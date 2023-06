Tak wygląda nowa piłka Ekstraklasy na sezon 2023/2024

Pod koniec lipca bieżącego roku wystartuje kolejny sezon rozgrywek piłki nożnej. Już teraz wiemy jak wygląda nowa piłka Ekstraklasy na sezon 2023/2024. Nazywa się Oceaunz – to właśnie ona będzie wykorzystywana na wszystkich 306 meczach jakie zostaną rozegrane w najlepszej lidze. Jest to już dziesiąta oficjalna piłka Ekstraklasy, którą przygotowała marka adidas.

Wiemy już jakie drużyny wystąpią w Ekstraklasie podczas nadchodzącego sezonu. Ma on wystartować 21 lipca bieżącego roku, chociaż wiele źródeł mówi, że pierwsze mecze oglądniemy 22 lipca. Tak czy inaczej, warto przyjrzeć się bliżej piłce, z którą będą pracować piłkarze podczas nadchodzącego sezonu, ponieważ to nie jest zwykły “balon”, a zaawansowane technologicznie urządzenie.

Nowa piłka Ekstraklasy na sezon 2023/2024 – Oceaunz

Zacznijmy od kwestii wizualnych. Faktycznie, piłka może się podobać. Jeśli chodzi o kolorystykę, przeważa niebieski, czarny i biały, aczkolwiek widzimy fajne seledynowe dodatki. Piłka jest bardzo zaawansowana pod kątem technologicznym. Przede wszystkim adidas Oceaunz ma być świetna pod względem kontroli nad piłką, a to ma przełożyć się na precyzyjny lot, podania i strzały. Mało tego, ma ona wbudowany czujnik ruchu, który ma przekazywać informacje o położeniu na boisku. Ciekawe, prawda?

Fakt, piłkarze grający na co dzień w Ekstraklasie będą z niej korzystali, aczkolwiek nie tylko oni! Futbolówka zadebiutuje podczas Mistrzostw Świata Kobiet FIFA 2023, które bedą rozgrywane w Nowej Zelandii oraz Australii. I to właśnie stąd nazwa Oceaunz – jest to połączę nie Australii, Oceanii oraz Nowej Zelandii. Warto jeszcze dodać, że marka adidas przygotowała trzy warianty tej piłki. Ekstraklasa PRO będzie wykorzystywana podczas codziennych zmagań. Z kolei Ekstraklasa TRN, jak sama nazwa mówi, będzie używana podczas treningów. Pojawia się również Ekstraklasa MIN czyli mniejsza odmiana. Jest to wariant kolekcjonerski.

Na koniec dodam, że jeśli macie ochotę pooglądać np. skróty, ciekawe akcje czy gole bądź inne materiały wideo związane z Ekstraklasą, wystarczy że odwiedzicie specjalny portal: https://www.ekstraklasa.tv.