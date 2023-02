Absurdów w naszym kraju ciąg dalszy. Z racji panującego obecnie kryzysu energetycznego wiele osób mocno ogranicza grzanie swojego mieszkania. Okazuje się jednak, że jeśli nie ogrzewasz mieszkania, wiąże się to ze złamaniem prawa, a w efekcie mandatem lub nawet sprawą w sądzie. Dlaczego?

Chcesz oszczędzić na rachunkach? Nie w tym kraju

Kryzys energetyczny, którego jesteśmy obecnie świadkiem, zmusił wielu mieszkańców mieszkań w blokach do przykręcenia kaloryfera. W ten sposób mogą oszczędzić oni trochę pieniędzy, bo przecież ceny gazu mocno poszły do góry. Jest również grono osób, które w chłodniejszych pomieszczeniach czuje się lepiej, dlatego też nie grzeją mieszkania.

Okazuje się jednak, że taki proceder jest niezgodny z prawem i może wiązać się nie tylko z mandatem, ale również wizytą w sądzie. Jeśli nie ogrzewasz mieszkania, możesz mieć więc kłopoty z prawem, nawet jeśli chcesz zaoszczędzić trochę grosza lub po prostu lubisz chłód. Wszystko to ma związek z konstrukcją bloku, w którym mieszkasz.

Nie ogrzewasz mieszkania? Szykuj się na mandat lub wizytę w sądzie! Fot. Pexels

Jeśli Ty nie ogrzewasz mieszkania, a twój sąsiad uwielbia ciepło, to ogrzanie ścian i stropów jest bardzo trudne. To może wiązać się z mandatem albo nawet sprawą w sądzie. W Polsce już kilkukrotnie spotkaliśmy się z historiami, które mówiły o tym, że dane mieszkania nie spełniały wymogów spółdzielni, co do optymalnej temperatury w mieszkaniu, przez co osoby, które tam mieszkały, miały problem z prawem.

Przeczytaj także: Absurdów w Polsce ciąg dalszy, czyli jak dostać karę za oszczędzanie na ogrzewaniu.

Nie ogrzewasz mieszkania? Możesz trafić do sądu

Nie ma żadnych dokładnych zapisów, które mówią, że właściciel nie może zniżyć temperatury w swoim mieszkaniu, jednak do akcji może wkroczyć zarządca budynku, kiedy wyjdzie na jaw, że sąsiednie mieszkania płacą większe rachunki, ponieważ muszą ogrzewać mieszkanie, w którym panuje niższa temperatura.

Według prawa zawartego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku można przeczytać, że minimalna temperatura, jaka powinna panować w pokojach, kuchni i przedpokoju wynosi 20 st. C, natomiast dla pomieszczeń, w którym przebywają ludzie bez odzieży, czyli łazienki, 24 st. C. Dodatkowo w art. 13 znajduje się zapis, który mówi o tym, że lokator zobowiązany jest do “utrzymania mieszkania w należytym stanie i musi dbać o dobro wspólnoty mieszkaniowej.”

Kto w takim wypadku może zainterweniować? Zarządcza budynku lub spółdzielnia mieszkaniowa. Jeśli odkryją oni, że nie ogrzewasz swojego mieszkania, przykręcając kaloryfery, posiłkując się tzw. regulaminem rozliczeń, w którym opłaty na dany lokal uzależnione są od metrażu mieszkania czy zużycia ustalonego na podstawie ciepłomierzy lub podzielników ciepła, sprawa może zostać skierowana do sądu.

Nie ogrzewasz mieszkania? Szykuj się na mandat lub wizytę w sądzie! Fot. Pexels

Zdjęcia: mat. wł./Pexels, Źródło: BI