A$AP Rocky znowu to zrobił. Wspólnie z PUMA wypuścił kolekcję, która dosłownie gra – i to nie tylko stylem, ale też energią prosto z legendarnego Harlemu. Inspiracją był jazzowy rozkwit tej dzielnicy – epoka ekstrawagancji, ekspresji i artystycznego szaleństwa. Efekt? Streetwear z duszą.

Nowa kolekcja A$AP Rocky i PUMA.

A$AP Rocky i PUMA. Gdzie jazz spotyka denim

Nowa linia PUMA x A$AP Rocky to odważne połączenie wężowej skóry, panterkowych printów, futrzanych faktur i klasycznego denimu. Wszystko doprawione grafikami, które przenoszą nas w świat między klubem jazzowym a ulicznym vibe’em Nowego Jorku. Kontrasty grają tu pierwsze skrzypce – surowość spotyka luksus, archiwalne inspiracje zderzają się z futurystycznym wykończeniem. No i oczywiście jest charakterystyczny „Flacko” twist – czyli szczypta ekstrawagancji, której nie da się pomylić z niczym innym.

Nowa kolekcja A$AP Rocky i PUMA.

Premiera w stylu Flacko

Premiera? W stylu Rocky’ego – kameralny wieczór w La Dolce Vita w Beverly Hills, jazz na żywo i kolacja z przyjaciółmi marki. Idealne tło dla nowej kolekcji, która przenosi klimat Cotton Clubu w XXI wiek.

Mostro Gabbia – uwięziony potwór mody

Wśród modeli powracają ulubieńcy artysty – PUMA Inhale i kultowy Mostro OG. Ale największe zamieszanie wywołał zupełnie nowy projekt: Mostro Gabbia. To futurystyczna hybryda z odpinaną „klatką”, inspirowana ideą „uwięzionego potwora” (z włoskiego Caged Monster). Ten model to hołd dla ruchu i przemiany – mocny, elastyczny, nieco dziki. Rocky zdradza, że pierwszy prototyp powstał ze skóry węża i od razu wyznaczył ton całej kolekcji.

Nowa kolekcja A$AP Rocky i PUMA.

Symbol odwagi i stylu

„Chodziło o to, by połączyć luksus z techniczną precyzją – stworzyć coś więcej niż but. Symbol odwagi i stylu,” mówi artysta.

Kolekcja A$AP Rocky x PUMA jest już dostępna na PUMA.com, w aplikacji PUMA App, salonach firmowych i u wybranych partnerów na całym świecie. Jeśli jazz miałby dziś swoją uliczną wersję, wyglądałby dokładnie tak. Sprawdź również PUMA Mostro i Speedcat.