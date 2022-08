Słuchawki AirPods, niezależnie od modelu, cieszą się dużą popularnością. W ofercie znajdziemy dwie generacje podstawowej wersji, model Pro oraz nauszne słuchawki Pro Max. Wszystkie z nich posiadają jedną wspólną cechę – złącze Lightning zamiast portu USB-C do ładowania. Wkrótce się to zmieni?

Nowe AirPods skorzystają z nowego rozwiązania?

Apple rozpoczęło proces wprowadzania portu USB-C do wszystkich swoich urządzeń mobilnych oraz komputerów. O ile w przypadku tabletów iPad oraz laptopów MacBook z takiego rozwiązania skorzystamy już od jakiegoś czasu, to wdrożenie tego rozwiązania do smartfonów iPhone będzie zupełnie czymś nowym. Takie zmiany dotkną także słuchawki AirPods.

W ofercie Apple znajdziemy cztery modele słuchawek AirPods. Wszystkie z nich korzystają ze złącza Lightning, które nieco ogranicza możliwości ładowania tego urządzenia. Nie jest ono po prostu tak wydajne, jak USB-C. Według analityków już w przyszłym roku na rynku zadebiutują AirPodsy z etui z USB-C.

Nowe AirPods dostaną w końcu to, co powinny otrzymać lata temu?

Apple przechodzi na USB-C we wszystkich swoich urządzeniach

Apple musi przystosować się do najnowszych wytycznych Unii Europejskiej, które mają sprawić, że wszystkie urządzenia będą korzystały z jednego portu ładowania. Dlatego też amerykański gigant technologiczny musi wprowadzić do wszystkich swoich urządzeń USB-C. Zmiany będą tyczyć się nie tylko smartfonów, ale akcesoriów, takich jak AirPods. Nowe złącze trafi do wszystkich modeli słuchawek, które do tej porty Apple wprowadziło na rynek.

Ming-Chi Kuo, analityk ds. Apple przewiduje, że gigant pierwsze słuchawki z etui z USB-C wypuści na rynek w 2023 roku. Niemniej jednak druga generacja modelu Pro, która według przecieków zadebiutuje jeszcze w tym roku, może w dalszym ciągu wspierać złącze Lightning.

Źródło: Twitter @Ming-Chi Kuo