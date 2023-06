Nicola Zalewski bliski transferu do Premier League. Jak podają włoskie media, polski zawodnik grający na co dzień w AS Roma wzbudza zainteresowanie klubów z najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Rzekoma kwota transferu ma opiewać na 20 milionów euro!

Nicola Zalewski bliski odejścia z AS Romy

Nicola Zalewski ma niespełna 21 lat, a już od prawie dwóch sezonów jest jednym z kluczowych zawodników układanki Jose Mourinho. W poprzednim sezonie zdobył pierwsze w historii rozgrywek trofeum Ligi Konferencji Europy, a w tym był bardzo bliski powtórzenia tego wyczynu. Roma ostatecznie przegrała z Sevillą po sporych kontrowersjach związanych z podyktowaniem rzutu karnego.

Nicola Zalewski bliski Premier League! "Transfer lada moment"

Jak się jednak okazuje, rzymski klub musi sporo zarobić, aby nie złamać przepisów, więc oczywiste jest to, że musi sprzedać kilku zawodników. Jednym z takich piłkarzy, którzy trafili na listę “do sprzedania”, jest Nicola Zalewski, który jest przecież wychowankiem AS Roma. Jak informuje “La Repubblica” polski wahadłowy może wkrótce trafić do klubu z Premier League.

Transfer do Premier League może wydarzyć się lada moment

Według dziennika “La Repubblica” Nicola Zalewski bliski jest przenosin do angielskiej Premier League. Polak wzbudza zainteresowanie trzech klubów – West Ham United, Bournemouth oraz Nottingham Forest. Co ciekawe, dziennik podaje, że do Londynu udał się agent zawodnika.

Kwota, jaka zadowoliłaby Rzymski klub to 20 milionów euro, co oznaczałoby czysty zysk, ponieważ Zalewski jest wychowankiem Romy i klub nie musiałby płacić procentu od sprzedaży pierwszej drużynie piłkarza. Włoski dziennik podaje, że AS Roma chciałaby przyśpieszyć cały proces i liczy na szybką sprzedaż polskiego zawodnika.

