Nowa Honda HR-V 2021 jest ładna, ale jakoś dziwnie znajoma.

Po dosyć dłuższym czasie w końcu doczekaliśmy się nowego modelu samochodu japońskiej marki. Dzisiaj została zaprezentowana nowa Honda HR-V 2021. Co tu dużo mówić. Jest o wiele ładniej i bardziej ciekawie. W środku pojawiło się parę smaczków, ale przy tym z zewnątrz wygląda całkiem znajomo.

Czy wszystkie japońskie auta wyglądają tak samo?

Ostatnimi czasy coraz częściej da się zauważyć, że producenci troszkę stracili polot i wizje tworzenia bardziej odważnych stylizacji względem konkurencji. Oczywiście za pewnymi wyjątkami. W przypadku Hondy zadecydowano chyba o stworzeniu linii idealnej, która spodoba się każdemu klientowi (na każdym kontynencie). Już Civic sprawiał wrażenie mniej odważnego, ale za to bardziej eleganckiego i szykownego. Tak samo jest w przypadku nowego HR-V. Moim zdaniem jest dobrze.

Co do podobieństwa, to wydaje mi się, że projektanci Hondy zbyt często spoglądali w kierunku Mazdy. Co prawda, linia boczna wygląda podobnie do tej z MX-30, przód też trochę przypomina ten z Mazdy. Ale czy to źle? Mi osobiście taka linia się bardzo podoba i uważam, że Honda w końcu może wrócić na salony.

Nowa Honda HR-V 2021 wygląda bardziej sportowo niż poprzednik. Honda zachowała charakterystykę crossovera, ale w stylu bardziej coupe. Mocniej opadająca linia boczna i bardziej ścięty tył ze schowanymi klamkami w drzwiach nadaję autu bardziej agresywnego stylu.

Z przodu zrezygnowano ze standardowego grilla i teraz front wygląda tak, jakby był integralną częścią zderzaka. Natomiast idąc za trendami zaprojektowano tylni pas LED łączący lampy.

8.6 Wynik

Nowa Honda HR-V 2021 – Środek bardziej przyjemny i analogowy

W moim przekonaniu tworzenie w aucie samych dotykowych paneli jest błędem. Co prawda uwielbiam podłączanie telefonu do Apple Car Play i wyświetlanie go na dużym ekranie jednak jest pewne ale. Zostawcie ten system sterowania klimatyzacji w spokoju. Japońscy projektanci to idealny przykład, że osobny panel od sterowania klimatyzacją można zmieścić w nowym aucie i wciąż wygląda to dobrze. Chyba nikt nie lubi grzebania w systemie multimedialnym, żeby np. zmienić temperaturę w samochodzie.

Co do środka, w nowym HRV to do złudzenia przypomina ten z nowej Hondy Civic. Co ciekawe, pojawiła się fajna funkcja. Jest pokrętło od sterowania nawiewem, a do wyboru mamy 3 warianty: zamknięty, rozproszony i kierunkowy nawiew.

Nowa Honda HR-V 2021 – silnik. Niestety, to może być słaba strona

Obecnie do gamy wkracza tylko jedna jednostka, która znana jest z Hondy Jazz. Będzie to silnik 1.5 i-VTEC połączony z silnikiem elektrycznym. W sumie ta hybryda generować będzie 106 KM i 253 Nm momentu obrotowego. Jest to niewiele mocy, zważywszy, że obecnie najmocniejszy wariant tych koni ma ponad 180. Póki co są to jedynie informacje odnośnie jednostki napędowej. Mam nadzieje, że na nasz rynek europejski trafi też wersja 151 konna z Insight. W Europie pierwsze modele mają pojawić się pod koniec 2021 roku. Cena? Poznamy ją dopiero koło kwietnia.