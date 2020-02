Nowa podstawka dla procesorów Intel Comet Lake-S

Jeden z YouTube’owych redaktorów serwisu WCCFTECH otrzymał do testów chłodzenie Arctic Freezer 7X. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie jeden drobny szczegół uchwycony na odwrocie pudełka. Znalazła się tam bowiem informacja o kompatybilności z podstawką LGA 1200, która jak nietrudno się domyślić przygotowana jest pod nadchodzące procesory Intela z serii Comet Lake-S.

Gniazdo LGA 1200 dla 10 generacji zostało potwierdzone

Sytuacja nie powinna nikogo dziwić, wszak partnerzy mają zwykle swoje produkty przygotowane na długo przed premierą takich procesorów. W tym wypadku potwierdziła się podstawka z jaką będziemy mieć do czynienia. Powinno to zakończyć już wszelkie spekulacje na ten temat. Premiera przynajmniej części z tych procesorów powinna nastąpić niebawem. Comet Lake-S, co warto nadmienić będzie już ostatnią generacją procesorów korzystającą z 14 nm procesu technologicznego.

Celem Comet Lake-S jest wprowadzenie 10 rdzeni do mainstreamu (cóż za ironia). Chipsety odpowiedzialne za obsługę ów procesorów to oczywiście seria 400 na podstawce LGA 1200. W ofercie znajdziemy zarówno wysokowydajne jednostki z końcówką “K” o TDP na poziomie 125 W jak i te tańsze i słabsze modele.

Intel Comet Lake-S zawitać mają w pierwszym kwartale 2020 roku

Nowe procesory z obozu niebieskich nie będą wstecznie kompatybilne, a więc zainteresowani zakupem będą musieli się uzbroić w nową płytę na podstawce LGA 1200 z chipsetem 400. Przedstawicielem najwyższej półki ów serii będzie oczywiście 10 rdzeniowa jednostka bazująca na procesie 14 nm (kto by się spodziewał?). To oczywiście sugeruję wysokie taktowanie możliwe do uzyskania. Zapowiedziana została również obsługa HDR, 10-bitowego dekodowania czy kodowania sprzętowego HEVC i VP9.

Proces 14 nm stanowi ciekawy przypadek na rynku procesorów. Z jednej strony wielu zarzuca przestarzałość względem konkurenta. Z drugiej jednak proces jest na tyle dopracowany że umożliwia uzyskanie wysokiego IPC. Zejście do niższego procesu mogłoby wiązać za sobą pewne konsekwencje. Nie jest jednak tajemnicą, że Intel pracuje nad niższym procesem. Mowa oczywiście o 10 nm w komputerach stacjonarnych.

Seria Comet Lake-S podzielona zostanie na 3 segmenty: 125 W, 65 W oraz 35 W. Pierwsza wartość może wydać się dość wysoka względem konkurencji. Jednak daję to nadzieję na możliwość osiągnięcia wysokich zegarów, być może nawet i 5 GHz na topowej 10 rdzeniowej jednostce.

Zapowiada się ciekawa rywalizacja na rynku procesorów mainstreamowych. Oczywiście taka rywalizacja będzie miała korzyści dla nas – konsumentów. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych informacji o nadchodzących procesorach.

