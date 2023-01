Wiele osób ignoruje podstawowe przeglądy samochodu. Bo, po co to robić, prawda? Jeżdżę, nic się nie dzieje, więc szkoda pieniędzy. Jeśli nie wymieniasz oleju silnikowego, chociaż sprawdź, jak wygląda po 60 tysiącach kilometrów. Może zmienisz zdanie.

Nie wymieniasz oleju silnikowego? Tak wygląda po 60 tys km!

Analizując książki serwisowe możemy zauważyć, że wielu producentów sugeruje, aby zmieniać olej co 30 tysięcy kilometrów. Niektórzy proponują wymiany częściej, np. co 20 tysięcy kilometrów. A co, jeśli ktoś ma to wszystko “gdzieś” i olej wymienia o wiele rzadziej? Przykładowo, jeździ autem długo i z czystej ciekawości wymieni ten płyn po 60 tysiącach kilometrów? Uwierzcie, silnik może być już w takim stanie, że lada moment zatrzyma się już na zawsze. Dlatego nie wierzcie w tej bajki z olejami “long life”.

Może to wydawać się dziwne, ale faktycznie tak jest – wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że cykliczne kontrole stanu technicznego wydłużają żywotność podzespołów w naszym samochodzie. Nie, to nie jest tak, że skoro bez problemu odpalasz auto i jedzie, a przy okazji “nic nie stuka i nie puka”, to nie oznacza, że można pominąć te kwestie. Wręcz przeciwnie! Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób i tak nie ma zielonego pojęcia o tym, czym jest podstawowy przegląd techniczny, jednak warto wybrać się do serwisu, bądź “przekazać” to zadanie zaufanej osobie, która ma podstawową wiedzę na ten temat. Uwierzcie, wasze auto “wam podziękuje”.

Silnik w Ssang Yong Tivoli 2022

Po co zmieniać olej w silniku?

Olej odpowiada między innymi za smarowanie poszczególnych podzespołów wewnątrz komory silnika. Jeśli nie wymieniamy go cyklicznie, może stracić właściwości smarne, czego efektem będzie to, co zobaczycie na załączonym filmie. Powstanie “galareta”, która zatrze silnik i będziecie zmuszeni zapłacić bardzo dużą ilość pieniędzy za jego remont. Dlatego też wiele osób, które dba o swoje samochody wymienia olej i filtry częściej – nawet co 10 tysięcy kilometrów. Nie wymieniasz oleju silnikowego? Zobacz dalszą część artykułu by dowidzieć się, dlaczego jednak warto zmienić zdanie!

Zdaję sobie sprawę, że prezentowany film może być wyjątkiem. Chociaż z drugiej strony, kto wie, czy jeśli Ty nie wymieniasz oleju w silniku, to może właśnie tak wygląda ten płyn? Jedno jest pewne. Nie można ignorować cyklicznej wymiany – nawet częstszej, niż sugeruje producent. Dlaczego? Oto powód.

Tak wygląda olej, który nie był wymieniany przez 60 tysięcy kilometrów!

Źródło filmu: TikTok.