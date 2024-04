Popularny miejski crossover odświeżony. Wygląda obłędnie!

Mówiąc miejski crossover, mam na myśli Nissana Qashqai. To właśnie ten samochód zdobył przeogromną popularność na całym świecie i w pewnym sensie stał się prekursorem tego rodzaju nadwozia. Trzecia generacja auta, która została zaprezentowana w 2021 roku, właśnie została odświeżona. I wiecie co? Wygląda rewelacyjnie!

Nissan Qashqai trzeciej generacji po liftingu. Popularny miejski crossover został odświeżony nie tylko wizualnie!

Lifting samochodu jest potrzebny. Zyskujemy zaktualizowane, podążające za trendami technologie i rozwiązania. Dodatkowo auta, które zostają poddane “odświeżeniu” cechują się efektownym wyglądem, który zachęca do zakupu. Tak też jest w przypadku Nissana Qashqai. Producent sprzedał w Europie już ponad 350 tysięcy aut trzeciej generacji, a od premiery pierwszej generacji wyprodukowano w Sunderland aż 1,3 mln egzemplarzy. Nic dziwnego – to właśnie ten model wyznacza trendy i jest tak zwanym punktem odniesienia jeśli chodzi o segment crossoverów. Już na pierwszy rzut oka widać, że producent gruntownie zmienił stylistykę nadwozia, jednak to nie jedyny element, który został odświeżony.

Nissan Qashqai trzeciej generacji po liftingu. Popularny miejski crossover został odświeżony nie tylko wizualnie!

Nissan Qashqai, popularny miejski crossover poddany liftingowi. Co się zmieniło?

Zacznijmy od frontu. Widzimy przede wszystkim mocno zmodyfikowany pas przedni. Mam na myśli osłonę chłodnicy. Podobno inspiracją były dawne japońskie zbroje. Coś w tym może być, gdyż patrząc na przód widzimy dziesiątki trójwymiarowych elementów, które mają kształt “przecinków”. Pojawia się sporo dodatków wykończonych na wysoki połysk, które można uznać za “premium”. Ciekawie wypada również pasek w kolorze nadwozia ulokowany poniżej wlotu powietrza. Przynajmniej do mnie przemawia jego wygląd. Nowością, która rzuca się w oczy są oczywiście reflektory. Mamy teraz do dyspozycji adaptacyjny moduł świateł drogowych, który został uzupełniony o mniejszą jednostkę. Ma ona za zadanie zapewnić szerszy rozsyłanie wiązki światła, co będzie niezwykle przydatne w złych warunkach.

Pod głównym kloszem ulokowano światła do jazdy dziennej. Składają się z pięciu małych soczewek i przypominają kształtem ten element, który znajduje się na osłonie chłodnicy. Jeśli będziemy chcieli zasygnalizować zmianę kierunku jazdy, górny element świateł do jazdy dziennej zmieni kolor na pomarańczowy i warto zauważyć, że teraz będzie kierunkowskazem sekwencyjnym. Oczywiście, wszystko zależy od poziomu wyposażenia jaki wybierzemy. Pozostając przy temacie świateł. Tylne lampy może i się nie zmieniły (mam na myśli kształt), jednak ich układ pod kloszami został przeprojektowany. Czerwone elementy również nawiązują do tych, które widzimy na osłonie chłodnicy. Wygląda to bardzo efektownie.

Nissan Qashqai trzeciej generacji po liftingu. Popularny miejski crossover został odświeżony nie tylko wizualnie!

Producent zmodyfikował zderzak. Teraz jest on utrzymany w jednolitej kolorystyce. Chodzi o czarny z połyskiem w wyższych wersjach wyposażenia. Ewentualnie będzie w kolorze nadwozia w wersji N-Design. Tak, to nowa wersja wyposażenia, której dotychczas nie było. Producent wprowadził również nowe 18-calowe felgi aluminiowe, które teraz będą standardem w średnich wersjach wyposażenia. Jeśli będziecie chcieli kupić wyższą wersję, otrzymacie 19- i 20-calowe felgi. Nissan oferuje model Qashqai w trzech nowych kolorach – perłowej bieli, perłowej czerni oraz nowością – Deep Ocean, który będzie czymś pomiędzy ciemnoniebieskim a metalicznym turkusowym.

Nissan Qashqai trzeciej generacji po liftingu. Popularny miejski crossover został odświeżony nie tylko wizualnie!

Odświeżony Nissan Qashqai trzeciej generacji

Producent wprowadza nowy poziom wyposażenia o nazwie N-Design. Zyskujemy ciekawe efekty stylistyczne. Wersję tą docenią przede wszystkim ci klienci, którzy chcą się wyróżniać na drodze. Wybierając ją dolna część nadwozia – mam na myśli tą pod drzwiami, jak i nadkola będą utrzymane w kolorze nadwozia. W N-Design otrzymujemy również 20-calowe felgi aluminiowe z nowym wzorem.

Nissan Qashqai trzeciej generacji po liftingu. Popularny miejski crossover został odświeżony nie tylko wizualnie!

Przejdźmy do wnętrza. Producent w topowych wariantach zastosował Alcantarę – również na desce rozdzielczej, wstawkach w drzwiach, podłokietnikach, pokrywie schowka i – uwaga – na konsoli środkowej na wysokości kolan! Brzmi jak klasa premium, prawda? A przecież to nadal miejski crossover. W zależności od wersji możemy otrzymać nowe materiały, nowe wykończenie foteli i oświetlenie ambiente dostępne w wersji od N-Connecta. Możemy wybierać pośród takich kolorów jak czerwony, zielony czy niebieski.

Nissan Qashqai trzeciej generacji po liftingu. Popularny miejski crossover został odświeżony nie tylko wizualnie!

Pamiętacie system kamer 360 stopni z Nissana? To flagowa technologia tego producenta. Pierwszy raz mogliśmy ją zobaczyć w 2007 roku, a więc “kilka” lat temu. Teraz Nissan poszedł o krok dalej stosując tak zwany widok 3D, który sprawia, że będziemy mogli oglądać otoczenie naszego auta tak, jakbyśmy byli na zewnątrz. To jednak nic, bo przecież znamy tą technologię z innych aut takich jak chociażby Hyundai Kona. Ciekawiej wypada funkcja, jaką jest pamięć lokalizacji miejsca parkingowego. W skrócie, jeśli często odwiedzamy dane miejsca parkingowe, auto rozpoznaje tą lokalizację za sprawą GPS. Dzięki temu, że pojazd zapamięta pozycję, będzie możliwe idealne parkowanie za każdym razem.

Nissan Qashqai trzeciej generacji po liftingu. Popularny miejski crossover został odświeżony nie tylko wizualnie!

Spodobała mi się również opcja wbudowanych usług łączności Google. Tak – nowy Nissan Qashqai jest dostępny z Mapami Google. Tak – działa również Asystent Google, który umożliwia nam korzystanie z pomocy głosowej. Mowa o sterowaniu wentylacją, podgrzewaniem siedzeń czy wyborem trasy. Oczywiście, możemy również pobierać aplikacje z Google Play. Zdecydowanie jedna z najpraktyczniejszych opcji, jaką zastosowano w tym aucie.

Nissan Qashqai trzeciej generacji po liftingu. Popularny miejski crossover został odświeżony nie tylko wizualnie!

Nissan Qashqai z technologią e-POWER

Japoński producent samochodów informuje, że w modelu Qashqai nadal będzie oferowany system e-POWER, który wprowadzono w 2022 roku. Osobiście nie rozumiem po co komplikować sobie życie i oferować taką technologię ale… co kto lubi. W skrócie – otrzymujemy samochód elektryczny, który ma już wbudowany silnik spalinowy mający za zadanie generować prąd dla silnika elektrycznego. Wspomniany trzycylindrowy motor spalinowy z turbo nie jest połączony z kołami. Napędza je silnik elektryczny o mocy 140 kW. Akumulator ma pojemność 1,8 kWh. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy moment obrotowy dostępny od zera i wysoką dynamikę. Oczywiście, taka technologia wpływa również pozytywnie na spalanie w mieście. W trasie możecie się domyślić – będzie ono wysokie.

Szczegóły na temat modelu Qashqai po liftingu znajdziecie na stronie producenta – Nissan.