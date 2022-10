Pewna mieszkanka Gdyni za oszczędzanie na ogrzewaniu dostała 500 zł kary. Że co? Czy w Polsce spotykamy się z paradoksem, kiedy jedni mówią, żeby oszczędzać, a inni za to nas karzą?

Oszczędzanie na ogrzewaniu karalne?

Na portalu trójmiasto.pl możemy przeczytać o dość kuriozalnej sytuacji z którą spotkała się Pani Aleksandra. Jak tłumaczy mieszkanka Gdyni, Spółdzielnia Mieszkaniowa Posejdon nałożyła na nią karę w postaci dopłaty do ogrzewania na kwotę prawie 500 zł. Ale dlaczego? Czy to nie sprzeczne z teorią naszych rządzących, że oszczędzanie na ogrzewaniu w trudnych czasach jest kluczem do mniejszych rachunków? Jak widać, nie do końca.

Otóż, zgodnie z istniejącymi przepisami w sezonie jesienno-zimowym temperatura lokalu nie może spadać poniżej 16 stopni Celsjusza, żeby nie prowadziło to do wychłodzenia ścian i stropów mieszkań sąsiadujących. Tak stwierdza Pani Jolanta Kalinowska, prezes zarządu SM Posejdon. Co więcej, prezes zarządu uważa, że temperatura w mieszkaniu była zbyt niska i być może mieszkanie nie było ogrzewane w ogóle w sezonie jesienno-zimowym.

Spółdzielnia przedstawiła nawet dokładne wyliczenia ile kosztowałoby ogrzanie tego lokalu: 15,89 Gj x 80,31 = 1283,35 zł, gdzie obecne opłaty Pani Aleksandry to 682,07 zł za zużycie 8,493 Gj. Do tego została nałożona kara 496,18 zł co daje sumarycznie kwotę 1178,25 zł co jest według spółdzielni i tak o 105,1 zł niższą kwotą.

Dopłata ponad 70 procent?

Wychodzi z tych obliczeń, że gdynianka musi dopłacić SM ponad 70 procent do swojego obecnego rachunku. Twierdzi, że w mieszkaniu nigdy nie była utrzymywana temperatura poniżej 18 stopni Celsjusza, a jej oszczędzanie na ogrzewaniu polegało w gruncie rzeczy na przymykaniu zaworu głównego na czas nieobecności w mieszkaniu.

Czy w takim wypadku za zbyt niski rachunek Spółdzielnia Mieszkaniowa Posejdon ma prawo doliczyć mieszkance karę? Pani Aleksandra się nie zgadza i odmówiła płacenia. Ponadto powiedziała, że spółdzielnia już była w mieszkaniu sprawdzić liczniki i pracownicy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości, a mieszkanie zamieszkiwane jest przez trzech lokatorów. Temperatura w pomieszczeniach wynosi 20-21 stopni.

Czy nie mamy do czynienia tutaj z paradoksem? Co na to minister Anna Moskwa, która twierdzi, że 17 stopni to temperatura zdrowa dla organizmu.

