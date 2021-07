Kanał Nickelodeon, bo o nim mowa, nie uzyskał kolejnej koncesji na nadawanie w Polsce. Co więcej, koncern ViacomCBS poinformował, że nie zamierza ubiegać się o pozwolenie w naszym kraju. Czy to oznacza, że więcej tego programu nie zobaczymy? Nie jest to pewne!

Przyczyną brak koncesji

Niemal wszystkie kanały należące do ViacomCBS w Polsce nadają dzięki koncesji uzyskanej za granicą. Nickelodeon jest ostatnim kanałem z pozwoleniem wydanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Wkrótce ma to się zmienić, ponieważ nadawca ponoć nie zamierza ubiegać się o przedłużenie. Koncesja ma wygasnąć w maju 2022 roku. Szczególnie ważne jest to, że okres, w którym właściciel kanału Nickelodeon mógł się ubiegać o przedłużenie minął – czas był do maja bieżącego roku. Według informacji podanych przez KRRiT odpowiedni wniosek nie wpłynął. Jeśli koncern nie zdecyduje się na wysunięcie wniosku, to uwielbiany przez dzieci kanał Nickelodeon zniknie z telewizji w Polsce.

ViacomCBS ma się za to ubiegać o taki dokument za granicami naszego państwa np. w Czechach. To właśnie tam wszystkie kanały posiadają aktywne koncesje. Mowa o Nick Jr., Nickelodeon, Nick Music, Comedy Central, Paramount Channel itd. Fakt ten sprawia, że jeszcze bardziej się zastanawiam, dlaczego nadawca nie zdecydował się na złożenie wniosku.

Przyszłość Nickelodeon i pozostałych kanałów

Dlaczego nadawca nie decyduje się na takie rozwiązanie? Jednym z powodów mogą być problemy i zamieszania w temacie przyznawania koncesji w Polsce. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą dokonać istotnych zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Niebawem zakazane ma zostać nawet częściowe zarządzanie kanałami nadającymi na mocy koncesji wydajnej przez KRRiT. Mowa tu o podmiotach zarejestrowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Właściciel Nickelodeon Polska – koncern ViacomCBS działa w USA i choć dokument zezwalający na nadawanie wystawiony jest na firmę VIMN Poland to możliwe, że nadawca chce w przyszłości uniknąć problemów z przenoszeniem spraw koncesyjnych za granicę.

Po upływie koncesji kanał zniknie z Polskiej telewizji. Jego powrót możliwy będzie dopiero po ponownym jej uzyskaniu. Sprawa jest o tyle poważna, że ViacomCBS może zrezygnować z ubiegania się o koncesje dla pozostałych kanałów. Będzie to oznaczać, że nie tylko Nickelodeon zniknie z telewizji. Ucierpią na tym zarówno osoby oglądające te kanały, ale także sam koncern, który odniesie znaczne straty finansowe.