Ostatnio miałem okazję uczestniczyć w jazdach Nissanem Qashqai z napędem e-Power. O nim opowiem w innym artykule. Dziś chciałbym zaprezentować inny wariant – Nissan Qashqai 2022 Tekna+. To naprawdę świetny crossover do miasta.

Qashqai, prekursor segmentu crossoverów pojawił się już na łamach naszego portalu w ubiegłym roku. Tym razem trafił do mnie topowy wariant – Nissan Qashqai 2022 Tekna+, który został wyposażony w silnik 1.3 DIG-T oferujący moc 158 KM. Co ważne – testowałem nie tylko pełną opcję pod względum wyposażenia. Model ten może pochwalić się napędem na cztery koła, co w przypadku crossoverów nastawionych typowo na jazdę miejską staje się czymś wyjątkowym. Nasuwa się pytanie: czy warto zapłacić prawie 200 tysięcy złotych za ten model? Jest to, jakby nie patrzeć, kosmiczna cena jak za auto miejsce. Fakt, uniwersalne, ale jednak raczej miejskie. Czas się o tym przekonać.

Nissan Qashqai 2022 Tekna+. Świetny crossover do miasta

Nissan Qashqai 2022 Tekna+. Co otrzymujemy w topowej wersji wyposażenia?

Zanim opowiem o tym, jak jeździło mi się Qashqai-em sprawdźmy, co oferuje nam Tekna+. Topowa wersja wyposażenia wyróżnia się przede wszystkim 20-calowymi felgami, 10-głośnikowym systemem audio marki BOSE oraz bardzo elegancką, skórzaną tapicerką z efektownymi przeszyciami. Oczywiście, otrzymujemy również inne „smaczki”, które oferują inne wersje. Mam na myśli między innymi dach panoramiczny, head-up display, system kamer 360, duży ekran, na którym wyświetlać się może np. Apple CarPlay lub Android Auto. Jak na topową wersję przystało, podgrzewane są zarówno fotele przednie, jak i kierownica. Jakby tego było mało, Nissan Qashqai 2022 Tekna+ oferuje również… masaże w fotelach przednich. Brzmi ciekawie, prawda? Można poczuć się jak w topowych limuzynach klasy premium.

Nissan Qashqai 2022 Tekna+. Świetny crossover do miasta

Efektowny, ale nie rzucający się w oczy design

Trzecia generacja Qashqai-a idzie z duchem czasu pod kątem wyglądu. Mamy więc reflektory wykonane w technologii LED, efektowne i liczne przetłoczenia, duży grill z logo marki w centralnym jego miejscu. To wszystko jednak nie jest jakoś mocno rzucające się w oczy. Po prostu, mijasz ładne, nowe auto, narysowane zgodnie z obecnymi standardami i modą, rzecz jasna. Według mnie to zaleta, ponieważ samochód jest elegancki, nowoczesny, ale i „nie krzyczy” do wszystkich wokół. Zapewne dlatego model ten cieszy się ogromną popularnością, a my w salonach możemy kupić już trzecią generację.

Nissan Qashqai 2022 Tekna+. Świetny crossover do miasta

Patrząc na wnętrze Nissana Qashqai mam podobne odczucia. Jest bardzo elegancko – w końcu to Tekna+, ale nie atakują nas ogromne i wszędobylskie ekrany, a także masa dodatków, które finalnie nie służą niczemu. Jest schludnie, poprawnie i tak też przecież powinno być. Fakt, jest nowocześnie, ponieważ tradycyjne zegary zastąpione zostały ekranem. Wyświetlacz umieszczony w centralnym punkcie kokpitu również nie należy do najmniejszych. Oczywiście, nie zapomniano o fizycznych przyciskach odpowiedzialnych między innymi za ustawienia klimatyzacją. Wszystko tu jednak jest takie spójne, fajne i ergonomiczne. Powtórzę się kolejny raz – to zapewne dzięki wspomnianej ergonomii wiele osób tak mocno zachwyciło się Qashqai-em, niezależnie od generacji.

Nissan Qashqai 2022 Tekna+. Świetny crossover do miasta

Nissan Qashqai 2022 Tekna+ z silnikiem 1.3 DIG-T 158 KM na co dzień

Bardzo pozytywne wrażenia. Nie ukrywam, naprawdę był to bardzo przyjemnie spędzony tydzień. Samochód bardzo chętnie przyspiesza, a przecież to jednostka 1.3 turbo, która oferuje moc 158 KM i 270 Nm momentu obrotowego. Co ciekawe, silnik ten współpracuje z bezstopniowym automatem, który poznałem podczas pierwszych jazd tym modelem. Nie zmieniłem opinii na ten temat. To chyba najlepsza bezstopniowa skrzynia z jaką miałem do czynienia. Nie „wyje”, pracuje bardzo płynnie i gdybym udostępnił auto komuś, kto nie wie, że to po prostu CVT to jestem pewny, że nie wiedziałby, że to taki typ skrzyni.

Nissan Qashqai 2022 Tekna+. Świetny crossover do miasta

Od wersji Tekna+ można oczekiwać wysokiego komfortu podróżowania. Oczywiście, nie są to wrażenia, z którymi obcowałem w autach klasy premium, ale pamiętajmy, że to nadal miejski crossover. Nissan Qashqai 2022 ma bardzo wygodne fotele, dobre wyciszenie, a zawieszenie nastawione jest na spokojną jazdę, bez jakiś sportowych aspiracji. Dodam tylko, że, nie jest jakoś przesadnie miękko – jest po prostu poprawnie.

Wystarczy pokonać Qashqai-em zaledwie kilka, kilkanaście kilometrów aby zrozumieć dlaczego zyskał tak dużą rzeszę fanów, a klienci tak często odwiedzają salony Nissana, by kupić ten model. Jest to po prostu bardzo przyjemny samochód: wygodny, oferujący ergonomiczny kokpit i „pakiet” nowoczesnych technologii umilających naszą podróż. Co ciekawe, system Bose gra bardzo przyjemnie, a raczej nigdy nie miałem okazji zachwycać się audio, które Nissan montował w swoich samochodach. A tu taka miła niespodzianka.

Nissan Qashqai 2022 Tekna+. Świetny crossover do miasta

Dodam również, że ilość miejsca zarówno dla pasażerów z przodu, jak i z tyłu jest akceptowalna (rozstaw osi to 2665 mm). Fakt, nie jest to duży SUV pokroju Volvo XC90, ale nikt nie powinien narzekać na braki nad głową czy na nogi. Można troszkę pomarudzić na pojemność bagażnika. 436 litrów – niby akceptowalna, ale gdy pominiemy koło zapasowe w Acenta czy Visia, nagle mamy 504 litry – a to duża różnica.

Nissan Qashqai 2022 Tekna+. Świetny crossover do miasta

1.3 DIG-T 158 KM 4WD mild-hybrid

Jeszcze kilka słów na temat samego silnika. OK, w Qashqai-u nowością jest oczywiście e-Power, czyli napęd elektryczny z silnikiem benzynowym, który działa jak generator prądu. Tu jednak zastosowano tak zwaną miękką hybrydę. Mamy więc silnik spalinowy o pojemności 1.3 litra. W rozruchu pomaga mu bateria litowo-jonowa. Plusem tego rozwiązania jest to, że w mieście auto potrafi spalić 7 litrów benzyny, co czyni Qashqai-a niezwykle ekonomicznym autem. Oczywiście, jeśli nie trafimy na korki, bo wtedy jest nieciekawie. Mowa o spalaniu rzędu 9, a nawet 10 litrów!

Gorzej robi się, gdy wyjedziecie na drogę ekspresową lub, co gorsza, autostradę. Z tymi hybrydami jest właśnie tak, że one są świetne do miasta, ale już po za miastem nie koniecznie lubią podróżować. Efekt? Spalanie rzędu 8, a nawet 9 litrów na każde sto kilometrów. No, chyba, że mówimy o krajówkach – wtedy wracamy do spalania na poziomie 7 litrów. Najniższe spalanie jakie osiągnąłem to 6.9, natomiast średnie to 9.1. Trochę za dużo.

Nissan Qashqai 2022 Tekna+. Świetny crossover do miasta

Co zrobić, by nie martwić się wysokim spalaniem? Spoglądać w kierunku wariantu e-Power, jednak nowoczesna technologia marki Nissan to również… bardzo wysoka cena zakupu. Tekna+ w przypadku elektryczno-spalinowego połączenia przekracza już 200 tysięcy złotych, a to według mnie zdecydowanie za dużo jak na takie auto. Starałbym się zrozumieć taką kwotę w przypadku X-Trail, który jest przecież dużo, dużo większy, ale nie w Qashqai-u, który przecież cechował się świetnym stosunkiem ceny do jakości. No właśnie, cechował. Na pocieszenie dodam, że praktycznie w przypadku każdej marki samochodów ceny podskoczyły drastycznie do góry, dlatego Nissan nie jest wyjątkiem.

Nissan Qashqai 2022 Tekna+. Świetny crossover do miasta