Neymar to jedna z trzech największych gwiazd paryskiego klubu. W ostatnim czasie jego pozycja w drużynie nieco zmalała, a to głównie przez ciągle nękające go kontuzje. Przyszłość Brazylijczyka w PSG nie jest pewna, dlatego też piłkarz postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.

Czy Brazylijczyk opuści Park Książąt?

Kiedy w 2017 roku Neymar zamieniał Barcelonę na PSG, był najdroższym piłkarzem w historii. Sześć lat później Brazylijczyk dalej nie uniósł najważniejszego trofeum w europejskiej piłce, reprezentując PSG i wydaje się, że jego czas w Paryżu dobiega końca.

W osiągnięciu tego celu często przeszkadzały kontuzje, które nie chcą opuścić Brazylijczyka. Obecny sezon zakończył przedwcześnie, co oznaczało, że nie mógł pomóc swoim kolegom w starciu z Bayernem Monachium. Wiele wskazuje na to, że Neymar wie, że wkrótce opuści on Park Książąt.

W ostatnich latach widok Brazylijczyka na stole operacyjnym to dość częsty widok. Fot. PSG

Kierunek… Anglia? Neymar otwarty na zmiany

Jeszcze kilka tygodni temu pisało się, że Neymar wie, że zakończy karierę we francuskim klubie. Tak stwierdzić miał sam piłkarz, jednak w ostatnim czasie piłkarz miał zmienić zdanie. Jak podaje “RMC Sport” Brazylijczyk jest otwarty na zmianę otoczenia, a jego przedstawiciele mają kontaktować się z potencjalnymi zainteresowanymi.

Neymar wie, co z jego przyszłością w PSG. Fot. PSG

Wydaje się, że głównym kierunkiem jest Anglia, ponieważ w kontekście transferu do niedawna wymieniało się Newcastle United. Takiemu ruchowi przeciwny był Eddie Howe, trener drużyny. Sugeruje się, że zainteresowanie ściągnięciem zawodnika ma wykazywać zarówno Manchester United, jak i Chelsea.

Źródło: Twitter/ Fot. PSG