Nowa Skoda Octavia RS – znamy ceny w Polsce

Nowa Skoda Octavia RS w najmocniejszym wariancie oferowana będzie ponownie w dwóch wersjach nadwoziowych. Jednak w odróżnieniu od poprzedniej generacji pojawia się również wariant hybrydowy. Jak to przekłada się na cenę modelu?

Zdecydowanie nie będzie tanio. Nowa Skoda Octavia RS jest o wiele droższa, a co za tym idzie lepiej wyposażona od swojego poprzednika w momencie premiery. Za podstawowe warianty przyjdzie nam zapłacić:



Wersja liftback :

– 2.0 TSI o mocy 245 KM i 7-biegowym DSG – 147 800 zł

– 1.4 TSI iV Plug-in Hybrid o mocy 245 KM i 6-biegowym DSG – 158 300 zł

Wersja kombi:

– 2.0 TSI o mocy 245 KM i 7-biegowym DSG – 151 800 zł

– 1.4 TSI iV Plug-in Hybrid o mocy 245 KM i 6-biegowym DSG – 162 150 zł





Nowa Skoda Octavia RS – osiągi

– wersja benzynowa rozpędza się od 0-100 km/h w 6.7 sekundy i osiągnie 250 km/h

– wersja hybrydowa Plug-in rozpędzi się od 0-100 km/h w 7.3 sekundy i osiągnie 225 km/h

Skoda Octavia RS – wyposażenie podstawowe

Tutaj nie ma wielkiego zaskoczenia i również zbytniego rozczarowania. Standardowe wyposażenie będzie zawierać przede wszystkim:

– automatyczną, dwustrefową klimatyzację

– 3-ramienną sportową kierownicę z manetkami do zmiany biegów

– progresywny układ kierowniczy

– możliwość wyboru trybów jazdy

– czujniki parkowania przód i tył wraz z kamerą cofania

– nawigację 10-calową Columbus z dwoma portami USB-C

– reflektory LED Top Matrix

– podgrzewane fotele , 8-głośników, dostęp bez-kluczykowy, 18-calowe felgi, oświetlenie ambiente i wiele innych.



Jak widać nowa Skoda Octavia RS w samej podstawowej konfiguracji zawierać będzie niemal wszystko co potrzebne jest do normalnego funkcjonowania. Jednakże dla wymagających pojawiają się dodatkowe punkty na liście, które podbiją nam cenę egzemplarza:

– adaptacyjne zawieszenie (3700 zł)

– panoramiczne okno dachowe (4700 zł)

– HUD (wyświetlacz przezierny) (2750 zł)

– ogrzewanie postojowe (4500 zł)

– Sound System Canton (2750zł), szyby dźwiękochłonne (550zł), podgrzewana kierownica (600zł)

Najdroższą opcją wyposażenia są natomiast Fotele Ergonomiczne Basic, których cena wynosi 11 850zł. Poza elektryczną regulacją z pamięcią oraz funkcją masażu wykonane są z alcantary.

Prezentowane auto w kolorze Czerwień Velvet wymaga dopłaty rzędy (2450zł), analogicznie kolor Czerń Crystal. Natomiast do wyboru mamy warianty felg 18 i 19 calowych z czego najdroższe kosztują (2350zł).

Sprawia to, że kupno dobrze wyposażonej nowej Octavi RS może niebezpiecznie zbliżyć się do kwoty 200 000 zł. Czy jest to kwota adekwatna do samochodu. Moim zdaniem wygląd oraz podstawowe wyposażenie zdecydowanie dobrze plasują ten model na rynku. Jednak o jakości wykonania i walorach samochodu przekonamy się niedługo. Jak podoba się Wam nowa Skoda Octavia RS? Dajcie znać w komentarzach.

