się mocno za tworzenie filmów i seriali na podstawie gier. W przygotowaniu są produkcje oparte na grach serii Assassin’s Creed, Tomb Rider, Splinter Cell, Resident Evil czy Cyberpunk. Jak więc rysują się plany przyszłościowe serwisu? Na tą chwilę nie mamy co liczyć na wysokobudżetowe tytuły, a raczej mobilne gry. Czy gigant wejdzie na rynek gier? To okaże się w najbliższej przyszłości.