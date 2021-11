Nowa mapa w Call of Duty Warzone opóźniona

Activision nie może mówić o dobrym okresie swoich gier. Najnowsza odsłona CoD Vanguard przyjęła się średnio, a niedokończony tryb zombie w grze z tego roku na pewno nie ucieszył graczy. Teraz pojawiły się informacje mówiące o tym, że nowa mapa Call of Duty Warzone, na którą czekało miliony graczy, została opóźniona.

Call of Duty miał się diametralnie zmienić

Od momentu pokazania Call of Duty Warzone Activision co premierę nowej gry aktualizuje mapę darmowej strzelanki battle royale. Nie są to jedanak diametralne zmiany, które całkowicie odmieniają arenę walk. Wraz z premierą Black Ops czas w Warzone został cofnięty do okresu Zimnej Wojny i zyskał kilka nowych lokacji. Nie były to jednak zmiany, które całkowicie odmieniły wygląd mapy.

Sytuacja miała wyglądać wraz z premierą CoD Vanguard. Najnowsza gra dewelopera opowiada fabułę z czasów II Wojny Światowej, którą widzimy oczami kilku bohaterów mierzących się z wojennymi realiami w różnych stronach świata. W związku z przedziałem czasowym w najnowszej odsłonie serii zmianie miała również ulec mapa Call of Duty Warzone. Tak się jednak nie stanie.

Mapa Caldera opóźniona

Wraz z 2 grudnia gracze Call of Duty Warzone mieli rozpocząć pierwszy sezon z zawartością Vanguard i dostać aktualizację, która zmieniłaby całkowicie wygląd gry. Zmianom miała ulec nie tylko mapa, ale także i nazwa gry, ponieważ z Warzone tytuł przeistoczyłby się w Warzone Pacific. Teraz już wiemy, że tak się nie stanie. Activision poinformowało, że opóźniło premierę nowej mapy Caldera o tydzień.

Według zapewnień dewelopera mapa Caldera będzie grywalna od 9 grudnia, a wielkościowo będzie porównywalna do znanego wszystkim Verdańska. Osoby, które zakupiły grę Call of Duty Vanguard, uzyskają dostęp do nowej mapy dzień wcześniej. Nowa mapa będzie różnić się diametralnie od betonowego Verdańska, ponieważ Caldera przedstawi tropikalny klimat!

Źródło: Activison