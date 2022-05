Netflix wprowadzi wielkie zmiany już w 2022 roku! Reklamy i problemy z dzieleniem się kontem!

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że Netflix planuje wprowadzić zmiany w kwestii abonamentów oraz dzielenia się kontem. Wydawało się, że nastąpią one później, jednak jak się okazuje, pierwsze modyfikacje regulaminu w największym serwisie streamingowym nastąpią już w 2022 roku.

Netflix się zmienia. Nowy pakiet abonamentu i problemy z dzieleniem się kontem

Netflix bez wątpienia jest największym serwisem streamingowym na rynku, jednak w ostatnim czasie przeżywa mocny kryzys. Platforma pierwszy raz od dekady straciła użytkowników, a jej sytuacja na giełdzie w ostatnim czasie nie wygląda za dobrze. Głównym powodem takiego stanu rzeczy są wysokie abonamenty, które są kilkukrotnie wyższe niż w przypadku konkurencji. A tej nie brakuje, ponieważ na rynku znajdziemy HBO Max, Disney+ czy Prime Video.

Nadchodzi koniec dzielenia się kontem ze znajomymi w serwisie Netflix?

Wszystkie wyżej wymienione serwisy oferują wysoką jakość materiałów, możliwość oglądania seriali i filmów na kilku urządzeniach w cenie niższej niż najtańszy pakiet w serwisie Netflix, który nie oferuje nawet Full HD. Dlatego też coraz więcej użytkowników decyduje się na odejście od giganta i wybierają konkurencję. Jedynym opłacalnym sposobem na oglądanie materiałów na tej platformie jest dzielenie się kontem. To jednak zostanie mocno utrudnione.

Zmiany nastąpią już w tym roku

Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, że Netflix szykuje zmiany w swoich abonamentach. Mowa tutaj o tańszych pakietach, w których będą pojawiać się reklamy. Jest też kwestia dzielenia się kontem pomiędzy gospodarstwami domowymi, które wkrótce będzie zdecydowanie trudniejsze niż dotychczas. Jak podaje The New York Times, który wszedł w posiadanie notatki skierowanej do pracowników platformy, zmiany te zostaną wprowadzone szybciej, niż się tego spodziewaliśmy. Z notatki wynika, że nastąpią one już w 2022 roku.

Według dziennika The New York Times zmiany w regulaminie nastąpią już w czwartym kwartale 2022 roku. Właśnie wtedy ma zostać uruchomiony dodatkowy poziom abonamentowy. Będzie on kosztował mniej, niż pakiet podstawowy (29 zł/msc) i będzie wiązał się z koniecznością oglądania reklam. Według notatki każdy większy serwis streamingowy zmierza w tym kierunku, więc Netflix nie będzie jedyny. Pojawiła się także wzmianka o dzieleniu się kontem pomiędzy gospodarstwami domowymi. Sugeruje się, że platforma wprowadzi dla takich kont dodatkowe opłaty.

Źródło: NYTimes